Biden vise à stimuler le contraste du GOP en Floride dans une semaine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden se rend en Floride pour souligner le contraste entre les programmes démocrate et républicain, fustigant le GOP sur les propositions visant à annuler les plafonds de prix des médicaments sur ordonnance et à modifier la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Le voyage de Biden mardi comprendra des remarques financées par les contribuables à Hallandale Beach, où la Maison Blanche a déclaré qu’il mettrait en évidence la “vision très différente” des républicains pour l’Amérique. Également au programme de Biden, une collecte de fonds pour le candidat au poste de gouverneur de Floride Charlie Crist et un rassemblement pour le Parti démocrate de l’État, y compris le candidat au Sénat Val Demings.

La visite en Floride, où les démocrates traînent à la fois au Sénat et dans les courses au poste de gouverneur, peut sembler contre-intuitive juste une semaine avant la clôture des sondages lors des élections de mi-mandat alors que tant d’autres courses sont plus serrées. Pourtant, les alliés de Biden disent que cela illustre les efforts du président pour aller là où il peut être utile – les démocrates de Floride espèrent que Biden pourra aider à augmenter la participation de base – mais aussi pour faire passer un message que les démocrates vulnérables peuvent amplifier à l’échelle nationale.

Biden a évité d’apparaître avec certains des candidats les plus assiégés des démocrates, dont le sénateur de Géorgie Raphael Warnock et le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, mais ses collaborateurs insistent sur le fait qu’il peut être utile de loin en parlant des politiques du GOP qu’ils jugent répréhensibles pour les électeurs. Biden devrait faire campagne au Nouveau-Mexique jeudi, en Californie vendredi et en Pennsylvanie samedi.

Biden a saisi la proposition du sénateur de Floride Rick Scott de février de mettre fin à toutes les lois fédérales après cinq ans, ce qui, selon le président, obligerait le Congrès à réautoriser l’assurance-maladie et la sécurité sociale, comme emblématique de ce qu’il a appelé l’agenda «ultra-MAGA» que les démocrates dirigent contre.

Outre le plan de Scott, la Maison Blanche a déclaré que Biden mettrait l’accent sur d’autres propositions du GOP qui affectent les Américains plus âgés, notamment le relèvement de l’âge de la retraite et l’abrogation de la capacité de Medicare à négocier les prix des médicaments avec les fabricants et le plafond de 2 000 $ par an sur les frais de médicaments. inclus dans la loi d’août sur les soins de santé et le climat des démocrates.

Zeke Miller, l’Associated Press