Biden vient d’affirmer que le terrorisme de WHITE SUPREMACY est la menace la plus mortelle pour l’Amérique [VIDEO] – Le bon scoop

À l’occasion du centenaire du massacre de la course de Tulsa, Biden a en fait affirmé aujourd’hui que « Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. »

Biden à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la race de Tulsa : « Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. » pic.twitter.com/5F7lGI7Dv6 – Axios (@axios) 1 juin 2021

Biden ajoute : « Pas ISIS. Pas Al-Qaïda. Suprémacistes blancs.

Après ce que nous avons vu en 2020, avec les émeutes du BLM, les pillages et l’incendie de parties de villes au sol et Antifa en guerre avec la police à Portland et dans d’autres villes – sans parler de l’ensemble du mouvement DEFUND POLICE qui a rendu certaines de nos villes beaucoup plus dangereuses qu’ils ne l’ont été depuis longtemps, cette affirmation de Biden a beaucoup de sens, hein?

Biden est une telle blague. Il crache ces bêtises et la gauche applaudit parce que c’est exactement ce qu’ils veulent croire. Mais ce n’est même pas proche de la réalité sur le terrain.

Voici quelques réponses :

