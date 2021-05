Biden visitera l’usine du Michigan, le pick-up électrique F-150 Lightning de Ford

Le président américain Joe Biden fait le point sur la réponse au COVID-19 et le programme de vaccination de son administration dans la East Room de la Maison Blanche le 17 mai 2021 à Washington, DC. Anna Moneymaker | Getty Images

DETROIT – Le président Joe Biden devrait profiter d’une visite mardi dans une usine de Ford Motor au Michigan pour vanter son programme pour les véhicules électriques de fabrication américaine et son paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui comprend 174 milliards de dollars pour stimuler le développement et l’adoption de véhicules électriques. Biden visitera le nouveau Rouge Electric Vehicle Center de Ford près du siège social de la société à Dearborn, Michigan, où le pick-up électrique F-150 Lightning sera produit. Il devrait voir le véhicule et recevoir un briefing technique sur le camion avant son dévoilement public mercredi.

Le F-150 entièrement électrique de Ford s’appellera Lightning. Le tout nouveau F-150 Lightning sera dévoilé le 19 mai au siège social mondial de Ford à Dearborn et diffusé en direct. Gué

Le F-150 Lightning, que Ford vante comme un point d’inflexion pour l’entreprise, devrait être mis en vente d’ici la mi-2022. Une version EV du camion le plus vendu aux États-Unis pourrait aider Biden à faire avancer son programme de véhicules électriques, qui devrait inclure des incitations aux consommateurs pour stimuler l’adoption des véhicules. « Le fait qu’il vienne montre l’engagement et l’intérêt de notre gouvernement pour l’électrification de l’industrie automobile », a déclaré la semaine dernière le président de Ford, Bill Ford, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du constructeur automobile. « Le fait que nous prenions le véhicule préféré des États-Unis et que nous l’électrifions est vraiment un énorme point d’exclamation. Cela n’a été perdu pour personne, y compris le président des États-Unis. » Reuters, citant une fiche d’information non publiée de la Maison Blanche, rapporté mardi On s’attend à ce que Biden divulgue plus de détails sur ses plans pour stimuler l’adoption d’EV lors de la visite. Il devrait exclure les incitations des consommateurs pour les modèles de luxe électriques à prix élevé tout en faisant pression pour des incitations pour les véhicules grand public ainsi que pour les fabricants qui utilisent de bonnes pratiques de travail.

Poster enfant

Le F-150 Lightning pourrait être le modèle phare de tels projets. Ce sera un syndicat, contrairement au Tesla Cybertruck, et on s’attend à ce qu’il plaise davantage aux Américains grand public que le prochain pick-up GMC Hummer EV de 110000 $ de General Motors. GM, cependant, prévoit de produire une version électrique plus traditionnelle de sa camionnette Chevrolet Silverado. Les camionnettes sont considérées comme un moyen important d’augmenter l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, car ce sont les véhicules les plus vendus au pays. Ils sont également extrêmement importants pour les flottes et les clients commerciaux, qui devraient être parmi les plus gros acheteurs de véhicules électriques.

«Le F-150 est un véhicule sur 10 fabriqué aux États-Unis. Si nous voulons passer à un avenir électrique, alors il va falloir impliquer des véhicules comme celui-ci», a déclaré Kristin Dziczek, vice-présidente senior de la recherche chez le Centre de recherche automobile. Biden a exprimé son intérêt pour le remplacement de l’énorme flotte de voitures et de camions du gouvernement par des véhicules électriques assemblés aux États-Unis.En 2019, le gouvernement américain avait 645000 véhicules qui ont parcouru 4,5 milliards de kilomètres et consommé 375 millions de gallons d’essence et de carburant diesel, selon le Administration des services généraux.

Importance de la série F

Les camionnettes de la série F de Ford ont été le camion le plus vendu aux États-Unis depuis le milieu des années 1970. Le camion très populaire a régné en maître pendant 44 ans, dont 39 ans en tant que véhicule le plus vendu aux États-Unis. L’importance du camion pour Ford ne peut être surestimée. La série F, qui comprend le F-150 et les frères et sœurs des gros camions, est le moteur de profit du constructeur automobile.