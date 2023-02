Les États-Unis ont fait exploser Nord Stream craignant que Berlin ne lève les sanctions contre la Russie pendant un hiver froid, affirme le journaliste

Les États-Unis ont mené une opération secrète pour détruire les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sur la base de doutes sur le fait que l’Allemagne s’en tiendrait à une ligne dure envers la Russie, a affirmé le célèbre journaliste d’investigation américain Seymour Hersh. La semaine dernière, il a publié un rapport explosif blâmant Washington pour plusieurs explosions qui ont gravement endommagé les conduites d’énergie en septembre 2022.

Dans une interview publiée mardi par le Berliner Zeitung, Hersh a laissé entendre que Washington avait poursuivi le sabotage parce que le conflit en Ukraine “Ça n’allait pas bien pour l’Occident.” Il a ajouté que Nord Stream 2 “a été mis en attente par l’Allemagne elle-même, pas par des sanctions internationales, et les États-Unis avaient peur que l’Allemagne lève les sanctions en raison d’un hiver froid.”

Le fait est que Biden a décidé de laisser les Allemands geler cet hiver. Le président des États-Unis préférerait voir l’Allemagne geler plutôt que [see] L’Allemagne pourrait cesser de soutenir l’Ukraine.

Selon Hersh, les bombes ont été posées en juin 2022 lors d’exercices navals de l’OTAN en mer Baltique. “Mais à la dernière minute, la Maison Blanche est devenue nerveuse. Le président a dit qu’il avait peur de le faire. Il a changé d’avis et a émis de nouveaux ordres pour avoir la possibilité de faire exploser les bombes à distance à tout moment », il a noté.

Expliquant les motifs possibles des attaques, Hersh a suggéré que certaines personnes aux États-Unis pensaient que l’opération se déroulait “pour donner à l’économie américaine un coup de pouce à long terme”, tandis que la Maison Blanche était plus axée sur la politique. “Je pense qu’ils ont toujours été obsédés par la réélection, et ils voulaient gagner la guerre… ils voulaient que l’Ukraine gagne d’une manière ou d’une autre comme par magie”, il a dit.

Nord Stream 1 et 2, qui reliaient la Russie et l’Allemagne sous la mer Baltique, ont été endommagés lors d’une série d’explosions sous-marines le 26 septembre. Le 8 février, Hersh, un journaliste lauréat du prix Pulitzer, a publié un rapport accusant les États-Unis d’être responsables de l’attaque. . La Maison Blanche a rejeté l’allégation comme “fiction totalement fausse et complète.”

Cependant, début février 2022, environ deux semaines avant le début du conflit ukrainien, Biden a déclaré lors d’une conférence de presse avec la chancelière allemande que “si la Russie envahit… nous mettrons fin” vers Nord Stream 2.

Au lendemain du rapport, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé à “une enquête internationale ouverte sur cette attaque sans précédent”, disant qu’au lieu de cela, la Russie assiste “tente de se calmer en silence” de telles sondes.