Biden vise à réduire l’écart de confiance avec le sommet des dirigeants américano-africains

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden devrait accueillir des dizaines de dirigeants africains à Washington cette semaine alors que la Maison Blanche cherche à réduire un écart de confiance béant avec l’Afrique – un fossé qui s’est creusé au fil des années de frustration face à l’engagement de l’Amérique envers le continent.

Dans la perspective du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de trois jours qui commence mardi, les responsables de l’administration Biden ont minimisé leur inquiétude croissante concernant l’influence de la Chine et de la Russie en Afrique, qui abrite plus de 1,3 milliard de personnes. Au lieu de cela, les responsables de l’administration ont tenté de mettre l’accent sur leurs efforts pour améliorer la coopération avec les dirigeants africains.

“Ce sommet est l’occasion d’approfondir les nombreux partenariats que nous avons sur le continent africain”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, interrogée sur l’ombre que la Chine et la Russie jettent sur ces rencontres. “Nous nous concentrerons sur nos efforts pour renforcer ces partenariats dans un large éventail de secteurs allant des entreprises à la santé en passant par la paix et la sécurité, mais nous nous concentrerons sur l’Afrique la semaine prochaine”.

À cette fin, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que «les principaux livrables et initiatives» – le langage diplomatique pour les grandes annonces – seront parsemés tout au long des réunions. Vendredi, la Maison Blanche a annoncé en avant-première une annonce majeure du sommet, affirmant que Biden utiliserait le rassemblement pour déclarer son soutien à l’ajout de l’Union africaine en tant que membre permanent du Groupe des 20 nations.

Le sommet sera le plus grand rassemblement international à Washington depuis avant le début de la pandémie de COVID-19. Les responsables locaux avertissent les habitants de se préparer aux barrages routiers et de renforcer la sécurité alors que 49 chefs d’État et dirigeants invités – et Biden – se promènent dans la ville.

Les discussions devraient se concentrer sur le coronavirus, le changement climatique, l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine sur l’Afrique, le commerce et plus encore, selon des responsables de la Maison Blanche. Biden est sur le point de prononcer une allocution lors d’un forum d’affaires États-Unis-Afrique, d’organiser des réunions en petits groupes avec des dirigeants, d’organiser un dîner des dirigeants à la Maison Blanche et de participer à d’autres sessions avec des dirigeants pendant le rassemblement.

Biden a passé une grande partie de ses deux premières années au pouvoir à essayer d’apaiser les doutes sur la scène internationale quant au leadership américain après quatre ans de politique étrangère « America First » de Donald Trump. Avec ce sommet – un suivi du premier rassemblement de ce type organisé il y a huit ans par le président Barack Obama – Biden a l’occasion d’apaiser les inquiétudes en Afrique quant à savoir si les États-Unis sont sérieux quant à l’entretien de la relation.

L’effort de Biden pour rapprocher les nations africaines des États-Unis arrive à un moment compliqué, car son administration a clairement indiqué qu’elle pensait que l’activité chinoise et russe en Afrique était une préoccupation sérieuse pour les intérêts américains et africains.

Dans sa stratégie pour l’Afrique subsaharienne dévoilée en août, l’administration Biden a averti que la Chine, qui a injecté des milliards dans l’énergie, les infrastructures et d’autres projets africains, considère la région comme une arène où Pékin peut “défier l’ordre international fondé sur des règles, faire avancer ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, compromettent la transparence et l’ouverture.

L’administration fait également valoir que la Russie, le principal marchand d’armes en Afrique, considère le continent comme un environnement permissif permettant aux oligarques et aux sociétés militaires privées liés au Kremlin de se concentrer sur la fomentation de l’instabilité pour leur propre avantage stratégique et financier.

Pourtant, les responsables de l’administration soulignent que les préoccupations concernant la Chine et la Russie ne seront pas au cœur des pourparlers.

“Les États-Unis accordent la priorité à notre relation avec l’Afrique dans l’intérêt de nos intérêts mutuels et de notre partenariat face aux défis mondiaux”, a déclaré Molly Phee, secrétaire d’État adjointe aux affaires africaines, aux journalistes avant le sommet. “Nous sommes très conscients, encore une fois, de l’histoire de la guerre froide, nous sommes conscients, encore une fois, de l’impact délétère du colonialisme sur l’Afrique, et nous cherchons soigneusement à éviter de répéter certaines des erreurs de ces époques antérieures.”

L’administration a été déçue qu’une grande partie du continent ait refusé de suivre les États-Unis pour condamner l’invasion russe de l’Ukraine, mais Biden ne devrait pas s’attarder publiquement sur les différences.

Le président devrait participer avec les dirigeants à une session sur la promotion de la sécurité alimentaire et de la résilience des systèmes alimentaires. L’Afrique a été touchée de manière disproportionnée par la hausse mondiale des prix alimentaires qui a été causée en partie par la baisse des expéditions du principal exportateur de céréales, l’Ukraine.

« L’un des aspects uniques de ce sommet est le dommage collatéral que la guerre russe a infligé à l’Afrique en termes d’approvisionnement alimentaire et le détournement de l’aide au développement vers l’Ukraine. Les coûts d’opportunité de l’invasion ont été très élevés en Afrique », a déclaré John Stremlau, professeur invité de relations internationales à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg.

Quatre pays qui ont été suspendus de l’Union africaine – la Guinée, le Soudan, le Mali et le Burkina Faso – n’ont pas été invités au sommet parce que les coups d’État dans ces pays ont conduit à des changements de pouvoir anticonstitutionnels. La Maison Blanche n’a pas non plus invité la nation d’Afrique de l’Est qu’est l’Érythrée ; Washington n’a pas de relations diplomatiques complètes avec le pays.

La décision de Biden d’inviter plusieurs dirigeants au sommet qui ont des antécédents douteux en matière de droits de l’homme et de démocratie se profile à l’horizon du rassemblement.

La Guinée équatoriale a été invitée bien que le Département d’État ait déclaré qu’il avait de «sérieux doutes» sur les élections du mois dernier dans le petit pays d’Afrique centrale. Les partis d’opposition “ont fait des allégations crédibles d’importantes irrégularités liées aux élections, y compris des cas documentés de fraude, d’intimidation et de coercition”, selon le département. Les responsables électoraux ont rapporté que le parti au pouvoir du président Teodoro Obiang a remporté près de 95 % des voix.

Le Zimbabwe, qui a fait face à des années de sanctions américaines et occidentales pour mauvaise gouvernance, violations des droits de l’homme et corruption généralisée, a également été invité.

Le président Emmerson Mnangagwa, qui a pris le pouvoir du dirigeant de longue date Robert Mugabe en 2017, a cherché à se présenter comme un réformateur, mais les militants locaux et internationaux des droits de l’homme l’accusent d’une répression tout aussi grave, voire pire, que celle de Mugabe.

Bien que Mnangagwa entretienne des relations confortables avec la Chine et la Russie, tout comme Mugabe, il a également cherché à se lier d’amitié avec les États-Unis et d’autres pays occidentaux dans le but de renforcer sa légitimité.

Dans un discours national qu’il a prononcé en novembre dans un nouveau bâtiment du Parlement de plusieurs millions de dollars doté par les Chinois, Mnangagwa a présenté l’invitation au sommet États-Unis-Afrique comme un signe du succès de son administration. Il a déclaré que le pays d’Afrique australe s’est félicité de l’invitation, mais il a également appelé à la levée “inconditionnelle” des sanctions qu’il accuse d’être responsables des difficultés économiques débilitantes du Zimbabwe.

“L’accent reste mis sur le dialogue”, a déclaré Mnangagwa.

L’Éthiopie a reçu une invitation même si Biden à la fin de l’année dernière a annoncé qu’il supprimait le pays d’un programme commercial américain, connu sous le nom de loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, suite à l’échec de l’Éthiopie à mettre fin à une guerre dans la région du Tigré qui a conduit à des “violations flagrantes”. » des droits de l’homme. Un accord de paix a été signé le mois dernier, mais sa mise en œuvre se heurte à des défis majeurs tels que la présence continue de troupes de l’Érythrée voisine.

Les analystes disent que les dirigeants africains chercheront à ce que Biden prenne des engagements majeurs lors du sommet, notamment l’annonce de sa première visite présidentielle en Afrique subsaharienne, des efforts pour renforcer l’économie du continent grâce aux investissements et au commerce du secteur privé, etc.

Peut-être plus important encore, cela pourrait être l’occasion pour Biden de démontrer que l’Afrique est plus qu’un champ de bataille dans sa compétition économique et militaire avec Pékin et Moscou.

“Je crois fermement que les États-Unis sont toujours considérés comme une superpuissance du point de vue africain, mais la plupart des dirigeants africains ne veulent pas s’aligner sur sa promotion de la démocratie”, a déclaré Abraham Kuol Nyuon, analyste politique et professeur agrégé de sciences politiques. à l’Université de Juba au Soudan du Sud. “Ils ont besoin du soutien de l’Amérique mais pas du système américain.”

—-

Mutsaka a rapporté de Harare, au Zimbabwe, et Magome de Johannesburg. Les rédacteurs d’Associated Press Cara Anna à Nairobi, au Kenya, et Matthew Lee ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Farai Mutsaka Ajouter Mogomotsi Magome, The Associated Press