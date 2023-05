Biélorussie: les rumeurs sur la santé de Loukachenko tourbillonnent alors qu’il aurait été hospitalisé après avoir rencontré Poutine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des rumeurs circulent à nouveau sur la santé du président biélorusse Alexandre Loukachenko, moins d’une semaine après qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’allait « pas mourir » à la télévision d’État.

Valery Tsepkalo, candidat à la présidence biélorusse de 2020 et chef de l’opposition, a affirmé ce week-end dans un article de Telegram que M. Loukachenko, 68 ans, était hospitalisé à Moscou dans un « état critique » à la suite d’une rencontre avec le Russe Vladimir Poutine.

Les spéculations sur la santé du dirigeant biélorusse ont commencé plus tôt ce mois-ci après son apparition aux célébrations du Jour de la Victoire sur la Place Rouge de Moscou le 9 mai avec un bandage à la main droite et l’air instable sur ses pieds. Il a raté le déjeuner offert par M. Poutine.

Plus tard dans la semaine, dimanche, le dirigeant autocratique de la Biélorussie n’a pas abordé la célébration annuelle du jour du drapeau national, de l’emblème et de l’hymne comme il le fait habituellement, son Premier ministre lisant un message en son nom à la place.

M. Tsepkalo a affirmé que le dirigeant biélorusse avait été « transporté d’urgence à l’hôpital clinique central de Moscou après sa rencontre à huis clos avec Poutine », tout en admettant que l’information était « sous réserve de confirmation ».

« Actuellement, il reste sous soins médicaux là-bas. Des spécialistes de premier plan ont été mobilisés pour remédier à son état critique. Des procédures de purification du sang ont été menées et l’état de Loukachenko a été jugé non transportable », a-t-il déclaré.

M. Tsepkalo a également rejeté les « efforts orchestrés » par le gouvernement biélorusse pour minimiser les inquiétudes concernant la santé de M. Loukachenko, et l’a qualifié de tentative de sauver le Kremlin du blâme pour son « implication présumée dans son empoisonnement ».

Après que le message de M. Tsepkalo ait été largement partagé sur Telegram et Twitter, les autorités biélorusses ont publié des photos et des vidéos de M. Loukachenko, mais des observateurs ont soulevé des questions sur le moment où elles ont été prises.

Les images publiées sur une chaîne Telegram liée à l’administration de Loukachenko le montraient visitant un centre de commandement militaire, le bras gauche lourdement bandé. Sur les photos du 9 mai de la Place Rouge, il apparaît avec des bandages sur le bras droit.

Des images de lui de la même visite le montraient en train de tenir une réunion avec le personnel sur la situation sécuritaire dans le pays.

« Si je comprends bien, la situation n’est pas critique, mais néanmoins préoccupante », a-t-il dit, alors qu’il semblait s’exprimer avec difficulté lors d’une réunion avec des généraux.

Mardi dernier, M. Loukachenko a évoqué les rumeurs concernant sa santé lors d’une réunion avec des responsables de l’État diffusée par le média public Pul Pervovo. Sonnant enroué, M. Loukachenko a déclaré qu’il souffrait d’un virus du rhume et a ajouté: «Je ne vais pas mourir, les gars.

« Si quelqu’un pense que je suis sur le point de mourir, calmez-vous. Calmez-vous », a-t-il ajouté. « Ce n’est rien de plus que du bavardage sur les messagers et les chaînes Telegram. »

Dans une interview diffusée dimanche soir à la télévision d’État russe, M. Loukachenko a déclaré que si un autre pays souhaitait rejoindre une union russo-biélorusse, il pourrait y avoir « des armes nucléaires pour tout le monde ». Cela survient après que M. Loukachenko a autorisé la Russie à aller de l’avant avec des plans de déploiement d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie, lors du premier déploiement par le Kremlin de telles ogives hors de Russie depuis la chute de l’Union soviétique en 1991.

On ne sait pas quand l’interview a été filmée.

M. Loukachenko est souvent surnommé le dernier dictateur d’Europe et dirige la Biélorussie depuis 1994. Les militants ont fui le pays en masse depuis la répression des manifestants et des voix dissidentes à la suite de l’élection présidentielle de 2020, que les observateurs ont décrite comme truquée après que M. Loukachenko a prétendu avoir gagné. plus de 81 % des voix.

Il est un proche allié du président russe et a permis aux forces russes d’utiliser les frontières de la Biélorussie avec l’Ukraine comme rampe de lancement pour son invasion en février 2022. Il est le seul dirigeant étranger à avoir régulièrement rencontré M. Poutine depuis le début de l’invasion, avec le paire se rencontrant au moins 14 fois.