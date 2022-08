Biden vient d’aider des millions de débiteurs de prêts étudiants. Alors pourquoi les gens sont-ils fous ?

Le président américain a signé un décret pour annuler une grosse somme de prêts étudiants fédéraux pour des millions d’Américains – mais tout le monde n’est pas content

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi que le gouvernement fédéral mettrait en œuvre l’annulation des prêts étudiants pour des dizaines de millions d’emprunteurs à travers le pays, marquant peut-être la première fois pour de nombreux jeunes Américains que leur gouvernement faisait quoi que ce soit pour avoir un impact significatif sur leur vie.

Pour ma part, j’en profite. Grâce au fait que j’ai reçu des bourses lorsque je suis allé à l’université, je ne dois « que » environ 14 000 $ au total pour les quatre ans et demi que j’ai fréquentés. Ma dette est à peu près effacée dans le cadre de ce plan. Plusieurs de mes amis et des membres de ma famille en profitent également pour respirer, et je pense qu’il est juste de dire que nous sommes assez satisfaits des résultats – même si cela n’a pas totalement zappé notre équilibre.

Pourtant, la réaction du public a été diverse mais aussi assez prévisible – et il semble que personne ne soit vraiment ravi. L’élite ne l’est certainement pas et cela se reflète, par exemple, dans le comité de rédaction du Wall Street Journal qui le décrit comme un “Coup d’État de remise de prêt d’un demi-billion de dollars” C’est “facilement la pire décision nationale de [Biden’s] présidence et fait des idiots du Congrès et de chaque Américain qui a remboursé des prêts ou n’est pas allé à l’université.

C’est le journal qui représente une grande partie de l’opinion des entreprises américaines – qui est généralement méprisée pour les gens de la classe ouvrière. C’est-à-dire qu’une grande partie de la réaction des médias reflète le privilège de ces personnes qui n’ont pas eu besoin de contracter des prêts pour l’université, par exemple, les riches. Ces gens n’ont pas profité de ce programme et ils ont l’impression qu’il sort de leurs poches grâce à l’argent de leurs impôts.

Pendant ce temps, le Parti républicain dépeint ceux qui sont satisfaits de la remise de prêt comme des ventouses qui sont soudoyés par leurs adversaires du Parti démocrate avant la mi-mandat élections. Cela rappelle le candidat président de classe du collège qui promet un jacuzzi dans le hall de l’école – sauf que ce qui semblait farfelu s’est en réalité réalisé.

La base du Parti républicain est à la fois les mêmes intérêts pro-entreprises qui ne se préoccupent pas des Américains de la classe ouvrière, ainsi que des cols bleus énervés, des Américains du cœur du pays avec moins d’éducation. C’est sur cette dernière partie que les républicains se concentrent, essayant de présenter la remise de prêt comme une aumône aux libéraux qui enlève aux travailleurs ordinaires. C’est pourquoi de nombreuses personnes flottent la question de savoir si ceux qui ne sont pas allés à l’université devraient simplement recevoir un dépôt direct de 10 000 $.

Enfin, il y a ces progressistes au sein du Parti démocrate qui soulignent, avec précision, que la plate-forme de campagne de Biden a promis d’effacer toutes les dettes de prêt étudiant. Le plan de Biden est gracieux en ce qu’il élimine 10 000 $ pour tous les emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 $ par an, ou jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell qui répondent aux mêmes exigences, en plus il réduit les taux d’intérêt et plafonne les paiements basés sur le revenu à 5 % du revenu. . Mais ce n’est pas la même chose que l’annulation générale des prêts.

Ces gens, à mon avis, ont les préoccupations les plus légitimes. Après tout, le vrai problème est que l’université en Amérique est profondément inabordable et inaccessible. Au lieu d’annuler une partie de la dette qui pourrait aider environ la moitié des débiteurs étudiants, l’administration Biden aurait dû réduire toutes les dettes. C’est ce qu’ils ont promis, après tout. La droite dirait que cela socialiserait essentiellement l’enseignement supérieur, le rendant gratuit, et ils auraient peut-être raison, car l’enseignement supérieur en Amérique devrait être gratuit.

Comme je l’ai dit au début de cet article, j’ai bénéficié de cette politique. Je ne me plains pas vraiment de la façon dont cela s’est déroulé parce que je pensais que les chances qu’un allégement de la dette soit utile étaient d’environ 50/50. Si l’objectif était d’acheter l’enthousiasme des électeurs, cependant, je peux dire que moi – et, plus important encore, les personnes à qui j’ai parlé à ce sujet – ne sommes pas plus enthousiasmés par les démocrates aujourd’hui que nous ne l’étions auparavant, puisque l’idée des prêts étudiants au premier endroit est, pour être franc, stupide.

De ce point de vue, c’est révélateur de la profondeur des problèmes du pays, notamment pour les jeunes, alors qu’une politique objectivement utile à des dizaines de millions de personnes est largement méprisée sous tous les angles. Biden a aidé des millions de personnes, mais les conditions qu’il a améliorées étaient si fondamentalement injustes et illégitimes que cela ne vaut même pas la peine d’être célébré.