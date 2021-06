Biden’s AG vient de déclarer la GUERRE contre les nouvelles lois de vote des États qui «restreignent le vote» – The Right Scoop

Le hack AG de Biden, Merrick Garland, vient de déclarer la guerre aux nouvelles lois de vote des États qu’il prétend « restreindre le vote » et double son « personnel des droits de vote » pour ce faire :

LA COLLINE – Le procureur général Merrick Garland a annoncé vendredi que le ministère de la Justice (DOJ) doublerait son personnel en matière de droits de vote tout en condamnant un certain nombre de lois d’État récemment adoptées et en émettant un avertissement sévère selon lequel le ministère lutterait contre les restrictions électorales contraires à la loi. Garland a déclaré que le département prendra également des mesures pour limiter le gerrymandering tout en fixant des directives pour le vote par correspondance et par correspondance avant les élections de mi-mandat de 2022. « Nous examinons de nouvelles lois qui cherchent à restreindre l’accès des électeurs, et lorsque nous constatons des violations, nous n’hésiterons pas à agir », a déclaré Garland lors d’un discours à Washington. «Nous examinons également les lois et pratiques actuelles afin de déterminer si elles sont discriminatoires à l’égard des électeurs noirs et des autres électeurs de couleur.» Garland a souligné 14 « nouvelles lois qui rendent le vote plus difficile », y compris une loi géorgienne qui a fait la une des journaux pour interdire la distribution de nourriture ou d’eau aux électeurs faisant la queue tout en imposant de nouvelles limites au vote des absents.

Parlez de politiser le DOJ. La loi de Géorgie, parmi d’autres lois électorales d’État récentes, était une excellente loi et ne méritait aucune des critiques qu’elle a suscitées. Mais bien sûr, le hack AG de Biden reprend là où Biden et ses collègues démocrates radicaux se sont arrêtés, suggérant que la loi était un retour en arrière pour Jim Aigle Crow, et il tentera sans aucun doute de poursuivre en justice pour empêcher l’entrée en vigueur de la loi avant les élections de l’année prochaine.

Non seulement Garland a fait la guerre aux nouvelles lois électorales de l’État, mais il fait aussi la guerre aux audits de l’État :

À L’ENTRÉE – Le procureur général Merrick Garland annonce que le ministère de la Justice examinera tous les audits post-électoraux à la recherche de preuves de violations de la loi sur le vote. pic.twitter.com/asXkJtXzby – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 11 juin 2021

Oubliez ce que l’audit trouve. Garland s’en fiche. Il veut juste attaquer le processus pour l’empêcher de se terminer OU pour saper les résultats.

Chaque fois que je vois des nouvelles comme celle-ci, j’ai un plus grand respect pour Mitch McConnell qui a fait en sorte que Garland n’ait jamais eu de chance à la Cour suprême. C’est clairement un démocrate de gauche radicale qu’Obama et les démocrates tentaient de cacher en 2016.