Bidens accueille son très attendu chat de la Maison Blanche, un tabby de 2 ans nommé Willow

Le chat très attendu de la Maison Blanche est enfin là.

Les Bidens ont annoncé l’arrivée de Willow, un tabby gris de 2 ans de l’ouest de la Pennsylvanie.

Jill Biden a rencontré Willow pour la première fois pendant la campagne électorale. Elle rejoint maintenant le chiot berger allemand de la famille, Commander.

Jill Biden a annoncé vendredi matin que les Bidens avaient ramené à la maison Willow, un tabby gris de deux ans de l’ouest de la Pennsylvanie qui a eu une rencontre fortuite avec la première dame pendant la campagne électorale.

« Willow a fait forte impression sur le Dr Biden en 2020 lorsqu’elle a sauté sur scène et interrompu ses propos lors d’un arrêt de campagne », a déclaré le porte-parole de la première dame, Michael LaRosa. dit Katie Rogers du New York Times. « En voyant leur lien immédiat, le propriétaire de la ferme savait que Willow appartenait au Dr Biden. »

« Willow s’installe à la Maison Blanche avec ses jouets préférés, des friandises et beaucoup d’espace pour sentir et explorer », a déclaré LaRosa.

Willow rejoint le commandant, un chiot berger allemand que les Bidens ont amené à la Maison Blanche en décembred’après l’un de leurs compagnons de longue date, le berger allemand Champ décédé en juin à l’âge de 13 ans.

Les Bidens ont promis au public américain un chat de la Maison Blanche, mais l’arrivée de Willow a été retardée de plus d’un an.

Les Bidens sont venus à la Maison Blanche en janvier 2021 avec leurs deux bergers allemands, Champ et Major.

Major, le plus jeune des deux chiens, a d’abord eu du mal à s’adapter à la vie à la Maison Blanche et a reçu une formation spécialisée. après avoir été impliqué dans deux incidents mineurs de morsure.

La première dame a déclaré à « Today Show » de NBC en avril 2021 que le chat « attendait dans les coulisses » et que Major était acclimaté aux chats. En septembre, cependant, elle a déclaré au Times que le chat était « en famille d’accueil » et qu’elle n’était pas sûre de pouvoir « récupérer le chat ».

Ensuite, la Maison Blanche a annoncé – parallèlement à l’arrivée du commandant en décembre 2021 – que les Bidens ramèneraient enfin le chat à la maison et relogeraient Major dans un environnement de vie différent.

« Après avoir consulté des dresseurs de chiens, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires, la première famille a décidé… qu’il serait plus sûr pour Major de vivre dans un environnement plus calme avec des amis de la famille », a déclaré LaRosa au Times en décembre 2021. « Ce n’est pas en réaction à tout incident nouveau ou précis, mais plutôt une décision prise après plusieurs mois de délibération en famille et d’échanges avec des experts. »

Le dernier chat à rôder dans les couloirs de la Maison Blanche était le chat du président George W. Bush, India. Le chat des Clinton, Socks, était en quelque sorte une célébrité de la Maison Blanche.

