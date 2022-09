Biden visite 2 États swing alors que le temps critique de mi-mandat commence

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden effectue son troisième voyage en Pennsylvanie en moins d’une semaine et n’y revient que deux jours après que son prédécesseur, Donald Trump, y ait organisé son propre rassemblement – ​​illustrant l’importance de l’État du champ de bataille pour les deux parties alors que la fête du Travail démarre après un sprint de neuf semaines vers des élections cruciales de mi-mandat.

Trump s’est exprimé samedi soir à Wilkes-Barre, près de Scranton, où Biden est né. Le président a fait son propre voyage à Wilkes-Barre la semaine dernière pour discuter de l’augmentation du financement de la police, dénoncer les critiques du GOP à l’encontre du FBI après le raid sur le domaine de Trump en Floride et pour affirmer que de nouvelles mesures bipartites de sécurité des armes à feu peuvent aider à réduire les crimes violents.

Deux jours plus tard, Biden s’est rendu à l’Independence Hall de Philadelphie pour un discours aux heures de grande écoute dénonçant «l’extrémisme» des plus fervents partisans de Trump. Lundi, il assiste aux festivités de la fête du Travail à Milwaukee, dans un autre État clé du swing, le Wisconsin, avant de se rendre à Pittsburgh pour le défilé de cette ville.

La Maison Blanche dit que Biden célébrera « la dignité des travailleurs américains ». Le début officieux de l’automne, la fête du Travail, marque également traditionnellement la crise politique, avec des campagnes qui se bousculent pour exciter les électeurs avant le jour du scrutin le 8 novembre. C’est à ce moment-là que le contrôle de la Chambre et du Sénat, ainsi que de certains des principaux gouvernorats du pays, être décidé.

Trump a approuvé des candidats dans des courses clés à travers le pays et Biden avertit que certains républicains croient maintenant si fermement au trumpisme qu’ils sont prêts à saper les valeurs américaines fondamentales pour le promouvoir. Le président a déclaré jeudi que les élections de mi-mandat seront une bataille “pour l’âme de la nation”, le même slogan qu’il a utilisé pour gagner les élections de 2020, et que “la loyauté aveugle envers un seul dirigeant et la volonté de s’engager dans la violence politique, est fatal à la démocratie.

Biden a ajouté dans ce discours que “les républicains de MAGA détruisent la démocratie américaine”, se référant au cri de campagne “Make America Great Again” de Trump et pointant des incidents comme l’attaque de foule de l’année dernière contre le Capitole américain.

Trump a déclaré lors de son rassemblement de samedi que l’apparition de Biden à Philadelphie comportait “le discours le plus vicieux, haineux et diviseur jamais prononcé par un président américain”.

“C’est un ennemi de l’Etat”, a déclaré l’ancien président.

Lundi verra Biden revenir sur un autre thème qui était une pièce maîtresse de sa campagne de 2020, à savoir que les syndicats ont poli la classe moyenne, qui à son tour a construit et renforcé la société américaine moderne.

Les approbations des syndicats clés ont aidé Biden à surmonter des résultats précoces désastreux dans l’Iowa et le New Hampshire pour remporter la primaire démocrate, et finalement la Maison Blanche. Il a depuis continué à faire l’éloge des syndicats – même si de nombreux électeurs sans diplôme universitaire, dont beaucoup de la classe ouvrière, restent parmi le bloc de partisans le plus fort de Trump.

Mary Kay Henry, présidente de l’Union internationale des employés des services, qui compte 2 millions de membres, a qualifié Biden de “critique” de défendre les syndicats à l’approche des mi-mandats et a déclaré que le mouvement syndical doit “se mobiliser sur les champs de bataille à travers le pays pour s’assurer que les travailleurs se présentent”. ”

“Nous sommes vraiment ravis que le président parle directement aux travailleurs, s’il en avait l’occasion, il adhèrerait à un syndicat”, a déclaré Henry. Elle a ajouté : « Ce président a indiqué de quel côté il se trouve. Et il est du côté des travailleurs. Et cela compte énormément.

Biden, quant à lui, a une histoire personnelle avec le défilé de la fête du Travail de Pittsburgh, qui est l’un des plus importants du pays. Il a assisté à la tranche de 2015 en tant que vice-président et est revenu en 2018. Les deux fois, Biden, maintenant âgé de 79 ans, a dû se demander s’il se présenterait à la présidence lors des prochaines élections – contre lesquelles il a opté en 2016 avant de remporter la Maison Blanche en 2020.

Cette année, le président le plus âgé de l’histoire du pays a fait l’objet de spéculations quant à savoir s’il briguerait un second mandat en 2024 – bien qu’il ait insisté sur le fait que c’était son intention, et la pression s’est un peu dissipée ces dernières semaines, au milieu d’une série de succès politiques et politiques. pour Biden et son parti.

Pourtant, les deux États éternels du champ de bataille présidentiel que Biden visite lundi peuvent fournir des mesures clés de la force des démocrates avant novembre et 2024. Avec l’inflation toujours en cours et les cotes d’approbation du président restant faibles, combien Biden peut aider son parti dans les meilleures courses reste à être vu.

Dans le Wisconsin, le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes tente de renverser le sénateur républicain sortant Ron Johnson, mais a attiré les critiques de la campagne de Johnson pour ne pas s’être engagé au préalable à comparaître avec Biden à Milwaukee. Dans l’autre course au sommet de l’État, Tim Michels, un dirigeant de la construction approuvé par Trump, tente de refuser au gouverneur démocrate Tony Evers un second mandat. Evers a déclaré qu’il prévoyait de rejoindre Biden lundi.

Les électeurs de Pennsylvanie choisissent un nouveau gouverneur, le procureur général de l’État, John Shapiro, faisant face à un autre républicain approuvé par Trump, Doug Mastriano, et à un nouveau sénateur. Cette course se déroule entre le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman et le célèbre cardiologue soutenu par Trump, Mehmet Oz. Shapiro et Fetterman prévoyaient tous deux d’assister au défilé de Pittsburgh lundi.

Les courses de Pennsylvanie et du Wisconsin pourraient décider quel parti contrôlera le Sénat l’année prochaine, tandis que le vainqueur de chaque poste de gouverneur pourrait influencer les résultats de l’élection présidentielle de 2024. Les enjeux sont particulièrement élevés étant donné que certains candidats alignés sur Trump ont répandu des mensonges sur une fraude généralisée qui ne s’est pas produite lors des élections de 2020, ce qui soulève des questions sur ce qui pourrait arriver si un candidat qu’ils ne soutiennent pas remporte la prochaine élection présidentielle.

Will Weissert, Associated Press