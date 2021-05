Biden White House refuse de comparer la situation de Ryanair en Biélorussie à l’échouement de l’avion de Morales pour obtenir Snowden sous Obama – RT USA News

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a repoussé les comparaisons entre l’échouement d’un vol de Ryanair en Biélorussie et les alliés américains faisant de même avec le jet du président bolivien en 2013, ce qu’elle a tenté d’excuser à l’époque.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche lundi, Psaki a fait écho aux propos du secrétaire d’État américain Antony Blinken, qualifiant l’arrestation du journaliste Roman Protasevich de «Acte choquant» et «Un affront éhonté à la liberté et à la paix et à la sécurité internationales par le régime» à Minsk.

«C’était un acte choquant, détournant un vol entre deux États membres de l’UE dans le but apparent d’arrêter un journaliste. Cela constitue un affront éhonté à la paix et à la sécurité internationales de la part du régime », press sec. Dit Psaki. https://t.co/DOTWF5rBjKpic.twitter.com/3aej2LNO8U – ABC Nouvelles (@ABC) 24 mai 2021

Un vol de Ryanair reliant la Grèce à la Lituanie a effectué un atterrissage d’urgence à Minsk dimanche, en raison d’un rapport prétendument frauduleux faisant état d’une bombe à bord. Protasevich a ensuite été arrêté par la police. L’ancien rédacteur en chef de la chaîne Telegram basée en Pologne, NEXTA Live, est recherché en Biélorussie pour incitation à des troubles de masse, faisant référence aux manifestations de l’année dernière appelant à l’élection présidentielle volée et exigeant un changement de régime à Minsk.

«Nous condamnons le harcèlement continu et la détention arbitraire de journalistes par le régime de Loukachenko simplement pour avoir fait leur travail», c’est ainsi que Psaki a décrit l’arrestation de lundi, s’opposant en particulier au Bélarus «Détourner un vol entre deux États membres de l’UE dans le but apparent d’arrêter un journaliste.»

Exigeant une enquête, Psaki a déclaré que les États-Unis étaient « En contact avec un éventail de partenaires bilatéralement et par le biais de canaux multilatéraux, de l'OTAN, de l'OSCE, des Nations Unies, de l'UE et d'autres. »





Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait exprimé une préoccupation similaire à propos de l’incident de 2013 au cours duquel l’avion transportant le président bolivien Evo Morales a été contraint d’atterrir en Autriche en raison d’allégations que le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden était à bord, Psaki a balayé la question.

«Nous travaillons avec nos partenaires partout dans le monde, je ne peux rien vous dire d’autre, » elle a dit.

En fin de compte, il n’était pas nécessaire de demander l’hypothétique. L’attachée de presse de la Maison Blanche était littéralement la porte-parole du département d’État en poste en 2013 et n’a pas exprimé le moindre signe d’indignation face à l’incident de Morales, comme l’a souligné le journaliste Glenn Greenwald.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis avaient un rôle à jouer pour encourager les pays européens à refuser à Morales l’utilisation de leur espace aérien, Psaki a déclaré que les responsables américains « Ont été en contact avec un large éventail de pays au cours des 10 derniers jours. » Quant à Snowden, elle a dit qu’il avait été «Accusé de trois comptes de crime et devrait être renvoyé aux États-Unis. Je ne sais pas qu’aucun pays ne pense que c’est ce que les États-Unis souhaiteraient. »

Le monde entier soupçonnait qui était derrière cet abattage dangereux et illégal du jet du président bolivien: les États-Unis. En 2013, il a été laissé au porte-parole du Département d’État américain – Jen Psaki – de répondre aux questions. Comme toujours, elle a refusé même la transparence fondamentale sur le rôle des États-Unis. pic.twitter.com/lv0zMdaGCS – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 24 mai 2021

La France et l’Espagne, a souligné Greenwald, ont finalement présenté des excuses à la Bolivie et ont admis avoir refusé à Morales l’utilisation de leur espace aérien parce qu’on leur avait dit que Snowden était à bord. Ni l’un ni l’autre n’ont désigné les États-Unis comme coupables, mais les propres mots de Psaki laissent peu de place au doute à ce sujet.

Pourtant il «Ne serait même pas venu à l’esprit des responsables de Biden – juste pour les apparences si rien d’autre – d’essayer de trouver quelqu’un pour faire cela autre que la même personne qui, en 2013, a obscurci et défendu les actions des États-Unis et de l’UE en faisant le même chose pour l’avion présidentiel bolivien », Greenwald a écrit.

Les responsables américains ne croient tout simplement pas qu’ils sont liés par les mêmes normes que celles auxquelles leurs adversaires doivent être soumis.

Snowden s’est retrouvé bloqué en Russie en raison de l’annulation de son passeport par les États-Unis et a ensuite reçu l’asile de Moscou. Morales a finalement été évincé de ses fonctions de président de la Bolivie en novembre 2019, lorsque l’Organisation des États américains (OEA), soutenue par les États-Unis, a cité des statistiques – plus tard démystifiées – pour affirmer qu’il l’était « gréement » l’élection. Alors que Morales lui-même a été contraint de s’exiler au Mexique, en octobre 2020, son parti a vaincu le gouvernement intérimaire soutenu par les États-Unis dans un glissement de terrain.

