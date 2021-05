Biélorussie – Poutine «  exploite l’arrestation de Roman Protasevich pour mener une nouvelle bataille contre l’Occident après le détournement de Ryanair  »

VLADIMIR Poutine exploite l’arrestation de l’activiste Roman Protasevich pour mener une nouvelle bataille contre l’Occident, a affirmé un député conservateur.

Aujourd’hui, l’Union européenne a accepté d’imposer des sanctions contre la Biélorussie après avoir forcé le détournement d’un avion de Ryanair pour arrêter le journaliste de l’opposition.

Le député conservateur Bob Seely a déclaré que soutenir le pays soutenu par la Russie «jouerait dans les bras de Poutine».

Le député conservateur affirme que Poutine (R) utilise l'arrestation de Roman Protasevich pour mener une guerre contre l'Occident. Sur la photo: Poutine avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko

Roman Protasevich est apparu lundi à la télévision publique, affirmant qu'il était en bonne santé et reconnaissant avoir joué un rôle dans l'organisation de troubles de masse l'année dernière.

Les dirigeants de l’UE l’ont qualifié de «détournement» éhonté de l’avion volant de la Grèce vers la Lituanie dimanche.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il envisagerait également de mettre en œuvre de nouvelles sanctions contre l’administration du président Loukachenko, affirmant que le régime devait «être tenu pour responsable de ce comportement imprudent et dangereux».

Interrogé sur BBC Newsnight si la Grande-Bretagne devait soutenir l’opposition biélorusse, Bob Seely a déclaré que soutenir le pays soutenu par la Russie «jouerait dans les bras de Poutine».

« Loukachenko et Minsk sont la nouvelle ligne de front contre la bataille de Poutine contre l’Occident », a-t-il déclaré.

«Le problème est que parce que Poutine a clairement été si agressif, en particulier à propos de l’Ukraine, nous avons fait preuve d’une extrême prudence.»

Le député conservateur a ajouté que les manifestations organisées pour soutenir Protasevich alimentent les conspirations russes qui supposent qu’elles sont une «forme de guerre occidentale pour blesser et détruire la mère Russie».

« Il semble que nous ayons accordé très, très peu de soutien aux forces démocrates biélorusses, car cela jouerait dans les bras de Poutine », a-t-il déclaré.

L'avion Ryanair qui transportait l'activiste qui a été détourné vers la Biélorussie

Les gens se rassemblent pour soutenir Roman Protasevich, en Ukraine, le 23 mai

«Poutine se retournera alors et dira ‘Voilà! Je vous ai dit que l’Occident soutenait ces fascistes. Ce sont exactement comme les marionnettes de Kiev des États-Unis, etc … ».»

Hier, un journaliste russe dissident a averti que la Russie et la Chine pourraient utiliser les mêmes tactiques pour arrêter leurs opposants si l’Occident permettait à Loukachenko de rester impuni pour ses actions.

Fedor Krasheninnikov, un critique du Kremlin en Lituanie a déclaré le métro que « personne ne peut se sentir en sécurité ».

« Poutine suit de près la réaction des pays occidentaux », a déclaré Krasheninnikov.

«S’il voit que les crimes des autres dictateurs restent impunis, il agit encore plus agressivement.

« Tous les dictateurs de la planète apprennent les uns des autres. Si cet acte terroriste de Loukachenka reste impuni, Poutine interceptera également les avions de ses opposants politiques.

« Et pas seulement Poutine, mais aussi Xi Jinping et tous les autres. »

L’attaché de presse de Poutine confirmé aujourd’hui qu’une réunion entre le dirigeant du Kremlin et Loukachenko est en cours d’organisation pour la fin du mois de mai.

« La réunion est vraiment prévue pour la fin du mois, nous vous informerons quand et où elle aura lieu », a déclaré aujourd’hui Dmitri Peskov aux journalistes.

« Il a été planifié et préparé avant même les événements du dimanche. »

Protasevich, 26 ans, a été arrêté lorsque l’avion de Ryanair a été contraint d’atterrir à Minsk dimanche.

En quittant l’avion dimanche, les passagers du vol ont déclaré que Protasevich leur avait dit qu’il craignait d’être condamné à la peine de mort.

La Biélorussie est le seul pays d’Europe à exécuter des prisonniers.

Le magnat Yevgeny Prigozhin a déclaré qu’il respectait Loukachenko pour avoir forcé un avion à atterrir dans le but d’arrêter le journaliste de l’opposition.

«Gloire, gloire à Loukachenko», a déclaré Prigozhin. «Je respecte, je m’incline et je soutiens [him] avec tout mon coeur.

«Un grand homme qui a arrêté la racaille et ne les a pas laissés entrer dans son visage.»

«Une autre loi doit être ajoutée de toute urgence à toutes les lois biélorusses: tirer sur Protasevich comme un chien.

«Respectez encore une fois, Aleksander Grigoryevich [Lukashenko]. »

Le vol Ryanair a été contraint de se poser après avoir décollé d'Athènes

Le joueur de 26 ans est accusé d'avoir participé à une manifestation non autorisée

Prigozhin, 59 ans, surnommé «le chef de Poutine», est un magnat de la restauration qui s’est fait connaître en organisant des banquets au Kremlin et est maintenant derrière une armée privée notoire de mercenaires combattant en Afrique.

Il est également recherché par le FBI pour son implication présumée dans le piratage des élections américaines de 2016.

Lundi, Protasevich est apparu à la télévision d’État, affirmant qu’il était en bonne santé et reconnaissant avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière.

Il a déclaré lundi: « Je suis au centre de détention n ° 1 de Minsk. Je peux dire que je n’ai aucun problème de santé, y compris avec mon cœur ou tout autre organe.

« L’attitude des employés à mon égard est aussi correcte que possible et conforme à la loi. Je continue à coopérer avec les enquêteurs et j’avoue avoir organisé des troubles de masse dans la ville de Minsk. »

Les commentaires ont été immédiatement rejetés par ses alliés comme formulés sous la contrainte, ajoutant qu’il était presque certainement torturé.

« Voici à quoi ressemble Raman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Raman et de tous les prisonniers politiques », a écrit sur Twitter une chef de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Il semble également avoir une petite tache noire sur son front.

Le président biélorusse Loukachenko, 66 ans, a été confronté au plus grand défi de son règne de près de 27 ans de la part de manifestants qui sont descendus dans la rue après avoir été déclaré vainqueur d’une élection l’année dernière qui, selon eux, avait été truquée.

Environ 35000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations régulières en août 2020.

Loukachenko nie la fraude électorale et a accusé l’Occident de parrainer les manifestations.