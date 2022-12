Biden veut que l’Union africaine soit ajoutée au Groupe des 20

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden prévoit d’annoncer lors du sommet États-Unis-Afrique de la semaine prochaine que son administration soutient l’ajout de l’Union africaine en tant que membre permanent du Groupe des 20 nations, selon la Maison Blanche.

L’Union africaine représente les 54 pays du continent. Le G-20 est composé des principales économies industrielles et émergentes du monde et représente plus de 80 % du produit intérieur brut mondial. L’Afrique du Sud est actuellement le seul membre africain du G-20.

“Il est plus que temps que l’Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales”, a déclaré vendredi le directeur principal des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, Judd Devermont, dans un communiqué. “Nous avons besoin de plus de voix africaines dans les conversations internationales qui concernent l’économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité.”

Biden a invité 49 dirigeants africains à participer au sommet de trois jours à Washington qui débute mardi.

La représentation au G-20 permettrait aux pays africains de faire pression plus efficacement sur le groupe pour qu’il mette en œuvre sa promesse d’aider le continent à faire face au changement climatique. La poussée très médiatisée en faveur de l’inclusion dans le G-20 intervient à un moment où l’UA a fait preuve d’une unité et d’un objectif renouvelés sur certaines questions de premier plan, en s’unissant pour lutter contre le COVID-19 et en établissant la Zone de libre-échange continentale africaine, qui est venue en vigueur début 2021.

Les responsables de l’Union africaine n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’annonce de la Maison Blanche.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors de la réunion du G-20 du mois dernier en Indonésie, a souligné l’importance de l’adhésion à l’Union africaine pour atteindre les objectifs climatiques.

“Nous appelons à un soutien continu du G-20 à l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables en tant que moyen d’apporter une énergie propre au continent aux conditions africaines”, a déclaré Ramaphosa lors de la réunion. « Le meilleur moyen d’y parvenir est que l’Union africaine rejoigne le G-20 en tant que membre permanent.

Devermont a déclaré que l’annonce s’appuie sur la stratégie de l’administration envers l’Afrique subsaharienne et son plaidoyer pour l’ajout de membres permanents d’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le président sénégalais Macky Sall, l’actuel président de l’UA, a fait valoir qu’en ajoutant l’Union africaine, le G-20 “en viendrait à représenter les points de vue de 54 membres supplémentaires, la majorité des pays à faible revenu et environ 80% de la La population mondiale.”

“Le G-20 compromet son efficacité et son influence en omettant une si grande partie de l’humanité et de l’économie mondiale”, a écrit Sall dans Devex, une agence de presse couvrant le développement mondial, en juillet.

—

Anna a rapporté de Nairobi.

Aamer Madhani et Cara Anna, l’Associated Press