Biélorussie: deux journalistes condamnés à deux ans de prison pour avoir rapporté en direct des manifestations

Un tribunal du Bélarus a condamné jeudi deux femmes journalistes à deux ans de prison pour violation de l’ordre public après avoir couvert une manifestation contre le président controversé de la nation.

Le tribunal de la capitale biélorusse de Minsk a condamné Katsiaryna Andreyeva et Daria Chultsova, des journalistes du média indépendant Belsat TV, à des peines de deux ans de prison.

Ils ont été arrêtés le 15 novembre dans un appartement de Minsk d’où ils avaient filmé la couverture en direct de la violente dispersion d’une manifestation en hommage à un militant de l’opposition, Roman Bondarenko, décédé quelques jours plus tôt en garde à vue après avoir été arrêté.

Les deux hommes ont été accusés d’avoir «organisé des actions violant grossièrement l’ordre public», des accusations qu’ils ont démenties.

Depuis la cage des accusés, ils ont fait des signes V avec leurs doigts pendant le procès, symbole de victoire et signe de ralliement pour les détracteurs du régime autoritaire de Loukachenko.

L’ambassade américaine en Biélorussie a appelé à leur libération et exhorte les autorités biélorusses à cesser de poursuivre les journalistes pour avoir fait leur travail.

La Biélorussie a été secouée par les manifestations après que les résultats officiels de l’élection présidentielle du 9 août aient donné au président Alexander Lukashenko un sixième mandat par un glissement de terrain. L’opposition et certains sondeurs ont déclaré que l’élection avait été truquée.

Les autorités de ce pays d’Europe de l’Est ont réagi par une répression radicale des manifestations, dont la plus importante a attiré jusqu’à 200 000 personnes. Selon les défenseurs des droits humains, plus de 30 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations et des milliers ont été brutalement battues.

Les États-Unis et l’Union européenne ont réagi aux élections au Bélarus et à la répression en introduisant des sanctions contre les responsables bélarussiens.

Répondant à la décision du tribunal dans une série de tweets, Sviatlana Tsikhanouskaya, l’opposante de Loukachenko à l’élection présidentielle et qui s’est positionnée comme le chef de l’opposition exilée en Lituanie, a salué les journalistes.

Dans un message, Tsikhanouskaya a tweeté: « Il suffit de regarder Darya et Katsiaryna – fortes, souriantes et disant au revoir à leurs proches à travers les barreaux. Loukachenka ne peut pas nous briser ».

Dans un autre, elle a déclaré: « Parlez à vos amis de ce qui se passe en Biélorussie. Parlez-en à vos collègues, publiez sur les réseaux sociaux. Le monde doit voir cette anarchie et cette terreur d’État de Loukachenka.

« Des journalistes emprisonnés, des politiciens, des militants, des étudiants, des médecins, des manifestants pacifiques, même des enfants ».

Outre Andreyeva et Chultsova, 11 journalistes sont actuellement en prison, poursuivis dans le cadre de diverses enquêtes liées à la manifestation, selon l’Association biélorusse des journalistes.

Vendredi, le procès de Katerina Borisevich, journaliste pour le portail d’information en ligne Tut.by, et du Dr Artiom Sorokin commencera.

Détenus pendant trois mois, ils sont accusés d’avoir « divulgué des secrets médicaux » en publiant un document montrant que le peintre Roman Bondarenko, 31 ans, était sobre au moment de sa mort, contrairement à ce que prétendent les autorités.

Bondarenko a été attaqué dans une cour de Minsk le 11 novembre par ce que l’on croyait être des policiers en civil. Il se serait cogné la tête au sol avant d’être placé en garde à vue. Il a ensuite été retrouvé par sa famille dans un hôpital de la ville dans le coma où il est décédé le lendemain.

Borisevich et Sorokin risquent tous deux trois ans de prison.

Une série de 90 raids cette semaine a ciblé 20 autres journalistes, militants communautaires et dirigeants syndicaux dans le cadre d’une enquête sur le financement et l’organisation des manifestations de 2020.

Selon les autorités, les personnes visées par les raids «ont non seulement apporté leur soutien» aux manifestations, mais également «agi en tant qu’agents étrangers, organisant et finançant des manifestations sous couvert d’activités de défense des droits de l’homme».

Cette répression, qui dure depuis des mois, a été dénoncée par les pays occidentaux, l’UE et les États-Unis adoptant des sanctions contre des proches du président biélorusse.