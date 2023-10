WASHINGTON (AP) – Président Joe Biden visitera mercredi une ferme familiale dans le Minnesota dans le cadre de deux semaines d’arrêts dans les régions rurales d’Amérique de hauts responsables de l’administration destinés à souligner comment l’augmentation des dépenses gouvernementales peut contribuer à améliorer la vie des gens.

L’accent mis par Biden sur l’État intervient cinq jours seulement après le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota. a annoncé qu’il était candidat à la présidencedevenant ainsi le premier élu du parti à défier Biden lors de la primaire de 2024.

Les responsables de l’administration affirment que le voyage au Minnesota était prévu bien avant l’annonce de Phillips, même si le membre du Congrès réfléchissait publiquement à une campagne primaire depuis des mois, et qu’il s’agissait davantage de promouvoir une politique que de faire de la politique.

Biden et le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack utilisera la ferme comme toile de fond pour souligner comment l’investissement fédéral dans les zones rurales aide les agriculteurs grâce à une législation que la Maison Blanche a contribué à défendre, notamment la droit des travaux publics que le Congrès a adopté en 2021 et l’année dernière paquet soins de santé et énergie verte.

La Maison Blanche souhaite mettre en avant les améliorations apportées aux infrastructures essentielles, notamment l’Internet haut débit, des routes et des ponts plus sûrs, de l’eau potable et une énergie fiable. L’objectif est de montrer que les Américains vivant dans les communautés rurales ne sont pas obligés de s’éloigner à la recherche d’opportunités économiques, selon la Maison Blanche.

Mis à part les aspirations présidentielles de Phillips, la tournée pourrait en fin de compte servir à stimuler Campagne de réélection de Bidensensibilisant les électeurs aux programmes potentiellement populaires dans les zones rurales qui se sont fortement tournées vers les républicains lors des dernières élections.

Les voyages qui débutent lundi mettront l’accent sur un certain nombre d’initiatives administratives dans les zones rurales, notamment 1 milliard de dollars pour développer la capacité indépendante de transformation de la viande et de la volaille, destinée à donner aux agriculteurs plus d’options de marché et réduire les prix.

Les responsables feront la promotion Partenariats pour des produits respectueux du climatun programme du ministère de l’Agriculture visant à dépenser environ 3 milliards de dollars dans plus de 140 projets à l’échelle nationale qui aident les agriculteurs à rechercher de nouvelles opportunités de marché dans le cadre des efforts de lutte contre le changement climatique.

Dans l’Indiana, Vilsack prévoit de s’adresser aux Future Farmers of America au sujet des opportunités offertes aux jeunes leaders du secteur agricole. Lors d’arrêts dans le Wyoming et le Colorado, il mettra en lumière les efforts de conservation des terres.

La secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland se rendra au Nouveau-Mexique pour discuter des infrastructures hydrauliques et au Colorado pour présenter des projets visant à assainir les mines abandonnées dans les communautés rurales. Secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm sera en Arizona pour parler du réseau électrique et des investissements dans les énergies propres dans le sud-ouest rural.

Secrétaire aux Anciens Combattants Denis McDonough prévoit de se rendre dans l’Iowa pour discuter de l’amélioration de l’accès aux soins médicaux pour les anciens combattants des zones rurales. Le chef de l’Administration des petites entreprises, Isabelle Guzmán, se rendra en Géorgie pour parler des prêts destinés aux petites entreprises rurales. Secrétaire à l’éducation Miguel Cardona sera dans le New Hampshire pour promouvoir la manière dont les collèges communautaires aident les étudiants des zones rurales. Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra sera en Caroline du Nord pour parler de l’accès aux soins de santé dans les zones rurales.

Agissant Secrétaire du Travail Julie Su sera en Pennsylvanie pour discuter de la stimulation des opportunités d’emploi dans les zones rurales. Représentant commercial américain Katherine Tai se rendra en Indiana pour discuter de la manière dont le commerce international peut profiter aux agriculteurs et aux producteurs ruraux.