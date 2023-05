Biden vise à rassurer le monde sur l’impasse de la dette américaine alors qu’il consulte les dirigeants de l’Indo-Pacifique – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le président Joe Biden a tenté samedi de rassurer les dirigeants mondiaux sur le fait que les États-Unis ne feraient pas défaut alors qu’il consultait les chefs de l’Australie, du Japon et de l’Inde lors d’une réunion du soi-disant partenariat Quad qui avait été hâtivement reporté en raison de l’impasse sur la limite de la dette à Washington.

Dans l’espoir d’éviter un résultat qui ébranlerait l’économie mondiale et se révélerait être une aubaine pour Pékin, Biden a ouvert sa troisième journée au Japon lors de la réunion annuelle du Groupe des Sept des démocraties les plus puissantes du monde avec un briefing de son personnel sur les dernières crises. et entame des pourparlers sur la manière d’augmenter le plafond de la dette fédérale.

Le président a également participé à des réunions visant à contester la construction de la Chine dans l’Indo-Pacifique. Les membres du Quad avaient initialement prévu de se rencontrer à Sydney la semaine prochaine, mais se sont plutôt réunis en marge du G7 afin que Biden puisse retourner à Washington plus tôt dimanche dans l’espoir de finaliser un accord pour augmenter la limite d’emprunt américaine avant que le gouvernement ne soit à court de liquide pour payer ses factures.

Biden a déclaré qu’il estimait que les pourparlers avec les législateurs du GOP progressaient.

« Les premières réunions n’étaient pas si progressistes que ça, les deuxièmes l’étaient, la troisième l’était », a-t-il déclaré avant une rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. « Et puis, ce qui se passe, c’est que les transporteurs retournent vers les directeurs et disent: » C’est ce à quoi nous pensons. Et puis les gens déposent de nouvelles revendications. Je crois toujours que nous pourrons éviter un défaut et que nous obtiendrons quelque chose de décent.

Signe d’une nouvelle session de négociation à Washington, de la nourriture a été apportée dans la salle de négociation du Capitole américain samedi matin, pour être emportée quelques heures plus tard. Aucune réunion n’était probable samedi, selon une personne proche de l’état des pourparlers qui n’était pas autorisée à discuter publiquement de la situation et s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

Le voyage raccourci a renforcé une tension fondamentale qui façonne la présidence de Biden: alors qu’il s’efforçait de signaler au monde que les États-Unis récupéraient le manteau du leadership mondial, à des moments clés, les drames nationaux continuent de gêner.

Jusqu’à samedi, Biden était en grande partie resté à l’écart du public lors du sommet, renonçant à de grandes déclarations publiques et quittant tôt le dîner du chef de vendredi. Il a plutôt passé du temps devant un moniteur vidéo dans une chambre à côté de sa suite d’hôtel, où des aides à Washington l’ont tenu informé des allers-retours des pourparlers sur la limite de la dette.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a reconnu que les dirigeants mondiaux avaient fait pression sur Biden au sujet de l’impasse à Washington. Mais l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré que, bien qu’il y ait eu un vif intérêt pour la manière dont le président résoudrait une confrontation nationale qui a des ramifications géopolitiques, il n’y avait pas de panique – du moins pas encore.

« Ce n’est pas une situation de type cheveux en feu », a-t-elle déclaré.

En marge du sommet, Biden a eu des entretiens avec Albanese au lieu de la visite désormais annulée en Australie. Des responsables américains ont déclaré que le voyage serait reporté et Biden a invité Albanese à Washington pour une visite d’État.

Biden s’est excusé d’avoir sauté l’Australie. Albanese a dit qu’il comprenait les circonstances.

« J’aurais fait exactement la même chose », a-t-il déclaré à Biden, ajoutant: « J’attends avec impatience la visite d’État. »

Les dirigeants ont signé un pacte s’engageant à approfondir leur partenariat sur le développement des matières premières utilisées dans les technologies d’énergie propre – alors qu’ils cherchent chacun à éloigner l’approvisionnement de la dépendance à l’égard de la Chine. Ils ont également publié une déclaration commune décrivant de nouveaux domaines de coopération dans les domaines de l’espace, du commerce et de la défense.

Les dirigeants du G7 se sont également assis pour discuter de leurs investissements dans les infrastructures dans les économies moins avancées, un contrepoids clé aux prêts et à la construction que la Chine a fournis. Biden a déclaré que les États-Unis avaient mobilisé plus de 30 milliards de dollars d’investissements à ce jour « et nous ne faisons que commencer ».

Lors d’une réunion complète dans la soirée avec tous les dirigeants du Quad, Biden a répété ses excuses pour avoir dû déplacer leur rassemblement au Japon.

Le président envoie le secrétaire d’État américain Antony Blinken pour occuper sa place lors d’un sommet des nations insulaires du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée lundi. Cet arrêt présidentiel a également été supprimé afin de ramener Biden plus rapidement à Washington.

La visite de Biden aurait été la première d’un président américain dans le pays. Ces pays sont agressivement courtisés par les États-Unis et la Chine alors que les deux puissances se disputent l’influence dans les régions du monde où les voies de navigation sont vitales.

À Hiroshima, Biden et d’autres dirigeants mondiaux se sont mis d’accord sur un cadre commun pour améliorer leur propre résilience économique – une reconnaissance que les niveaux élevés de commerce avec la Chine sont devenus plus un risque qu’une opportunité pour les économies matures.

Sullivan a déclaré que les dirigeants du G7 reconnaissaient que «nous cherchons à coopérer avec la Chine sur des questions d’intérêt mutuel. Et aussi que nous travaillerons pour répondre à nos préoccupations importantes que nous avons avec la Chine dans une série de domaines. » Il a répété une phrase souvent utilisée par les dirigeants du G7 selon laquelle le groupe cherche à « réduire les risques, et non à se découpler de la Chine ».

Biden et la première dame Jill Biden ont assisté samedi à un dîner pour les dirigeants du G7 et d’autres responsables qui ont participé au sommet.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception