Biden votera tôt dans le Delaware avec sa petite-fille

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden votera pour les élections de mi-mandat ce week-end dans son État d’origine, le Delaware, où le vote anticipé en personne commence vendredi.

La Maison Blanche a déclaré que Biden voterait aux côtés de sa petite-fille Natalie, 18 ans, qui est une première électrice. Le président démocrate vote alors que son parti fait face à une bataille difficile pour conserver le contrôle du Congrès et que les démocrates ont fait une priorité d’encourager leurs partisans à voter tôt dans les juridictions où il est disponible pour maximiser la participation.

Le voyage de Biden à son bureau de vote intervient alors qu’il passe un long week-end dans sa maison de Wilmington. Il fera un bref voyage dans la ville voisine de Philadelphie vendredi soir pour assister à un événement du Parti démocrate de Pennsylvanie avec le vice-président Kamala Harris. Un responsable démocrate a déclaré que la collecte de fonds permettra de collecter 1 million de dollars pour l’État partie, avec le lieutenant-gouverneur John Fetterman dans une course serrée contre le candidat du GOP, le Dr Mehmet Oz, pour un siège critique au Sénat américain.

Le mois dernier, Biden a fait un rapide voyage de dernière minute à Wilmington pour voter à la primaire démocrate de l’État. À l’époque, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le calendrier de Biden nécessitait la brève escapade d’Air Force One à Wilmington pour voter.

“Il pensait qu’il était important d’exercer son droit constitutionnel de vote, comme je viens de le mentionner, et de donner l’exemple en montrant l’importance du vote”, a-t-elle déclaré aux journalistes. « Il a également eu l’occasion de dire bonjour aux agents électoraux et de les remercier pour leur travail. Et nous savons à quel point les agents électoraux ont été attaqués ces dernières années. »

Zeke Miller, l’Associated Press