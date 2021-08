Biden vise zéro émission pour représenter la moitié des ventes de voitures aux États-Unis d’ici 2030

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré qu' »il n’y avait pas de retour en arrière » sur l’avenir de l’industrie automobile électrique jeudi en signant un décret fixant un objectif de véhicules à zéro émission pour représenter la moitié de toutes les automobiles vendues aux États-Unis d’ici 2030. Le L’objectif repose sur des investissements majeurs du gouvernement fédéral dans les bornes de recharge et d’autres infrastructures.

L’objectif non contraignant fait partie d’une série d’actions annoncées par Biden visant à amorcer un changement radical vers les véhicules électriques dans le cadre du programme plus large de l’administration pour lutter contre le changement climatique et concurrencer la Chine, un leader sur le marché des véhicules électriques. Le président, avec des véhicules zéro émission derrière lui sur la pelouse sud de la Maison Blanche, a été rejoint par des dirigeants de Ford, GM et Stellantis ainsi que par des dirigeants du syndicat United Auto Workers et des membres du Congrès.

« La question est de savoir si nous allons mener ou prendre du retard dans la course pour l’avenir », a-t-il déclaré avant de signer la commande. « À l’heure actuelle, la Chine est en tête de la course en tant que l’un des marchés de véhicules électriques les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. »

Biden a déclaré que son administration élaborerait des normes d’efficacité énergétique et d’émissions à long terme qui s’appliqueraient aux véhicules lourds en plus des voitures, des SUV et des camionnettes, ont déclaré des responsables. L’Environmental Protection Agency a également annoncé qu’elle annulait l’annulation par l’ancien président Donald Trump des normes d’efficacité énergétique et d’émissions à court terme pour les véhicules à essence.

La Maison Blanche a estimé que les nouvelles règles de l’EPA permettraient d’économiser environ 200 milliards de gallons d’essence et de réduire de 2 milliards de tonnes métriques la pollution par le carbone, ce qui entraînerait une économie de 900 $ pour les consommateurs sur la durée de vie d’un véhicule. Les responsables ont déclaré que les normes d’efficacité énergétique et d’émissions entraîneraient des bénéfices nets d’environ 140 milliards de dollars sur la durée de vie du programme.

Le nouveau décret s’applique aux véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et électriques à pile à combustible. Selon le Pew Research Center, les véhicules électriques ont représenté moins de 2 % des ventes d’automobiles aux États-Unis au cours de chacune des trois dernières années, plaçant les États-Unis derrière 19 autres pays et la part mondiale globale.La Chine a plus du double du nombre de véhicules électriques sur la route et augmente ses ventes de véhicules électriques à un rythme plus de deux fois supérieur à celui des États-Unis, selon Pew.

« Le reste du monde avance. Nous devons juste intensifier », a déclaré Biden.

Les normes interviennent alors que Biden a fait des véhicules électriques une priorité majeure dans son projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars que le Sénat examine cette semaine. La proposition comprend 7,5 milliards de dollars pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et 7,5 milliards de dollars pour les autobus électriques. Il allouerait également 6 milliards de dollars à la chaîne d’approvisionnement des batteries et à la fabrication de blocs-batteries et aiderait les usines à accroître leur capacité de production de véhicules électriques.

Indépendamment de l’annonce de la Maison Blanche, les constructeurs automobiles ont dévoilé leurs propres objectifs pour réaliser des ventes entre 40 et 50 % des volumes annuels de véhicules électriques aux États-Unis pour 2030. BMW, Volkswagen, Honda et Volvo ont également déclaré qu’ils soutenaient la décision d’étendre la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis. .

Les United Auto Workers ont exprimé leur soutien à l’initiative de Biden, mais ont ajouté que l’organisation « ne se concentre pas sur des délais ou des pourcentages stricts, mais sur la préservation des salaires et des avantages sociaux qui ont été le cœur et l’âme de la classe moyenne américaine ».

Mais certains groupes environnementaux étaient moins enthousiasmés par les mesures volontaires. Dan Becker, directeur de la campagne Safe Climate Transport au Center for Biological Diversity, a déclaré que les règles de Biden ne correspondent pas à la norme que l’ancien président Barack Obama a négociée avec les constructeurs automobiles il y a neuf ans.

Les règles d’Obama ont imposé des augmentations annuelles de 5 % des normes d’économie de carburant et d’émissions, objectifs que Trump a ramenés à 1,5 %.

« Biden doit réimposer la véritable norme Obama et l’utiliser pour lancer des règles d’émissions à long terme beaucoup plus strictes », a déclaré Becker. « Nous devons de toute urgence réduire la pollution par les gaz à effet de serre pour avoir une chance d’avoir une planète vivable, et les mesures volontaires ne le réduiront pas. »

Le président s’est fixé pour objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Les responsables estiment que les dernières annonces ont mis les États-Unis sur la bonne voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des ventes de véhicules de tourisme neufs de plus de 60 % en 2030. par rapport aux véhicules vendus l’année dernière.

