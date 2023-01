Biden visite une ville balnéaire endommagée par des tempêtes massives en Californie

CAPITOLA, Californie (AP) – Le président Joe Biden a marché jeudi le long de la promenade éclatée de cette ville balnéaire californienne de carte postale et a entendu des propriétaires d’entreprises s’efforcer de réparer les dommages causés à leurs magasins après que des tempêtes meurtrières ont dévasté la région et tué plus de 20 personnes. personnes dans tout l’État.

Biden a visité un restaurant de fruits de mer vidé et le Paradise Beach Grille inondé, non loin de la jetée de Capitola effondrée et des magasins peints en rose, orange et bleu sarcelle qui ont tous été fermés après les tempêtes. Les murs s’effondraient, les débris éparpillés partout et les sols emportés par les eaux déchaînées.

Le propriétaire de Paradise Beach Grille, Chuck Maier, a déclaré à Biden que l’eau avait jailli du sol et inondé son entreprise sur la baie de Monterey, non loin de Santa Cruz. “Sans blague”, s’est exclamé Biden.

“Vous ne le sentez pas tant que vous ne marchez pas dans les rues”, a déclaré Biden plus tard depuis le parc d’État voisin de Seacliff, parlant de la gravité des dégâts et blâmant le changement climatique pour la sévérité du temps. “Si quelqu’un doute que le climat change, il doit avoir dormi ces deux dernières années.”

Flanqué des premiers intervenants, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences Deanne Criswell, le président a souligné les dégâts causés par les pluies violentes, les vents puissants, les inondations et les glissements de terrain. Il a averti que le changement climatique créerait des conditions météorologiques plus extrêmes.

“Nous savons que certaines des destructions prendront des années à se reconstruire”, a déclaré Biden. “Mais nous devons non seulement reconstruire, mais reconstruire mieux.”

Du 26 décembre au 17 janvier, la Californie a été inondée par 11,47 pouces de pluie et de neige en moyenne dans tout l’État, selon le centre de prévision météorologique du National Weather Service, avec certains rapports faisant état de jusqu’à 15 pieds de neige dans les plus hautes altitudes de la Sierra Nevada.

La Californie tire une grande partie de ses pluies et de sa neige en hiver d’un phénomène météorologique connu sous le nom de «rivières atmosphériques» – de longues et étroites bandes de vapeur d’eau qui se forment au-dessus de l’océan et traversent le ciel.

La Californie a été frappée par neuf rivières atmosphériques depuis fin décembre. Les orages se sont calmés ces derniers jours. Les prévisionnistes annonçaient des pluies légères vers la fin de cette semaine suivies d’une période sèche.

Criswell a déclaré jeudi lors du voyage depuis Washington que le président et le personnel doivent être conscients de ce que les gens ont vécu lorsqu’ils se rendent dans des endroits dévastés par des tempêtes et d’autres catastrophes naturelles.

“Il y a eu tellement de traumatismes dans cette communauté et il est vraiment important que nous gardions cela à l’esprit”, a-t-il déclaré. “Ces communautés ont perdu la vie, perdu leur bien-être et leurs moyens de subsistance, et je pense qu’il est extrêmement important qu’elles sachent que le président est là pour les soutenir et que toute la force de la famille fédérale va être derrière leur.”

Biden a déjà approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour l’État, libérant des ressources fédérales supplémentaires pour les efforts de rétablissement. Quelques heures avant la visite, il a augmenté encore plus le niveau d’aide fédérale disponible.

Plus de 500 FEMA et d’autres membres du personnel fédéral ont été déployés en Californie pour soutenir les opérations d’urgence. Des milliers de passants se sont rassemblés pour la visite du président et l’ont applaudi alors qu’il parcourait la promenade.

Newsom a salué la réponse fédérale rapide, mais a averti que la menace reste élevée dans un État qui a subi il y a quelques années à peine une sécheresse dévastatrice et qui fait maintenant face à des précipitations record.

“L’ampleur et la portée de ces inondations sont difficiles à comprendre à moins de sortir, et c’est pourquoi je ne pourrais pas être plus reconnaissant au président d’avoir pris le temps de sortir à nouveau.”

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Colleen Long et Seth Borenstein à Washington et Adam Beam à Sacramento, en Californie, ont contribué à ce rapport.

Zeke Miller, l’Associated Press