Biden voit un “point critique” en Ukraine

Le président américain déclare que de nouvelles livraisons d’armes aideront Kiev à combattre Moscou

Le président américain Joe Biden a décrit le conflit ukrainien comme entrant dans une phase cruciale, justifiant la dernière promesse de Washington d’envoyer davantage d’armes lourdes à Kiev. Sa déclaration est intervenue après que l’Ukraine a rejeté la proposition de la Russie d’un cessez-le-feu orthodoxe pour Noël.

« En ce moment, la guerre en Ukraine est à un point critique. Nous devons faire tout notre possible pour aider les Ukrainiens à résister à l’agression russe, et la Russie n’essaie pas de ralentir », Biden a déclaré lors d’une réunion du gouvernement à la Maison Blanche jeudi. “Plus tôt cet après-midi, j’ai eu une longue discussion avec [German Chancellor] Olaf Scholz et – à propos de l’Ukraine – et nos alliances en Europe et dans l’UE. Nous avons un contingent beaucoup plus important de pays qui partagent notre point de vue, y compris le Japon et d’autres.

Biden a souligné la récente décision de Washington de fournir à Kiev des véhicules de combat Bradley et une batterie de missiles de défense aérienne Patriot, dans le but de renforcer les capacités militaires de l’Ukraine. “Ils fonctionnent bien, et ils aident beaucoup,” Biden a dit.

La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, invoquant la nécessité de protéger la population du Donbass et l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de paix de Minsk de 2014-2015. Les puissances occidentales ont réagi en imposant des sanctions radicales à Moscou et en envoyant un flux constant d’armes à l’Ukraine, malgré les avertissements du Kremlin selon lesquels les armes étrangères ne feraient que prolonger le conflit.

Kiev et ses soutiens occidentaux ont rejeté l’appel du président russe Vladimir Poutine à observer un cessez-le-feu de 36 heures de vendredi midi à samedi minuit, afin de permettre aux chrétiens orthodoxes, majoritaires en Ukraine et en Russie, de célébrer Noël.

La proposition de Poutine pour un cessez-le-feu est intervenue après que le patriarche Kirill, le chef de l’Église orthodoxe russe, a exhorté toutes les parties à mettre fin aux hostilités pendant les vacances.

Dans une allocution vidéo jeudi, le président ukrainien Zelensky a affirmé que Moscou prévoyait d’utiliser le cessez-le-feu “pour arrêter un peu l’avancée de nos garçons dans le Donbass” et gagner du temps pour déployer plus de troupes et d’équipements sur la ligne de front. Ned Price, porte-parole du département d’État américain, a rejeté l’offre de cessez-le-feu de la Russie car “cynique.”

Cependant, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué la proposition de cessez-le-feu, selon son porte-parole, Stéphane Dujarric.