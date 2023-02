Biden vise à rassurer dans son discours sur l’état de l’Union

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden est prêt à offrir une évaluation rassurante de l’état de la nation plutôt que de déployer des propositions politiques flashy alors qu’il prononce son deuxième discours sur l’état de l’Union mardi soir, cherchant à surmonter le pessimisme dans le pays et les inquiétudes concernant sa propre direction.

Son discours devant un Congrès politiquement divisé intervient alors que la nation s’efforce de donner un sens aux courants croisés confus au pays et à l’étranger – incertitude économique, une guerre épuisante en Ukraine, des tensions croissantes avec la Chine parmi eux – et évalue avec prudence l’aptitude de Biden pour un probable offre de réélection.

Le président se tiendra à la tribune de la Chambre à un moment où seulement un quart des adultes américains disent que les choses dans le pays vont dans la bonne direction, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Environ les trois quarts disent que les choses sont sur la mauvaise voie. Et une majorité de démocrates ne veulent pas que Biden sollicite un autre mandat.

Il affrontera ces sentiments de front, disent ses collaborateurs, tout en essayant d’éviter de paraître insensible aux préoccupations des Américains.

Brian Deese, directeur du Conseil économique national, a déclaré que Biden “reconnaîtrait et rencontrerait les Américains là où ils se trouvent”, réalisant que leur “anxiété économique est réelle”.

“Je pense que le message central est le suivant : nous devons faire davantage de progrès, mais les gens doivent être optimistes”, a-t-il ajouté.

L’historien présidentiel de l’Université Chapman, Luke Nichter, a déclaré que le parallèle le plus proche avec la situation actuelle de Biden pourrait être les années 1960, lorsque l’incertitude mondiale a rencontré l’inquiétude intérieure. Biden, a-t-il dit, a la possibilité d’être une “présence apaisante” pour le pays.

“Habituellement, nous recherchons un ordre du jour : ‘Voici ce qu’il envisage de faire.’ Je ne sais pas si c’est vraiment réaliste », a déclaré Nichter. « Je pense que les attentes des Américains sont assez faibles par rapport à ce que le Congrès va réellement réaliser. Et donc je pense qu’en ce moment, le sentiment et le ton, et aider les Américains à se sentir mieux dans leur situation, je pense que ça va aller loin.

Le cadre du discours de Biden sera nettement différent de celui d’il y a un an, lorsque c’était la fidèle démocrate Nancy Pelosi assise derrière lui en tant que présidente de la Chambre. Elle a été remplacée par le républicain Kevin McCarthy, et on ne sait pas quel genre de réception les républicains agités de la chambre donneront au président démocrate.

McCarthy a juré lundi d’être «respectueux» lors de son discours et a demandé à son tour à Biden de s’abstenir d’utiliser l’expression «républicains MAGA extrêmes», que le président a déployée lors de la campagne électorale en 2022.

“Je ne déchirerai pas le discours, je ne jouerai pas à des jeux”, a déclaré McCarthy aux journalistes, une référence à l’action dramatique de Pelosi après le dernier discours sur l’état de l’Union du président Donald Trump.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, qui a acquis un profil national en tant qu’attachée de presse de Trump, devait livrer la réponse républicaine au discours de Biden.

Les restrictions liées au COVID-19 étant désormais levées, la Maison Blanche et les législateurs des deux partis ont invité des invités conçus pour transmettre des messages politiques à la maison avec leur présence dans la chambre de la Chambre. Les parents de Tire Nichols, qui a été sévèrement battu par des policiers à Memphis et est décédé plus tard, font partie de ceux qui devraient être assis avec la première dame Jill Biden. Parmi les autres invités de Biden figurent la rock star / humanitaire Bono et le jeune homme de 26 ans qui a désarmé un homme armé lors de la fusillade de Monterey Park, en Californie, le mois dernier.

Biden change d’avis après avoir passé ses deux premières années à faire adopter des projets de loi majeurs tels que le paquet d’infrastructures bipartisan, la législation visant à promouvoir la fabrication de haute technologie et les mesures climatiques. Les républicains contrôlant désormais la Chambre, Biden se concentre sur la mise en œuvre de ces lois massives et s’assure que les électeurs lui attribuent les améliorations.

Le passage à la promotion de nouvelles initiatives est en grande partie par nécessité. Biden fait face à un GOP nouvellement habilité qui a hâte d’annuler bon nombre de ses réalisations et s’engage à poursuivre une multitude d’enquêtes – notamment en examinant les récentes découvertes de documents classifiés de son époque en tant que vice-président à son domicile et dans son ancien bureau.

Dans le même temps, Biden devra trouver un moyen de travailler de l’autre côté de l’allée pour maintenir le financement du gouvernement en augmentant le plafond de la dette fédérale d’ici cet été. Biden a insisté sur le fait qu’il ne négocierait pas le respect des obligations de la dette du pays ; Les républicains ont été tout aussi catégoriques sur le fait que Biden doit faire des concessions en matière de dépenses.

À la veille du discours du président, McCarthy a mis Biden au défi de venir à la table des négociations avec les républicains de la Chambre pour réduire les dépenses dans le cadre d’un accord visant à relever le plafond de la dette.

Alors que les espoirs d’un bipartisme à grande échelle sont minces, Biden devait relancer son appel de 2022 au Congrès pour qu’il soutienne son «agenda d’unité» d’actions pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes, la santé mentale, la santé des anciens combattants et la lutte contre le cancer. Il devait annoncer de nouvelles initiatives exécutives et appeler les législateurs à agir pour soutenir de nouvelles mesures visant à soutenir la recherche sur le cancer, à répondre aux besoins de logement et au suicide chez les anciens combattants, à améliorer l’accès aux soins de santé mentale et à poursuivre la répression du trafic mortel de fentanyl.

La Maison Blanche a déclaré que le président appellerait à étendre le nouveau plafond de prix de 35 $ par mois sur l’insuline pour les personnes sous Medicare à tout le monde dans le pays. Il pousserait également le Congrès à quadrupler la taxe de 1% sur les rachats d’actions des entreprises qui a été promulguée dans le projet de loi des démocrates sur le climat et les soins de santé adopté l’année dernière, connu sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation.

Le discours intervient quelques jours après que Biden a ordonné à l’armée d’abattre un ballon espion chinois présumé qui a volé effrontément à travers le pays, captivant la nation et rappelant les relations tendues entre les deux puissances mondiales.

L’adresse de l’année dernière a eu lieu quelques jours seulement après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine et autant en Occident doutaient de la capacité de Kyiv à résister à l’assaut. Au cours de l’année écoulée, les États-Unis et d’autres alliés ont envoyé des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire et économique pour renforcer les défenses de l’Ukraine. Maintenant, Biden doit plaider – tant au pays qu’à l’étranger – pour maintenir cette coalition alors que la guerre se prolonge.

«Le président voudra vraiment renforcer ce qu’une réalisation importante a déjà été accomplie, puis renforcer combien il reste à faire, comment nous nous engageons à le faire et comment nous demanderons une base bipartite au Congrès américain pour rejoignez-nous pour faire ce travail », a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Alors que COVID-19 s’est atténué chez lui, Biden se tournera vers d’autres maux nationaux, notamment l’épidémie mortelle d’opioïdes, la violence armée et les abus de la police.

Le président a passé une grande partie du week-end jusqu’à lundi à examiner des brouillons de discours avec des assistants lors de la retraite présidentielle de Camp David dans le Maryland.

La conseillère principale de la Maison Blanche, Anita Dunn, présentera les grands thèmes du discours de Biden aux législateurs démocrates tout au long de la journée de mardi, en commençant par un petit-déjeuner avec les démocrates de la Chambre à Capitol Hill.

McCarthy a appelé Biden à embrasser l’effort républicain pour mettre les finances de la nation sur la voie d’un budget équilibré, ce qui nécessiterait des réductions profondes et politiquement impopulaires des dépenses fédérales auxquelles Biden et les démocrates ont résisté avec véhémence.

“Nous devons nous diriger vers un budget équilibré et insister sur une véritable responsabilité pour chaque dollar que nous dépensons”, a déclaré McCarthy.

Il a insisté sur le fait que les coupes dans l’assurance-maladie et la sécurité sociale, les programmes de santé et de retraite populaires destinés principalement aux Américains âgés, étaient «hors de propos» dans toute négociation budgétaire. Le chef du GOP a également déclaré que “faire défaut sur notre dette n’est pas une option”.

La Maison Blanche a insisté sur le fait qu’on ne peut pas faire confiance aux républicains pour protéger les programmes et a fustigé les républicains pour “avoir menacé de jeter activement notre économie dans une chute libre avec un défaut” en mettant des conditions sur la limite de la dette.

___

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP du discours sur l’état de l’Union sur : https://apnews.com/hub/state-of-the-union-address

Zeke Miller et Seung Min Kim, The Associated Press