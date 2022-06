Biden vient de proposer un congé de taxe sur l’essence. Est-ce que ça marchera?

Les experts du climat disent que le gouvernement devrait décourager l’utilisation des combustibles fossiles, et non les subventionner. Les prix sont censés envoyer un signal au marché, ajoutent les économistes, et jouer avec eux peut créer des distorsions imprévisibles. De plus, les routes et les autoroutes sont souvent financées et entretenues par les taxes sur l’essence, de sorte que les revenus nécessaires doivent provenir d’ailleurs. Il n’y a pas de bretelle de sortie gratuite.