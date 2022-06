Biden vise la Chine dans un nouveau cadre politique sur la pêche illégale

LISBONNE, Portugal (AP) – L’administration Biden intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illégale par la Chine, ordonnant aux agences fédérales de mieux se coordonner entre elles ainsi qu’avec des partenaires étrangers dans le but de promouvoir l’exploitation durable des océans du monde.

Lundi, la Maison Blanche a publié sa toute première note de sécurité nationale sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ou INN, pour coïncider avec le début d’une conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, au Portugal.

Selon la US International Trade Commission, une agence fédérale, près de 11 % du total des importations américaines de fruits de mer en 2019, d’une valeur de 2,4 milliards de dollars, provenaient de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Bien que la Chine ne soit pas nommée dans le long cadre politique, le langage qu’il contient laisse peu de doute sur son objectif. Le mémo ne manquera pas d’irriter Pékin à une époque de concurrence géopolitique croissante entre les deux pays. La Chine est un transformateur de fruits de mer dominant et, grâce à des prêts d’État et des subventions au carburant, a construit la plus grande flotte de pêche en eaux lointaines au monde, avec des milliers d’usines de poisson flottantes réparties en Asie, en Afrique et dans les Amériques.

Plus précisément, la note de service ordonne à 21 ministères et organismes fédéraux de mieux partager les informations, de coordonner les mesures d’application telles que les sanctions et les restrictions de visa et de promouvoir les meilleures pratiques parmi les alliés internationaux.

Elle sera également suivie dans les prochains jours par de nouvelles règles de la National Oceanic and Atmospheric Administration élargissant la définition de la pêche illégale pour inclure les abus liés au travail, une première étape vers l’éventuelle mise sur liste noire des États du pavillon qui ne se conforment pas.

Les groupes de conservation ont salué cet effort, qui s’appuie sur le travail commencé sous l’administration Obama pour nettoyer les chaînes d’approvisionnement américaines en produits de la mer.

“Les pêcheurs américains doivent suivre de nombreuses règles et réglementations du gouvernement américain”, a déclaré Beth Lowell, vice-présidente d’Oceana, une organisation à but non lucratif basée à Washington. “En prenant des mesures contre d’autres pays comme la Chine qui ont un mauvais bilan en matière de travail et d’environnement, cela uniformise les règles du jeu et profite aux pêcheurs légaux du monde entier.”

Le plan d’action appelle également à l’expansion du programme américain de surveillance des importations de fruits de mer, qui oblige les importateurs à fournir des documents depuis le point de capture pour s’assurer que les poissons capturés illégalement ne se glissent pas aux États-Unis. Actuellement, le programme ne couvre qu’une douzaine d’espèces. Des groupes comme Oceana ont fait pression pour que le programme couvre toutes les importations.

“Jusqu’à ce que les États-Unis soumettent toutes les importations de fruits de mer aux mêmes normes que les poissons pêchés aux États-Unis, les fruits de mer d’origine illégale continueront d’être vendus parallèlement aux prises légales”, a déclaré Lowell.

Le plan d’action ne prévoit pas non plus de ressources supplémentaires pour faire appliquer les lois déjà en vigueur.

“Lutter contre la pêche INN nécessite beaucoup de ressources”, a déclaré Evan Bloom, un ancien fonctionnaire du département d’État qui a négocié plusieurs accords de pêche internationaux et qui est maintenant chercheur principal au Wilson Center à Washington. “La question de savoir si les États-Unis en font vraiment plus peut dépendre du fait que la NOAA consacre plus de fonds aux efforts d’application de la loi, à la collecte d’informations et aux inspections.”

À Lisbonne, où des responsables et des scientifiques de plus de 120 pays assistaient à la conférence de cinq jours, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a critiqué certains pays – qu’il n’a pas identifiés – pour avoir recherché leurs propres intérêts économiques plutôt que les besoins de la planète entière.

“Les eaux internationales sont à nous”, a insisté António Guterres, faisant référence à tous les habitants de la planète.

L’ONU espère que la conférence donnera un nouvel élan aux efforts prolongés pour un accord mondial sur les océans qui couvre les efforts de conservation en haute mer. Les océans couvrent environ 70 % de la surface de la terre et fournissent de la nourriture et des moyens de subsistance à des milliards de personnes. Certains militants les désignent comme la plus grande zone non réglementée de la planète.

Ce qu’on appelle le Traité de la haute mer est en cours de négociation dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, principal accord international régissant les activités maritimes.

Après 10 ans de pourparlers sur le traité, cependant, il y a à peine trois mois, un accord n’est toujours pas en vue. Un cinquième tour est prévu en août à New York.

“Le plus grand écosystème du monde… n’est toujours pas protégé et est en train de mourir sous nos yeux”, a déclaré le groupe d’activistes Ocean Rebellion.

Guterres a déclaré que “des progrès significatifs” ont été réalisés vers un accord sur un traité en haute mer et que le monde se trouve à “un moment crucial” pour l’avenir des océans.

“Nous devons amener les gens à faire pression sur ceux qui décident”, a déclaré António Guterres, appelant les gens à faire entendre leur voix et à être entendus.

Les menaces qui pèsent sur les océans comprennent le réchauffement et l’acidification dus à la pollution par le carbone, la contamination massive par les plastiques et d’autres problèmes, selon l’ONU. L’exploitation minière en haute mer potentiellement dangereuse manque également de règles.

La conférence devrait également réaffirmer et s’appuyer sur les quelque 62 engagements pris par les gouvernements lors du précédent sommet de Nairobi, au Kenya, en 2018, allant de la protection des petits États insulaires à économie basée sur les océans à la pêche durable et à la lutte contre le réchauffement des eaux.

En marge de l’événement, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a annoncé 50 millions de dollars de nouvelles subventions pour aider à atteindre l’objectif de protéger 30 % des terres et des mers de la planète d’ici 2030. Actuellement, moins de 8 % de l’océan est zoné. comme aires marines protégées.

Plus de la moitié de l’argent donné par Bezos Earth Fun soutiendra des organisations travaillant en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Panama pour renforcer le corridor marin tropical oriental. Les quatre pays se sont regroupés lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de l’année dernière pour annoncer la création d’une zone marine protégée de la taille de l’Espagne contenant des points chauds environnementaux tels que les îles Galapagos,

L’envoyé américain pour le climat John Kerry et le président français Emmanuel Macron font partie des participants à l’événement.

Goodman a rapporté de Cleveland, Ohio

Barry Hatton et Joshua Goodman, Associated Press