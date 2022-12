Bidens rend visite à des patients à l’hôpital national pour enfants

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, ont visité l’hôpital national pour enfants le vendredi avant Noël pour rendre visite à des patients et lire une histoire.

Assis devant un imposant arbre de Noël, le président a aidé à tenir le livre pendant que la première dame lisait “The Snowy Day”, une histoire primée sur un garçon nommé Peter et ses aventures dans la neige. Cette année marque le 60e anniversaire du livre, écrit par Ezra Jack Keats.

Jill Biden a noté que Washington “avait un peu, tout petit peu de neige” vendredi alors que les températures plongeaient. “Est-ce que quelqu’un l’a vu?” elle a demandé.

Lorsque l’histoire mentionna Peter et les anges des neiges, elle demanda combien de patients en avaient déjà fabriqués. “J’ai adoré faire ça”, a-t-elle déclaré.

À la fin de la lecture, la première dame a déclaré : « Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous. Merci d’être venu et de m’avoir écouté lire et d’avoir demandé au président de tenir le livre.

“C’est mon travail”, a-t-il ajouté.

Biden et sa femme ont également rencontré en privé des patients pédiatriques et leurs familles. La Maison Blanche a également remercié les médecins, les infirmières et le personnel, y compris à l’unité de soins intensifs cardiaques de l’hôpital.

La visite de Jill Biden a poursuivi une tradition annuelle de 80 ans datant de Bess Truman des premières dames apportant la joie des fêtes aux enfants qui sont trop malades pour être à la maison à Noël. Le président Biden a rejoint sa femme l’année dernière, effectuant la première visite d’un président en exercice.

Kurt Newman, président et chef de la direction de l’hôpital, a déclaré qu’il avait demandé au président l’année dernière de revenir cette année et s’est exclamé: “Regardez, il l’a fait!”

“C’est tellement important pour toutes nos familles, nos enfants et notre personnel car il y a eu beaucoup de défis”, a déclaré Newman à propos de la visite. “Nous avons hâte de vous voir l’année prochaine.”

Avant de partir, le président a dit aux parents dans le public d’« être forts ». Il a dit que sa famille avait également passé beaucoup de temps dans des hôpitaux pour enfants. “Ça va aller”, a déclaré Biden.

Darlene Superville, Associated Press