Le voltigeur des Mets Jeff McNeil a été renouvelé avec un salaire de 642 251 $ chez les majeures et de 308 838 $ chez les mineurs. Il a frappé .311 avec quatre circuits et 23 points produits l’année dernière après avoir atteint .318 avec 23 circuits et 75 points produits en 2019. Alonso et McNeil sont également susceptibles d’être éligibles à l’arbitrage l’hiver prochain.

