Joe Biden a signé un décret ouvrant Obamacare pour une période d’inscription spéciale. | Doug Mills / Getty Images

Biden ouvre l’inscription à Obamacare et planifie un blitz publicitaire.

Huit jours après le début de son administration, le président Joe Biden a fait un petit pas pour étendre la couverture sanitaire pendant la pandémie de Covid-19 – une que Donald Trump a refusé de prendre l’année dernière.

Dans un décret que Biden signe jeudi, le président ordonne au ministère américain de la Santé et des Services sociaux d’ouvrir une période d’inscription spéciale sur HealthCare.gov, permettant aux Américains de souscrire à un nouveau régime d’assurance maladie subventionné par le gouvernement fédéral. Du 15 février au 15 mai, les personnes non assurées peuvent se connecter au site Web fédéral et choisir un plan de santé. (HealthCare.gov sert la plupart des États mais pas tous; les responsables de Biden ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les États qui gèrent leurs propres marchés d’assurance ouvrent également les inscriptions.)

«Ces actions démontrent un engagement fort de l’administration Biden-Harris à protéger et à s’appuyer sur la loi sur les soins abordables, à répondre aux besoins de soins de santé créés par la pandémie, à réduire les coûts des soins de santé, à protéger l’accès aux soins de santé reproductive et à rendre nos soins de santé système plus facile à naviguer et plus équitable », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant la commande.

Les compagnies d’assurance maladie et les démocrates au Congrès avaient exhorté Trump à autoriser une période d’inscription spéciale au printemps dernier, alors que la pandémie s’aggravait. Mais l’administration précédente s’est finalement prononcée contre elle.

L’ordonnance de Biden signale donc un changement dans la volonté du gouvernement fédéral d’utiliser la loi sur les soins abordables en cas d’urgence. Mais exactement combien de personnes seront aidées par cette opportunité d’acheter une nouvelle assurance maladie en conséquence est plus une question ouverte.

Les responsables de l’administration Biden n’avaient pas de projection spécifique. La période normale d’inscription vient de se terminer à la mi-décembre. Quiconque perd son emploi ou a un enfant peut déjà s’inscrire après l’un de ces changements majeurs dans sa vie. Il est juste de demander à qui est censée être la période d’inscription spéciale de Biden.

La nouvelle administration semble avoir un objectif spécifique en tête: les Américains qui sont éligibles à une aide fédérale pour acheter une couverture via l’ACA mais qui n’ont jamais appris leurs options. Cela pourrait représenter certains des millions de personnes qui ont perdu leur assurance maladie pendant la pandémie de Covid-19. Cela pourrait également inclure certaines des quelque 30 millions de personnes qui n’étaient déjà pas assurées avant la crise économique actuelle.

L’administration Biden prévoit un blitz publicitaire autour de la période d’inscription spéciale, bien que les responsables n’aient pas mis un chiffre en dollars sur leurs efforts. La sensibilisation et la publicité de l’ACA avaient été considérablement réduites sous le président Trump, une autre façon dont les actions de Biden représentent une nouvelle direction pour la politique fédérale de la santé.

Il y a, en théorie, beaucoup de gens à atteindre. Environ 40% des Américains non assurés en 2018 étaient éligibles à une aide gouvernementale via l’ACA, selon une enquête du Commonwealth Fund. Plus de la moitié des non-assurés ont donné l’une des trois raisons de leur absence d’assurance maladie: ils ne pensaient pas pouvoir se le permettre, ils ne pensaient pas être éligibles à une couverture ou ils ne connaissaient pas les marchés. Une fondation de la famille Kaiser étude estime que 4 millions de personnes sont éligibles à une couverture gratuite par la loi.

Il reste à voir si une autre fenêtre d’inscription de deux mois, même soutenue par une nouvelle campagne publicitaire, leur parviendra. Mais c’était aussi l’une des rares mesures faciles que Biden pouvait prendre pour essayer d’étendre la couverture sanitaire.

Sinon, Biden a un long chemin à parcourir pour inverser les actions de Trump en matière de soins de santé ou faire progresser de nouvelles politiques. Une grande partie de cela nécessitera de passer par le processus complexe d’élaboration de règles, et les nouvelles politiques pour étendre la couverture dépendront probablement du Congrès pour agir. Cela prendra du temps. Les experts m’ont dit avant que Biden n’entre en fonction que la nouvelle administration devrait faire preuve de diligence lors de la publication de nouveaux règlements, car les juges républicains sont susceptibles d’être sceptiques quant à toute action exécutive de Biden.

Le décret que Biden signera jeudi lance le processus en enjoignant officiellement aux agences fédérales de revoir les politiques de Trump qui pourraient conduire les personnes à perdre leur couverture. Les exigences de travail de Medicaid sont une politique spécifiquement appelée à être examinée, une politique que les lieutenants de Trump avaient désespérément cherché à préserver avant de quitter le pouvoir.

De toutes les manières possibles, Biden tente de signaler une rupture avec Trump.