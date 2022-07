Biden-Xi prévoit de se rencontrer, selon un responsable américain, Xi met en garde Taïwan

Pékin a mis en garde contre des “mesures fortes et résolues” si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rend à Taïwan cet été, alors que le Financial Times a rapporté, citant des sources.

“Le fait que l’appel ait eu lieu est légèrement positif et montre que les deux dirigeants veulent maintenir un plancher malgré la détérioration des relations bilatérales”, ont déclaré les analystes d’Eurasia Group dans une note. “Toute cessation future du dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Chine serait un signe négatif pour la stabilité mondiale.”

“Il y a eu un échange à la fin sur … une conversation sur une réunion en face à face en cours d’élaboration entre les équipes”, a déclaré le responsable, selon une transcription de la Maison Blanche. “De mon point de vue, il y avait un programme clair et affirmatif qui a été proposé et accepté.”

“La sauvegarde résolue de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de la Chine est la ferme volonté de plus de 1,4 milliard de Chinois”, a déclaré Xi lors de l’appel, selon un communiqué officiel en anglais du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées sous l’administration Trump, qui a imposé des droits de douane sur des milliards de dollars américains de marchandises en provenance de Chine et interdit aux entreprises américaines de vendre des fournitures à certaines entreprises technologiques chinoises.

La lecture chinoise a noté que Xi a souligné la nécessité pour les deux pays de communiquer sur la “coordination des politiques macroéconomiques”, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et la protection de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale.

L’appel – qui a duré environ 2 heures et 20 minutes – a porté sur des domaines de coopération potentiels tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire, a déclaré le responsable américain.

L’appel a marqué “un pas en avant dans la possibilité de discuter de questions profondément sensibles dans un esprit ouvrier [way]”, a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal et titulaire de la chaire d’administration des affaires et de l’économie chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales.

“Il n’y avait aucune chance que les États-Unis violent leur propre politique d’une seule Chine”, a déclaré Kennedy. “Même une visite de Pelosi n’y changerait rien.”

Les deux pays ont qualifié l’appel de “franc” et ont déclaré qu’il avait été lancé par les États-Unis.

La lecture chinoise a noté que Biden avait demandé l’appel. La Maison Blanche a déclaré que l’appel faisait partie des “efforts de l’administration Biden pour maintenir et approfondir les lignes de communication entre les États-Unis et le [People’s Republic of China] et gérer de manière responsable nos différences et travailler ensemble là où nos intérêts s’alignent.”