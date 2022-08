Biden veut un changement de régime en Russie – ex-membre du Congrès

Le président américain exploite le conflit en Ukraine pour élargir l’OTAN et enrichir les sous-traitants de la défense, a déclaré Tulsi Gabbard

Le président américain Joe Biden utilise le conflit en Ukraine pour organiser “changement de régime en Russie” et alimenter le complexe militaro-industriel, a déclaré vendredi l’ancien représentant américain et candidat à la présidentielle de 2020 Tulsi Gabbard aux téléspectateurs de Fox News. Pendant ce temps, les alliés européens de l’Amérique en paient le prix alors que Biden construit son “Nouvel ordre mondial.”

Remplaçant vendredi l’hôte de la Fox, Tucker Carlson, l’ancienne membre du Congrès d’Hawaï a condamné de manière cinglante les sanctions anti-russes de l’administration Biden, qui, selon elle, n’ont fait que nuire aux États-Unis et à l’Europe, tandis que la Russie engrange des bénéfices énergétiques records.

“L’Europe est dans une crise énergétique massive en ce moment”, a-t-elle déclaré, citant les prix record de l’électricité en France, les coupures d’éclairage public et les pénuries imminentes de chauffage en Allemagne, et les restrictions sur la consommation d’énergie des ménages et des entreprises au Royaume-Uni et en Espagne.

« Pourquoi tout cela se passe-t-il ? » elle poursuivit, avant de répondre : « À cause des sanctions de Joe Biden, qui ne sont rien de moins qu’un siège des temps modernes. C’est un problème d’approvisionnement que Joe Biden a créé, dont la Russie profite maintenant.

Tulsi Gabbard sur les sanctions contre la Russie, remplaçant Tucker : “Il n’a jamais été question de moralité. Il ne s’agit pas du peuple ukrainien ou de la protection de la démocratie. Il s’agit d’un changement de régime en Russie et de l’exploitation de cette guerre pour renforcer l’OTAN et alimenter le complexe militaro-industriel.” 🔥 pic.twitter.com/3IbYEOnymQ —Scott Morefield (@SKMorefield) 13 août 2022

Les États-Unis et l’UE ont imposé plusieurs séries de sanctions économiques à la Russie après le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février. Les États-Unis ont également mis fin aux importations de pétrole et de gaz russes, tandis que l’UE a entamé un retrait progressif des exportations énergétiques de la Russie. Cependant, alors que plusieurs pays européens refusent de payer le gaz russe en roubles – comme Moscou l’a exigé – et que les sanctions du bloc entravent l’entretien des gazoducs, l’UE, qui dépend de la Russie pour environ 40 % de son gaz, est confrontée à une montée en flèche de l’énergie. les coûts et l’inflation.

Pendant ce temps, la Russie devrait doubler ses bénéfices gaziers cette année.

Alors que les États-Unis injectent simultanément des dizaines de milliards de dollars d’armes en Ukraine, Gabbard a fait valoir que le conflit là-bas a “jamais parlé de moralité.”

“Il ne s’agit pas du peuple ukrainien ou de la ‘protection de la démocratie'”, elle a déclaré. “Il s’agit d’un changement de régime en Russie et de l’exploitation de cette guerre pour renforcer l’OTAN et alimenter le complexe militaro-industriel.”

« Pour Joe Biden, il s’agit même d’instaurer un nouvel ordre mondial. “Nous devons le diriger”, dit-il, et c’est exactement ce qu’il essaie de faire, même si cela signifie nous amener au bord de la catastrophe nucléaire.”

Lire la suite Qu’est-ce que cet « ordre international fondé sur des règles » dont les élites occidentales ne cessent de parler ?

Biden a déclaré publiquement que le président russe Vladimir Poutine “ne peut pas rester au pouvoir” un commentaire sur lequel la Maison Blanche a ensuite dû revenir en arrière. En mars, le dirigeant américain a également déclaré aux journalistes que “il va y avoir un nouvel ordre mondial là-bas, et nous devons le diriger”, une déclaration reprise plus tard par son conseiller, Brian Deese, qui a décrit les coûts énergétiques élevés comme le prix du forgeage “l’avenir de l’ordre mondial libéral.”

Gabbard s’oppose depuis longtemps à l’implication et au financement des États-Unis dans les conflits étrangers. Au cours de ses quatre mandats de 2013 à 2021, elle a prôné une combinaison de dialogue avec les superpuissances rivales américaines et une politique intransigeante contre le terrorisme islamique. Elle s’est présentée à l’investiture du Parti démocrate à l’approche des élections de 2020 et a été accusée sans preuve d’être une “fantoche” de la Russie par certains médias et ses collègues démocrates.

Depuis qu’il a quitté le Congrès en 2021, Gabbard a continué à servir dans les réserves de l’armée, tout en apparaissant régulièrement en tant qu’invité sur Fox News.