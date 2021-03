Il a déclaré: «Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers et mes entraîneurs pour leur soutien continu et la fédération pour l’organisation de ce tournoi malgré les multiples défis et pour nous offrir un environnement sûr pour jouer et concourir.

Bidyashagar Singh a inscrit son 12e but de la I-League 2020-21 lors de la dernière journée de championnat contre le Gokulam Kerala FC, ce qui a placé le TRAU FC en tête et en pole position pour le titre. Cependant, le cœur des Pythons rouges et de leurs fans a été brisé lorsque les Malabariens sont revenus à l’assaut en seconde période pour se frayer un chemin vers la première place et soulever le trophée tant convoité.

