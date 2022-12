Bidens a répandu la joie des fêtes lors de l’événement Toys for Tots

ARLINGTON, Virginie (AP) – Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont aidé à emballer des cadeaux pour les enfants et ont encouragé la joie des fêtes alors que la Maison Blanche marquait le 75e anniversaire de Toys for Tots lors d’un événement organisé par la US Marine Corps Reserve.

L’événement à Joint Base Myer-Henderson Hall dans le nord de la Virginie fait partie de l’initiative Joining Forces de Jill Biden, qui offre un soutien et des ressources aux familles de militaires et d’anciens combattants, ainsi qu’à leurs soignants et survivants. Pour aider le premier couple à trier les cadeaux, il y avait les épouses des dirigeants du Pentagone et les enfants locaux des militaires.

“Les enfants militaires comme vous donnent tellement à notre pays”, a déclaré Jill Biden, après qu’un jeune enfant ait lu un passage du classique du Dr Seuss “Comment le Grinch a volé Noël”.

Elle a ajouté: «Vous soutenez vos parents lors de déménagements et de déploiements et vous aidez parfois à prendre soin des membres de la famille qui sont rentrés à la maison avec peut-être des maladies ou des blessures. Et vous aidez les voisins quand ils en ont besoin, comme vous allez le faire aujourd’hui.

Dans le cadre du programme Toys for Tots de la Réserve du Corps des Marines des États-Unis, les Marines et les volontaires ont envoyé 627 millions de jouets à plus de 281 millions d’enfants depuis 1947, selon la Maison Blanche. Joe Biden a noté que l’année dernière, l’initiative a collecté 22 millions de jouets pour 8 millions d’enfants, “donnant au Père Noël une course pour son argent”.

« Mais contrairement au Père Noël, vous ne portez pas de grands costumes rouges, vous ne parcourez pas le monde en une seule nuit. Au lieu de cela, vous portez des bleus vestimentaires et des verts de l’armée », a poursuivi le président. “Vous montez la garde dans le monde entier chaque nuit.”

Il avait ensuite un message pour les militaires et leurs familles : « Vous n’êtes pas seulement le cœur et l’âme de notre nation, vous êtes la colonne vertébrale même de notre nation. Et nous vous devons.

