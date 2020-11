Bidens prévoit d’amener son chat à la Maison Blanche, rejoindra deux chiens Major et Champ à la résidence

Le président élu Joe Biden et sa femme Jill emmèneront un nouveau chat avec eux lorsqu’ils emménageront à la Maison Blanche en janvier.

Les Bidens ont déjà deux bergers allemands, nommés Major et Champ, qui sont poussés à rejoindre la Première Famille à la Maison Blanche.

Et CBS Sunday Morning rapporte que la nouvelle première famille obtiendra également un chat pour les rejoindre dans la résidence.

Le président élu @JoeBiden et sa femme @DrBiden n’amèneront pas seulement leurs bergers allemands, Major et Champ à la Maison Blanche. Les Bidens nous disent en exclusivité qu’ils seront bientôt rejoints par un chat. #sundaypets ”, a publié l’émission d’information sur Twitter.

On ne sait pas si le chat sera acheté ou adopté, ou s’ils prévoient de l’obtenir avant ou après le jour de l’inauguration.

La famille Biden aime les chiens et amènera les bergers allemands Champ et Major avec eux à la Maison Blanche

Jill Biden, photographiée avec son chien Champ, amènera un chat à la Maison Blanche

Joe Biden avec Major, qui a été adopté il y a deux ans

Tout au long de sa présidence, Donald Trump a résisté à tout projet d’amener un animal de compagnie à la Maison Blanche. Il a été le premier président depuis des décennies à ne pas avoir d’animal de compagnie à la Maison Blanche.

Avant Trump, Barack Obama gardait deux chiens d’eau portugais à la Maison Blanche, Bo et Sunny.

Mais si ses récents prédécesseurs ont évité les chats, le nouvel animal de compagnie de Biden ne sera pas le premier félin à honorer la Maison Blanche.

Tabby, le chat d’Abraham Lincoln, a été le premier chat à se cabrer à la Maison Blanche de façon permanente.

Et il y a eu de nombreux présidents qui ont récemment gardé des chats à la Maison Blanche.

Gerald Ford avait un chat nommé Shan, bien qu’il appartienne techniquement à sa fille.

Et Jimmy Carter avait Misty Malarky Ying Yang, Bill Clinton avait des chaussettes et George W. Bush avait l’Inde «Willie» Bush.

Bill Clinton avait Socks the Cat quand il était à la Maison Blanche, avec Socks faisant des apparitions proéminentes sur de nombreuses photos autour de la résidence

Les Carters avaient également un chat, Misty, que la fille Amy tient ici

Le chat le plus récent à occuper la Maison Blanche est Willie, qui appartenait aux Bush et s’est assuré d’assister au mariage de Jenna Bush en mai 2008.

Dans la perspective des élections, la campagne Biden a publié une annonce sur Twitter montrant un large éventail de chats soutenant les efforts pour faire élire Biden.

C’était l’une des publicités les plus populaires (et les plus mignonnes) de la saison de la campagne, totalisant 3,4 millions de vues et plus de 212 000 likes sur Twitter.