Biden visitera l’usine de vaccins Pfizer au Michigan alors qu’il poursuit son discours dans le Midwest sur le soulagement du COVID-19

WASHINGTON – Le président Joe Biden reprend la route, visitant l’usine de fabrication de vaccins COVID-19 de Pfizer près de Kalamazoo, dans le Michigan, vendredi, où il continuera à plaider en faveur de son programme de secours de près de 2000 milliards de dollars COVID-19 alors que les démocrates se préparent à le pousser par le Congrès.

Le voyage, la deuxième visite de Biden dans un État politiquement crucial du Midwest cette semaine, mettra en évidence le centre central de Pfizer, où des millions des premières doses du vaccin COVID-19 du pays sont sorties de la chaîne de production en décembre. Le président rencontrera également les travailleurs qui produisent le vaccin. Le voyage était initialement prévu pour jeudi mais a été reporté.

Les responsables de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche ont déclaré mercredi que les États-Unis étaient sur la bonne voie pour avoir suffisamment de vaccins disponibles pour 300 millions d’Américains « d’ici la fin juillet », faisant écho aux commentaires formulés par Biden lors d’une mairie de CNN mardi.

La Maison Blanche a également annoncé mercredi qu’elle allouait 1,6 milliard de dollars pour étendre les tests aux écoles et aux populations mal desservies, stimuler la fabrication de fournitures de test et augmenter le financement pour suivre les variantes de COVID-19 qui apparaissent dans tout le pays.

L’augmentation des vaccinations est un élément clé du vaste programme de secours COVID-19 de Biden, qui comprend de l’argent pour rouvrir des écoles et des entreprises et distribuer des chèques de 1400 $ aux Américains à faible revenu. Le président a profité de ses premiers voyages en dehors de la région de Washington et de son État d’origine, le Delaware, pour présenter aux Américains le programme de relance, auquel les républicains du Congrès ont reculé de 1,9 billion de dollars.

« C’est maintenant le temps que nous devrions passer. Il est maintenant temps d’aller gros », a déclaré Biden à propos de sa proposition, connue sous le nom de plan de relance américain, lors de la mairie de CNN mardi à Milwaukee.

Le président et ses collaborateurs ont rejeté la répression des républicains, arguant que l’administration tient sa promesse d’un gouvernement bipartisan grâce au large soutien de la proposition parmi les Américains.

Un récent sondage de l’Université Quinnipiac a révélé que 68% des Américains soutiennent l’adoption de la législation, dont 37% des électeurs républicains, 68% des indépendants et 97% des démocrates.

Suite:Les responsables de la santé disent que le coronavirus deviendra probablement endémique au cours des prochaines années. Qu’est-ce que cela signifie?

Suite:« Cinq jours par semaine »: Biden réaffirme son objectif de rouvrir les écoles K-8

Et ce n’est pas par hasard que Biden a décidé de présenter son argumentaire de vente au Wisconsin et au Michigan, deux États qui l’ont aidé à remporter la Maison Blanche et qui seront essentiels pour les démocrates à mi-parcours 2022, selon Bob Shrum, un stratège démocrate de longue date qui dirige maintenant le Dornsife Center. pour l’avenir politique à l’Université de Californie du Sud.

Shrum a souligné un sondage Morning Consult montrant le taux d’approbation de Biden de 62% auprès des électeurs inscrits.

« C’est très élevé pour un président dans cette ère polarisée et je pense qu’ils veulent continuer à bâtir sur cela », a-t-il déclaré. « Ils n’attendent pas. Ils doivent agir. »

Le sondage Morning Consult a été mentionné par le conseiller principal de la Maison Blanche Mike Donilon, qui a fait valoir dans une note obtenue par Axios que l’opposition du GOP au plan de sauvetage de Biden nuit à la crédibilité du parti.

« Étant donné le caractère du parti républicain en ce moment et le fait que vous avez environ 20% de républicains qui ne sont apparemment pas satisfaits de la direction du parti, vous n’allez pas bien faire à mi-parcours », at-il dit. « Le moyen pour Biden et les démocrates de gagner ces gens est de faire ce qu’il faut maintenant et de vaincre le virus en organisant une réponse nationale. »

Mais la présentation de Biden – faite alors que le Congrès est en pause – est contre la montre. Le dernier cycle d’allégement de relance adopté par le Congrès en janvier doit expirer le 14 mars. Le projet de loi actuel fait son chemin à travers le Congrès selon une procédure budgétaire spéciale qui permet aux démocrates de l’adopter sans le soutien républicain au Sénat. Les démocrates de la Chambre ont déclaré qu’ils prévoyaient de reprendre le projet de loi la semaine prochaine.

Pendant ce temps, les États-Unis continuent d’augmenter les vaccinations, mais la distribution a été entravée par des obstacles logistiques, notamment des pénuries d’approvisionnement, des annulations de rendez-vous et des conditions hivernales rigoureuses de cette semaine qui devraient retarder les livraisons de vaccins dans certains États, selon la réponse COVID-19 de la Maison Blanche coordinateur Jeff Zients.

Zients a déclaré mardi aux gouverneurs des États que le gouvernement commencerait à distribuer 13,5 millions de doses de vaccin contre le coronavirus par semaine, soit une augmentation de 57% par rapport à la prise de fonction de Biden le mois dernier.

Suite:Exclusif: les États recevront le plus gros coup de pouce à ce jour en termes de doses de vaccins, a déclaré la Maison Blanche aux gouverneurs

Il a attribué l’augmentation des doses de vaccin aux États à la fois aux augmentations de production prévues par les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna ainsi qu’aux mesures prises par l’administration, notamment en invoquant la loi sur la production de défense, une autorité en temps de guerre qui peut stimuler la production commerciale des fournitures nécessaires, en ce cas plus de vaccins et de tests.

Mercredi, près de 29 millions de doses du vaccin Pfizer avaient été administrées dans tout le pays, selon les données des Centers of Disease Control and Prevention.

Contribution: Maureen Groppe et Elizabeth Weisse