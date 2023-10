Biden veut une aide aux frontières alors que le Mexique connaît une vague historique de migrants

Les migrants dorment sur des matelas placés dans la cour du refuge Casa de la Caridad Hogar del Migrante, car il est à capacité maximale, à San Luis Potosí, au Mexique. (Victoria Razo pour le Washington Post)

SAN LUIS POTOSÍ, Mexique — Lorsque le président Barack Obama a fait face à un afflux de migrants à la frontière américaine en 2014, il a pressé le Mexique de sévir. Le président Donald Trump a fait de même quelques années plus tard, menaçant de sanctions commerciales si le Mexique ne s’y conformait pas. Désormais, le président Biden compte également sur le Mexique pour renforcer son application. Mais ce pays est aux prises avec une crise migratoire en soi, alors qu’un nombre historique de demandeurs d’asile traversent sa frontière sud. Chaque jour, jusqu’à 6 000 migrants font la queue devant les bureaux du gouvernement dans le sud du Mexique – certains cherchant refuge dans ce pays, mais de nombreux autres se dirigeant vers les États-Unis. C’est jusqu’à 10 fois plus qu’au printemps.

Les forces de sécurité ont retiré plus de 27 000 migrants sans papiers des trains au cours du seul mois dernier. Pourtant, la poussée actuelle a révélé les limites du recours au Mexique comme zone tampon pour les États-Unis.

Le Mexique est traditionnellement la première source de migrants à destination des États-Unis et ne dispose pas d’institutions suffisamment développées pour faire face à un afflux massif d’étrangers, selon les analystes. Sa bureaucratie de l’immigration, sous-financée et notoirement corrompue, a été encore plus entravée par les récents revers juridiques.

« Nos capacités sont dépassées, malgré la volonté du Mexique de faire du bon travail », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Alicia Bárcena aux journalistes le mois dernier.

À Washington, le débat sur l’immigration se concentre sur la frontière sud-ouest des États-Unis et sur la responsabilité politique qu’elle représente pour Biden alors qu’il cherche à être réélu. On ne remarque pas à quel point l’ensemble de la route migratoire est mis à rude épreuve.

Au Mexique, les refuges pour migrants sont saturés, laissant des milliers d’étrangers dormir dans les rues de la ville. Costa Rica a déclaré l’état d’urgence le mois dernier. De hauts responsables panaméens ont décrit cet afflux comme un problème de sécurité nationale.

« Ce n’est pas une question du Mexique, des États-Unis, du Guatemala ou du Panama », a déclaré Giovanni Lepri, le représentant du Mexique auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La région, a-t-il déclaré au Washington Post, a besoin d’un plan global pour fournir l’asile, des emplois et un rapatriement en toute sécurité.

Même si le nombre d’arrivées arrivant au Mexique semble avoir diminué ce mois-ci, le gouvernement reste inquiet. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a invité dimanche les dirigeants de 11 pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes à une réunion dans la ville de Palenque pour faire face à l’augmentation du nombre d’arrivées.

Derrière cette poussée se cache un profond changement dans la migration internationale, estiment les analystes. Jusqu’à récemment, les migrants atteignant le Les frontaliers américains étaient principalement des Mexicains et des Centraméricains. On assiste désormais à un afflux mondial de réfugiés économiques et politiques qui transitent par le Mexique.

Le nombre de migrants sud-américains arrivant au Mexique cette année a dépassé le nombre de Centraméricains pour la première fois depuis le début de la tenue de registres. Le Mexique est passé de moins de 2 000 Sud-Américains forestiers par an pendant la majeure partie de la dernière décennie à plus de 176 000 au cours des huit premiers mois de 2023. Beaucoup voyagent en famille.

Qu’est-ce qui motive cet exode ? Une cascade de crises : l’effondrement économique et politique au Venezuela, la narco-violence en Équateur, l’impact économique persistant de la pandémie de covid-19. Une industrie de trafic de migrants en plein essor rend les voyages plus accessibles.

« Chaque pays présente une combinaison de facteurs », a déclaré Tonatiuh Guillén, qui a dirigé le service d’immigration du Mexique en 2018 et 2019. « Mais le point le plus important est qu’il s’agit de populations qui sont contraintes de se déplacer. Ce n’est pas l’ancien modèle du marché du travail, même s’il y a un peu de cela.»

La nouvelle réalité est évidente dans la ville centrale de San Luis Potosí, où Geraldine Estrada participe à la gestion du refuge pour migrants Charity House. Il y a quelques mois, elle a remarqué quelques arrivées supplémentaires. Et puis plus. Et soudain, elle essayait de regrouper 400 demandeurs d’asile dans un refuge construit pour 150 personnes.

Elle et son équipe ont transformé la salle de conférence en dortoir pour femmes. Ils ont tapissé le terrain de basket de matelas.

« Nous sommes dans un état d’effondrement », a-t-elle déclaré un matin de ce mois-ci. « Les gens dorment sur des morceaux de carton, avec une couverture. Nous n’avons plus rien. »

La plupart des migrants viennent du Venezuela. Plus que un quart des 28 millions d’habitants du pays ont fui une économie en déclin et une répression gouvernementale.

« Les gens veulent travailler, mais le salaire au Venezuela est d’environ 7 dollars », a déclaré Francisco Santander, propriétaire d’une petite entreprise.

« Non, un mois », dit-il. « Vous ne pouvez pas entretenir votre famille avec ça. »

Les migrants désespérés ont contourné les mesures visant à les décourager. En janvier 2022, le Mexique a commencé exiger des visas pour les Vénézuéliens voler dans le pays. Beaucoup se sont tournés vers une route terrestre dangereuse : le Darién Gap. Cette étendue de jungle de 60 milles, infestée de serpents et rôdée par des criminels, est si meurtrière que peu de gens y ont jamais eu la chance. Cette année, un demi-million de personnes devraient traverser la frontière, dont plus de la moitié sont des Vénézuéliens.

Malgré toutes les images dramatiques de demandeurs d’asile traversant des rivières dans la jungle, les arrestations à la frontière américaine au cours de l’exercice 2023 ont légèrement diminué par rapport à l’année précédente, selon les statistiques préliminaires. Ce qui est remarquable, c’est le rebond de ces dernières semaines.

Un « bouillonnement » de migrants

Cette augmentation reflète la frustration suscitée par la politique américaine mise en œuvre en mai, lorsque l’administration Biden a levé la politique frontalière du Titre 42, une mesure sanitaire liée à la pandémie qui a permis au gouvernement d’expulser rapidement les migrants. Le nouveau système accorde 1 450 rendez-vous par jour aux demandeurs d’asile, attribués via l’application smartphone CBP One. Ceux qui ne respectent pas les règles s’exposent à de lourdes sanctions.

Lorsque le système a été mis en place, les arrestations aux frontières ont chuté. Mais la demande de rendez-vous a largement dépassé l’offre.

« C’est pourquoi nous assistons à cette augmentation de migrants à travers le Mexique », a déclaré Ari Sawyer, chercheur américain sur les frontières à Human Rights Watch. « Les gens sont dans le pays, ils attendent et perdent espoir, ils manquent d’argent et ne se sentent pas en sécurité. »

Aracelis Briceño, 47 ans, propriétaire d’un restaurant, a quitté le Venezuela après que des gangs lui ont demandé de payer de l’extorsion. Elle s’est portée volontaire comme cuisinière au refuge de San Luis Potosí depuis le printemps. Mais ce mois-ci, elle a raccroché son tablier et s’est dirigée vers la frontière pour tenter de demander l’asile.

Elle avait essayé l’application CBP One. «J’ai postulé, postulé et postulé», a-t-elle déclaré. « Et rien. »

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement mexicain ont salué le nouveau système américain qui offre une voie ordonnée et légale aux migrants. Mais Estrada a déclaré avoir créé des renforts dans des refuges comme le sien, car les demandeurs d’asile attendent des mois pour obtenir un rendez-vous.

« Les gens ne peuvent pas partir », dit-elle.

L’Institut national des migrations du Mexique a signalé une forte augmentation des détentions, atteignant environ 9 000 par jour au cours des trois premières semaines de septembre. Mais rares sont ceux qui sont expulsés, en partie à cause de contraintes juridiques et bureaucratiques. (L’institut a refusé une demande d’entretien).

Certains centres de détention ont été fermés pour enquête depuis le printemps, à la suite d’un incendie qui a tué 40 personnes dans un centre de Ciudad Juárez. Pour compliquer encore davantage les choses, la Cour suprême mexicaine a statué en mars que les migrants sans papiers légaux ne pouvaient être détenus que pour une durée maximale de 36 heures.

Résultat : de nombreuses personnes détenues sont transportées par bus ou par avion vers le sud du Mexique et libérées avec l’ordre de quitter le pays. Mais il y a peu de suivi.

Luis David Lugo, 23 ans, ouvrier pétrochimique vénézuélien et père d’un enfant de 3 ans, a déclaré avoir été arrêté il y a plusieurs semaines alors qu’il tentait de monter à bord d’un train de marchandises en direction du nord. Les autorités l’ont renvoyé à la frontière entre le Mexique et le Guatemala.

« Puis nous avons recommencé le voyage », a-t-il déclaré. Il était maintenant de retour au refuge de San Luis Potosí, assis au bord du terrain de basket, vêtu d’un t-shirt rouge des Chicago Bulls. Il espère obtenir un rendez-vous via CBP One et déménager en Floride. Son objectif : « donner à mon fils une vie meilleure, une éducation, de la nourriture. Les choses que nous n’avons pas dans mon pays.

L’agence mexicaine de l’immigration est relativement petite, a déclaré Guillén, son ancien chef. Dans n’importe quel endroit, a-t-il déclaré, l’agence « pourrait être en mesure d’envoyer 10 personnes ».

« Et vous avez 10 000 personnes qui vont de l’avant. »

Les autorités affirment ici qu’elles tentent au moins d’expulser les migrants sans papiers. Panama et le Costa Rica charge généralement les migrants sortant du Darién Gap dans des bus et les accélère vers le nord.

Depuis des années, le gouvernement autoritaire du Venezuela hésite à accepter que ses citoyens soient expulsés d’autres pays. L’administration Biden a récemment conclu un accord pour renvoyer les migrants sans papiers. Les autorités mexicaines envisagent une démarche similaire.

Le problème, disent les travailleurs humanitaires, est que le Mexique ne dispose pas de système uniforme pour filtrer les expulsés afin de garantir qu’ils ne courront aucun risque à leur retour.

Le Mexique défend ses efforts pour faire face au flux de migrants. Sous l’administration Trump, elle a permis à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile de rester au Mexique en attendant les nominations américaines. Le Mexique a accepté une proposition de Biden visant à expulser les migrants non mexicains de l’autre côté de la frontière.

Le Mexique a également ouvert ses portes aux demandeurs d’asile, avec un nombre record de 150 000 requêtes attendues cette année. Avec seulement 339 salariés, la Commission mexicaine d’assistance aux réfugiés est débordée.

Le gouvernement mexicain a amélioré les installations pour les familles et les migrants mineurs détenus par les autorités. Pourtant, la plupart des refuges pour migrants sont gérés par des organisations religieuses. En plus d’accueillir des migrants étrangers, ils ont du mal à accueillir un nombre croissant de Mexicains déplacés par le trafic de drogue et d’autres groupes criminels.

Estrada a déclaré qu’elle avait récemment rencontré les dirigeants d’autres refuges mexicains, tous poussés à leurs limites. « Tout le monde a pleuré », a-t-elle déclaré.