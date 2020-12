Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a accusé des sections des médias de tenter de déstabiliser son équipe en continuant à remettre en question son style de jeu.

Bielsa est arrivé à sa conférence de presse avant le match de Premier League à domicile dimanche contre Burnley, armé d’un dossier en réponse aux critiques de Leeds après la lourde défaite de la semaine dernière à Manchester United.

Leeds a reçu des critiques élogieuses pour son engagement à attaquer lors de sa première saison dans l’élite, mais Bielsa a clairement été blessé par certaines des réactions des médias à la défaite 6-2 à Old Trafford.

« Je ne m’inquiète pas trop de ce que pense la presse », a déclaré Bielsa. «J’écoute, lis et prends toujours le meilleur message possible de ce qui est écrit.

«Ce qui m’inquiète, c’est que ce qui est écrit influence le public, diminue la capacité de compréhension du public.

«Aussi, (ils) essaient de déstabiliser en suggérant aux joueurs que le style doit être changé. Bien sûr, cela se produit lorsque les résultats le permettent. Peu importe si dans le jeu précédent l’opinion était complètement différente.

La dernière défaite de Leeds en championnat était leur septième de la saison, mais ils ont enregistré cinq victoires et ont été largement acceptés comme un ajout passionnant à l’élite.

Bielsa a passé plus de 40 minutes à analyser le match de dimanche en réponse à une question et a accepté une fois de plus que son équipe n’a pas réussi à convertir suffisamment de chances.