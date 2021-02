WASHINGTON (AP) – La fin du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump ouvre un nouveau chapitre pour son successeur à la Maison Blanche.

Mais alors que le président Joe Biden et son équipe sont impatients de dépasser la destitution, le ton amèrement partisan de la procédure souligne les défis profonds à venir alors que le président et son parti tentent de faire avancer leur programme et de faire face aux crises historiques.

Biden, qui était à la retraite présidentielle de Camp David lorsque le Sénat a voté samedi l’acquittement de Trump, avait reconnu que les démocrates devaient tenir l’ancien président responsable du siège du Capitole américain mais ne se félicitait pas de la façon dont il se détournait de son programme.

Le procès s’est terminé avec le vote de chaque démocrate et de sept républicains pour condamner Trump, mais le vote 57-43 était loin du seuil des deux tiers requis pour la condamnation. La question de savoir si les sept votes du GOP contre Trump offraient à Biden un nouvel espoir de coopération bipartite au sein du Congrès restait une question ouverte.

Dans un communiqué, Biden a fait référence à ces votes du GOP en faveur de la condamnation de l’ancien président – et de la propre mise en accusation du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, contre les actions de Trump – comme preuve que «la substance de l’accusation», que Trump était responsable d’incitation à la violence au Capitole , n’est « pas contesté ».

Mais il est rapidement passé au travail à venir, sonnant une note d’unité et déclarant que «ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile» et que «chacun de nous a un devoir et une responsabilité en tant qu’Américains, et surtout dirigeants, pour défendre la vérité et vaincre les mensonges.

«C’est une tâche que nous devons entreprendre ensemble. Comme les États-Unis d’Amérique », a déclaré Biden.

Biden a tenu à ne pas regarder le procès en direct, choisissant de ne commenter que brièvement les images brûlantes de l’émeute qui a frappé le pays. Bien que sa Maison-Blanche ait publiquement soutenu que le procès n’avait pas entravé leurs plans, les assistants craignaient en privé qu’une longue procédure puisse enliser le Sénat et ralentir l’adoption de son énorme projet de loi de secours COVID-19. Cette proposition de 1,9 billion de dollars n’est que la première partie d’un vaste programme législatif que Biden espère adopter alors qu’il combat la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 480000 Américains et secoué l’économie du pays.

«La priorité n ° 1 des démocrates et de l’administration Biden sera de tenir les promesses qui ont été faites sur la pandémie, à la fois sur le front des vaccins et sur le front économique», a déclaré le stratège démocrate Josh Schwerin.

La fin du procès de destitution permet au parti de se concentrer sur des questions et des politiques moins controversées et plus largement populaires, comme le programme de secours contre les coronavirus, qui, selon les sondages, bénéficie d’un soutien significatif parmi les Américains.

Tout au long de sa campagne, Biden a travaillé pour éviter d’être défini par Trump et ses controverses et a plutôt cherché à établir un contraste sur la politique et la compétence, un principe directeur que lui et ses collaborateurs ont repris à la Maison Blanche.

Son équipe a maintenu un rythme constant d’événements pendant l’essai, y compris une mise à jour sur le développement de vaccins et la première visite de Biden au Pentagone en tant que commandant en chef. La procédure à l’autre bout de Pennsylvania Avenue étant maintenant terminée, la Maison Blanche prévoit d’intensifier ses efforts pour mettre en lumière la lutte contre la pandémie et surmonter le chaos de Trump.

L’ancienne sénatrice démocrate Heidi Heitkamp du Dakota du Nord a prédit que dans un État comme le sien, où Trump a remporté 65% des voix, se concentrer sur ces questions urgentes ferait plus de progrès auprès des électeurs moyens maintenant.

«Ce dont nous devons parler, c’est de l’économie – remettre l’économie en marche et tourner la page» sur le dernier gouvernement, a-t-elle déclaré. «Une bonne politique est une bonne politique. Nous devons y revenir. «

Les démocrates ont une décision à prendre sur la manière de gérer Trump à l’avenir. Alors que la fin du procès de destitution offre une opportunité claire pour le parti de se concentrer carrément sur son propre programme, Trump peut également être une arme politique puissante pour les démocrates, sans parler d’un gros moteur de trésorerie électorale.

Après le vote de samedi, American Bridge 21st Century, la branche de recherche de l’opposition du Parti démocrate, a publié une déclaration appelant les sénateurs de l’Ohio et de Floride, deux États que les démocrates ciblent lors des élections de 2022, pour avoir voté contre la condamnation de Trump.

«Ron Johnson, Marco Rubio et presque tous les autres républicains du Sénat font passer leur loyauté envers Donald Trump avant l’état de droit, les policiers du Capitole qui les protègent chaque jour et les serments qu’ils ont jurés de faire respecter la Constitution», a déclaré Bradley Beychock , le président du groupe, qualifiant les sénateurs de «sycophants sans fil».

Pourtant, Schwerin a averti que Trump ne pouvait pas être la «priorité» des démocrates.

«Nous ne devons pas ignorer le fait que bon nombre des problèmes auxquels le pays est confronté sont dus aux échecs de Trump, mais il ne devrait pas être au centre de tous les e-mails et communiqués de presse de collecte de fonds. Nous devons regarder vers l’avenir », a-t-il déclaré.

Biden prévoit de maintenir un calendrier chargé axé sur la pandémie de coronavirus dans la semaine à venir.

Le président effectuera ses premiers déplacements nationaux officiels cette semaine: une mairie télévisée dans le Wisconsin mardi pour parler aux Américains touchés par le coronavirus et une visite jeudi dans un centre de vaccination Pfizer dans le Michigan.

Les membres du personnel des affaires législatives de la Maison Blanche étaient sur le point de travailler avec les comités de la Chambre pour élaborer les détails du projet de loi de secours COVID-19, sur lequel les démocrates espèrent voter le mois prochain.

Pourtant, certains au sein du parti n’en ont pas fini avec Trump. Le Progressive Change Campaign Committee, un groupe de défense progressiste de premier plan, a publié une pétition samedi soir encourageant ses partisans à appeler le candidat du procureur général Merrick Garland à «enquêter et poursuivre Trump et tout son réseau criminel pour infraction à la loi».

Biden continuera probablement à être confronté à des questions sur la manière dont son ministère de la Justice gérera un certain nombre d’enquêtes fédérales et criminelles en cours sur les entreprises de Trump et sa conduite en tant que président.

Et ses collaborateurs surveilleront les prochaines actions de Trump, en particulier s’il réclame une disculpation et intensifie son activité politique et pointe même vers une campagne 2024. Le plan, pour l’instant, est d’essayer d’ignorer l’ancien président.

L’ancienne présidente du Comité national démocrate, Donna Brazile, a averti que Trump ne faciliterait pas les choses, mais que les démocrates doivent éviter de se retrouver aspirés dans son orbite.

«Je ne pense pas que Donald Trump va disparaître de sitôt des lèvres de qui que ce soit, et c’est parce que Donald Trump cherchera toujours à trouver des moyens de s’injecter et de se servir», a-t-elle déclaré.

«Pendant que Donald Trump détermine qui il va poursuivre ensuite, les démocrates vont comprendre comment ils vont élever les gens et comment ils vont protéger et aider le peuple américain.