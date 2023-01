Biden visitera jeudi les régions dévastées de Californie

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden se rendra jeudi sur la côte centrale de la Californie pour visiter des zones dévastées par des conditions météorologiques extrêmes.

La Maison Blanche a déclaré lundi dans un communiqué que le président visiterait les premiers intervenants et les responsables des États et locaux, enquêterait sur les efforts de rétablissement et évaluerait le soutien fédéral supplémentaire nécessaire.

Le voyage du président a été annoncé alors que la neuvième rivière atmosphérique d’une série de trois semaines de tempêtes hivernales majeures traversait la Californie.

Les tempêtes ont déversé de la pluie et de la neige sur la Californie depuis fin décembre, coupant l’électricité à des milliers de personnes, inondant les routes, renversant des arbres, déclenchant des coulées de débris et déclenchant des glissements de terrain. Le système de lundi était relativement faible par rapport aux tempêtes précédentes, mais les risques d’inondation et de coulée de boue subsistaient parce que l’État était tellement saturé, ont déclaré les prévisionnistes.

The Associated Press