Biden vise à injecter une nouvelle énergie dans les relations des États-Unis avec les nations africaines

M. Biden a déclaré que l’objectif n’était pas de “créer une obligation politique ou de favoriser la dépendance” mais de “stimuler le succès partagé”, une phrase qui, selon lui, caractérisait son approche. “Parce que quand l’Afrique réussit, les États-Unis réussissent”, a-t-il déclaré. “Très franchement, le monde entier réussit aussi.”

L’administration Biden a cherché à détourner l’impression que ses efforts cette semaine visaient à concurrencer la Chine, qui a dépassé les États-Unis dans la coopération commerciale et économique avec l’Afrique.

Mais l’accent mis sur l’Afrique était une reconnaissance implicite que les États-Unis n’ont d’autre choix que de s’engager envers le continent, qui devrait représenter une personne sur quatre d’ici 2050 et qui est riche en ressources nécessaires pour lutter contre le changement climatique et la transition vers énergie propre, comme de vastes forêts et des minéraux rares utilisés pour alimenter les véhicules électriques.

Le défi de M. Biden était de convaincre les dirigeants africains qu’il voulait vraiment commercer avec eux. Beaucoup étaient ouvertement sceptiques. Lors d’un événement parallèle à Washington quelques heures avant le discours de M. Biden, le président rwandais Paul Kagame a haussé les épaules lorsqu’on lui a demandé si quelque chose était sorti du premier sommet des dirigeants États-Unis-Afrique organisé par M. Obama en 2014.

“Eh bien, au moins, nous avons eu une bonne réunion”, a-t-il répondu, provoquant des rires dans la foule.

M. Biden a prévu de revenir au sommet au Washington Convention Center jeudi pour une session sur la vision stratégique de l’Union africaine pour le continent. Le vice-président Kamala Harris organisera un déjeuner de travail et M. Biden clôturera la réunion par une discussion sur la sécurité alimentaire.

La pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont fourni à M. Biden un point d’entrée pour son discours aux dirigeants africains, leur rappelant que les États-Unis ont livré 231 millions de vaccins à 49 pays africains.

Pourtant, la guerre en Ukraine a également souligné l’ampleur des priorités américaines. Une erreur de M. Biden dans son discours a souligné le contexte. Il a décrit une initiative d’économie numérique pour l’Afrique comme un investissement de 350 milliards de dollars, alors qu’en fait ce sera 350 millions de dollars, comme indiqué dans la transcription officielle de la Maison Blanche corrigeant l’erreur du président. En revanche, l’administration Biden et le Congrès ont engagé 68 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine et la Maison Blanche vient de demander au Congrès 37,7 milliards de dollars supplémentaires.