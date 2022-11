Biden vise la militarisation de l’énergie par Poutine et décrit un nouveau financement climatique

Le président américain Joe Biden a utilisé vendredi un discours liminaire à la conférence sur le climat COP27 de l’ONU pour viser le président russe Vladimir Poutine, affirmant que la guerre de Moscou en Ukraine ne doit pas contrecarrer les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

S’exprimant à Charm el-Cheikh, en Égypte, Biden a déclaré que la volatilité du marché de l’énergie et les pressions inflationnistes résultant de l’invasion du Kremlin soulignent la nécessité pour les pays de s’éloigner des combustibles fossiles, ajoutant qu’aucun pays ne peut “utiliser l’énergie comme une arme et tenir le marché mondial”. otage de l’économie.”

“Il est plus urgent que jamais de doubler nos engagements climatiques. La guerre de la Russie ne fait que renforcer l’urgence de la nécessité de sortir le monde de cette dépendance aux combustibles fossiles”, a déclaré Biden, réitérant les commentaires similaires des dirigeants mondiaux plus tôt dans la semaine.

Le président a également utilisé le discours pour expliquer comment les États-Unis visent à faire face à la crise climatique avec “urgence et détermination”, annonçant une série de programmes de financement pour soutenir les pays émergents.

Ces mesures comprennent un fonds de 500 millions de dollars – formé en collaboration avec l’Union européenne et l’Allemagne – pour faciliter la transition de l’Égypte vers une énergie propre, et plus de 150 millions de dollars d’initiatives qui contribuent aux “efforts de préparation et d’adaptation” à travers l’Afrique.

“Aujourd’hui, à titre d’acompte, nous annonçons plus de 150 millions de dollars dans des initiatives qui soutiennent spécifiquement les efforts de préparation et d’adaptation en Afrique”, a déclaré Biden. Ces initiatives comprennent l’élargissement de l’accès au financement climatique, la protection contre les risques de catastrophe, le renforcement de la sécurité alimentaire et la mobilisation du secteur privé, a-t-il ajouté.

Biden a également réaffirmé l’engagement des États-Unis à respecter ses objectif de réduction des émissions de 50 à 52 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 : “Les États-Unis atteindront nos objectifs d’émissions d’ici 2030”, a-t-il déclaré.