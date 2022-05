Biden vise à stimuler la production agricole américaine au milieu de la guerre en Ukraine

[The stream is slated to start at 2:15 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden devrait présenter mercredi les plans de la Maison Blanche pour aider les agriculteurs américains à augmenter la production agricole afin de contrer la réduction des exportations alimentaires en provenance d’Europe causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le président, qui s’apprête à prendre la parole depuis Kankakee, dans l’Illinois, soulignera probablement comment l’attaque du président russe Vladimir Poutine a fait grimper les prix mondiaux du blé, du maïs, de l’orge, des oléagineux et de l’huile de cuisson. La Russie et l’Ukraine fournissent ensemble plus de 25 % des exportations mondiales de blé et environ 20 % des exportations d’orge.

Dans une tentative de réprimer les pénuries alimentaires, l’administration Biden a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter le nombre de comtés éligibles à l’assurance pour la “double culture”, lorsque les agriculteurs plantent une deuxième récolte sur la même terre la même année.

La Maison Blanche espère que ces mesures aideront les agriculteurs américains à dépasser une saison de croissance record en 2021, au cours de laquelle la valeur des exportations agricoles américaines a atteint 177 milliards de dollars.

Les dernières initiatives interviennent un mois après que les Nations Unies ont averti que pas moins de 1,7 milliard de personnes étaient “fortement exposées” à l’effet domino de la guerre de la Russie contre les systèmes alimentaires, énergétiques et financiers mondiaux. L’organisme mondial a déclaré que l’invasion menaçait d’aggraver la faim dans les pays qui souffrent déjà de malnutrition.

Même dans les pays où la nourriture n’est pas aussi rare, les prix prélèvent d’énormes sommes sur les salaires. Aux États-Unis, le département du Travail a déclaré mercredi matin que les prix que les Américains paient pour l’épicerie ont augmenté de 1 % en avril et de 10,8 % au cours des 12 derniers mois.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré en avril que les prix mondiaux des denrées alimentaires “montaient en flèche”.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle prévoyait également de doubler son investissement dans la production nationale d’engrais, à 500 millions de dollars contre 250 millions de dollars, afin de réduire les coûts pour les producteurs.

L’effort tentera d’atténuer l’un des principaux responsables de la flambée des prix des denrées alimentaires : une pénurie mondiale d’engrais.

La Russie et la Biélorussie, un des alliés de Moscou, fournissent environ 40 % des exportations mondiales de potasse. Les agriculteurs comptent sur le sel et le composant riches en potassium de l’industrie mondiale des engrais pour stimuler les récoltes annuelles.

Ces dernières années, la Russie a également exporté 11% de l’urée mondiale et 48% du nitrate d’ammonium, deux autres composants clés des engrais, selon les estimations de Morgan Stanley.

“Les prix des engrais ont plus que doublé depuis l’année dernière, en partie à cause des perturbations de la chaîne d’approvisionnement créées et exacerbées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information publiée mercredi matin.

“Ces actions contribueront à développer de nouveaux marchés pour les aliments cultivés aux États-Unis, en soutenant les emplois dans les communautés rurales à travers l’Amérique”, a ajouté l’administration.

