La réserve de Cypress Island en Louisiane présente un écosystème marécageux biologiquement riche qui abrite un nombre important d’espèces d’oiseaux aquatiques nicheurs et de plantes indigènes. Les protections pour des écosystèmes comme celui-ci pourraient être étendues dans le cadre d’un nouveau décret exécutif Biden. | Groupe Avalon / Universal Images via Getty Images

Conserver 30% des terres et 30% des eaux océaniques d’ici 2030 serait une grande victoire pour le climat et la biodiversité.

Biden a franchi le pas suivant dans la poursuite de son programme climatique mercredi, signant le dernier d’une série de décrets axés sur l’environnement. L’un des objectifs les plus ambitieux enfouis dans l’ordre qu’il a proposé est de conserver près d’un tiers des eaux terrestres et océaniques américaines d’ici 2030.

Actuellement, seulement 12% des terres du pays et 26% de ses océans sont protégés, selon un rapport de 2018 du Center for American Progress. Cet objectif a été atteint en développant lentement les aires protégées au cours des dernières décennies – jusqu’à ce que l’ancien président Trump prenne ses fonctions. Au cours de sa première année, son administration a considérablement réduit deux monuments de l’Utah, Bears Ears et Grand Staircase-Escalante – le plus grand retrait de terres fédérales de la protection de l’histoire des États-Unis, selon le New York Times. À présent, l’administration Biden devra rapidement inverser le cours pour atteindre le nouvel objectif.

L’objectif «30 d’ici 30» est basé sur des recommandations scientifiques pour faire face à la perte rapide de biodiversité et utiliser les écosystèmes naturels pour lutter contre le changement climatique. La crise de la biodiversité est peut-être encore invisible pour de nombreuses personnes, mais elle a eu des effets profonds. Une étude récente a révélé que l’Amérique du Nord a perdu plus d’un quart de sa population d’oiseaux depuis 1970. Et la biodiversité n’est pas seulement pour les ornithologues amateurs, elle soutient également la santé des écosystèmes qui soutiennent l’agriculture et de nombreuses autres activités essentielles.

Les partisans de l’objectif 30 par 30, qui le poussent depuis plusieurs années, disent que faire face à nos différentes crises planétaires nécessite ce type d’action audacieuse. «30 par 30, c’est atteindre le niveau d’ambition que nous devons voir», a déclaré Greg Zimmerman, membre senior de la campagne Wyss pour la nature, à Vox.

Dans le même décret exécutif aujourd’hui, Biden a annoncé une pause sur les nouveaux baux pour le forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales – un changement qui pourrait libérer plus de terres pour la conservation. Et ce n’est que l’un des nombreux outils que l’administration pourrait utiliser pour atteindre le nouvel objectif. Voici un bref aperçu de la science derrière 30 par 30 et comment cela pourrait devenir réalité.

Pourquoi 30 sur 30?

L’objectif de 30 par 30 est ambitieux, mais ce n’est en fait qu’un pas vers une nouvelle approche agressive de la conservation, selon les scientifiques, nécessaire pour limiter la crise de la biodiversité et le changement climatique.

Sous les pressions de la croissance démographique, de l’augmentation de la consommation, de la destruction de l’habitat et de la hausse des températures, les espèces ont disparu à une vitesse alarmante: elles s’éteignent à 100 à 1000 fois le taux normal observé au cours des derniers millions d’années. Dans un important rapport sur la biodiversité de mai 2019, l’ONU a averti qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction dans le monde. La «sixième extinction de masse» est en effet appelée à s’accélérer, confirme une étude publiée dans PNAS un mois plus tard.

En 2019, les scientifiques de la conservation ont appelé à un «accord mondial pour la nature» pour protéger 50% de la planète. Atteindre cet objectif aiderait à rétablir le taux d’extinction à son rythme naturel, en préservant 90% des espèces. Cela protégerait également de précieux puits de carbone tels que les forêts tropicales qui sont essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique.

Comme point de contrôle sur la voie de cet objectif final, ces scientifiques et d’autres ont proposé d’atteindre une protection de 30% d’ici 2030. C’est maintenant l’objectif proposé pour les plus grandes négociations de l’ONU sur la biodiversité en une décennie, qui se tiendront à Kunming en Chine en octobre. Plus de 50 pays ont déjà promis leur soutien à cet objectif.

Au-delà des objectifs numériques principaux, les défenseurs de la conservation demandent également que les espèces de divers écosystèmes soient protégées, plutôt que, disons, de simplement conserver une région dans un pays.

Atteindre 30 pour cent

À l’instar des autres initiatives climatiques de Biden, atteindre 30 sur 30 aux États-Unis nécessitera une poussée massive de l’ensemble du gouvernement et de la société civile.

Mais l’administration ne partira pas de zéro politiquement. Le travail de base pour le décret a été posé par le compagnon 30 par 30 résolutions du Congrès introduites par le représentant Deb Haaland et l’ancien sénateur Tom Udall du Nouveau-Mexique au cours des deux dernières années. L’objectif faisait également partie de la plate-forme climatique de la campagne Biden.

Le décret lancera le processus d’élaboration d’une stratégie pour atteindre 30 d’ici 30, mais Biden a déjà pris des mesures préliminaires pour y parvenir. La semaine dernière, dans son premier décret exécutif sur le climat, il a appelé à une révision des décisions de Trump de réduire la taille des monuments nationaux.

À l’avenir, l’administration pourrait mettre de côté une grande partie des terres et des océans par le seul pouvoir exécutif, en utilisant la loi sur les antiquités pour désigner de nouveaux monuments, par exemple. Mais protéger 30 pour cent des terres (contre 12 pour cent actuellement) exigera un effort plus global.

Mercredi, l’administration a déclaré que le décret «lance un processus d’engagement des parties prenantes des propriétaires fonciers agricoles et forestiers, des pêcheurs, des tribus, des États, des territoires, des responsables locaux et d’autres afin d’identifier des stratégies qui aboutiront à une large participation.

Bien qu’il soit essentiel de fixer un objectif national fort et de fournir un soutien fédéral, les solutions devraient également venir des États, des villes et d’autres parties prenantes, a déclaré Zimmerman de la campagne Wyss pour la nature. «S’il s’agit d’un mandat descendant, il échouera.»

Les terres privées contiennent une grande partie de la biodiversité et des puits de carbone du pays, selon un éditorial du New York Times publié en décembre par les scientifiques de l’environnement de l’UC Berkeley, Arthur Middleton et Justin Brashares. Ils ont suggéré que les propriétaires fonciers peuvent être indemnisés pour la protection de leurs terres au moyen d’outils existants tels que les servitudes de conservation, tandis que de nouvelles approches peuvent également être nécessaires.

Sur les océans, les États-Unis sont en avance sur la courbe. «Les États-Unis sont en bonne voie d’atteindre un objectif de 30×30 pour l’océan grâce au solide leadership bipartite des administrations passées», a déclaré Amy Kenney, directrice exécutive de la National Ocean Protection Coalition. Mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour protéger les eaux au large de la zone continentale des États-Unis – la plupart des zones marines protégées d’aujourd’hui se trouvent autour d’Hawaï et du Pacifique occidental.

S’il est abordé avec soin, Zimmerman a déclaré que les efforts de conservation peuvent être bipartites. Un sondage de 2019 commandé par le Center for American Progress a révélé que 76% des républicains étaient favorables à la fixation d’un objectif de 30 par 30.

Reconnaître le passé raciste de la conservation

À l’heure où l’on tient compte des racines racistes du mouvement traditionnel de conservation, les défenseurs de 30 par 30 y voient une opportunité de s’attaquer aux injustices.

Dans un éditorial de décembre publié dans Indian Country Today, quatre chefs de tribus ont soutenu l’initiative, tout en attirant l’attention sur le passé. «L’histoire de la conservation aux États-Unis a commencé avec les violations des droits de l’homme, y compris le déplacement, le massacre et l’assimilation des peuples tribaux pour faire place aux premiers parcs nationaux: Yellowstone et Yosemite», ont-ils écrit.

Ils ont décrit les conditions d’une coopération réussie 30 par 30, notamment en appelant le gouvernement à respecter la souveraineté tribale, à assurer le leadership tribal dans la prise de décision et à ne pas interférer avec les droits tribaux de chasser, pêcher et cueillir sur leurs terres.

Pour s’attaquer davantage aux injustices historiques, le Center for American Progress a fait valoir que l’initiative 30 par 30 devrait élargir l’accès à la nature. Actuellement, 74 pour cent des communautés de couleur vivent dans des zones avec moins d’accès à la nature que la médiane de l’État, contre 23 pour cent des communautés blanches, a constaté le centre dans un rapport publié l’année dernière.

Vivre en quarantaine au cours de l’année écoulée a encore révélé les inégalités des espaces verts. «L’un des seuls répit de la pandémie a été l’accès à l’extérieur», a déclaré Zimmerman, «et la réalité est que les communautés de couleur sont touchées de manière disproportionnée par la perte de la nature et ont beaucoup moins accès aux zones naturelles.