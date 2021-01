La Biélorussie ne co-organisera plus « le championnat du monde de hockey sur glace masculin de cet été » pour des raisons de sûreté et de sécurité « , a annoncé lundi l’instance dirigeante du sport.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a déclaré qu’après avoir mené un processus de diligence qui impliquait de rencontrer le gouvernement bélarussien et de commander un rapport d’expert indépendant, << il est actuellement impossible d'assurer le bien-être des équipes, des spectateurs et des officiels tout en organisant un championnat du monde. en Biélorussie. "

Le président de l’IIHF, René Fasel, a ajouté que « bien que le Conseil estime que le Championnat du monde ne devrait être utilisé pour aucune promotion politique, il a reconnu qu’accueillir cet événement à Minsk ne serait pas approprié lorsqu’il y a des problèmes plus importants à traiter et la sécurité. et la sécurité des équipes, des spectateurs et des officiels à prioriser. «

L’annonce intervient après que deux entreprises ont déclaré qu’elles annuleraient leurs accords de sponsoring si le championnat avait lieu à Minsk.

Une de ces sociétés est Skoda, qui a écrit sur Twitter: « Nous sommes un fier partenaire du championnat du monde @IIHFHockey depuis 28 ans. Mais nous respectons et promouvons également tous les droits de l’homme. »

La société allemande Liqui Moly a également menacé de se retirer, écrire dans une déclaration que « la situation actuelle en Biélorussie ainsi que la politique du gouvernement, le traitement des manifestants et les violations manifestes des droits de l’homme en Biélorussie contredisent profondément les convictions et les valeurs de LIQUI MOLY ».

Sviatlana Tsikhanouskaya, le chef de l’opposition biélorusse qui revendique la victoire sur Alexandre Loukachenko à l’élection présidentielle du 9 août, a salué la décision de l’IIHF.

«C’est une étape très sage – pour soutenir les droits de l’homme et le sport équitable, pas pour coopérer avec le régime», a-t-elle écrit sur Twitter.

Une porte-parole du département d’État américain a également salué la décision, écrire dans une déclaration: « Nous attendons avec impatience le jour où les conditions (en Biélorussie) seront propices pour le retour des compétitions internationales »

« Nous exhortons Loukachenka à mettre fin à la campagne de pression contre les athlètes et à arrêter sa répression brutale », a-t-elle ajouté.

Euronews a contacté le gouvernement biélorusse pour commentaires.

Minsk devait co-organiser l’événement avec Riga, la capitale de la Lettonie. Alors que les deux villes ont fait une candidature conjointe, l’IIHF a déclaré qu’elle devrait considérer le statut de la Lettonie en tant que co-hôte. Il a ajouté qu’il évaluera la possibilité de déplacer le championnat dans une seule ville « pour faciliter les règles de sécurité COVID-19 et les déplacements des équipes ».