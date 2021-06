Biden veut que le républicain Capito augmente sa contre-offre

Le plan de 928 milliards de dollars du GOP est arrivé à environ la moitié de la dernière proposition de 1,7 billion de dollars de Biden. Les démocrates veulent qu’un projet de loi aille au-delà des notions passées d’infrastructure, mais les républicains ont résisté à l’inclusion de politiques au-delà des transports, du haut débit et des services publics.

Le paquet de la Maison Blanche comprend des investissements majeurs dans les soins aux Américains âgés et handicapés, le logement, les écoles, les véhicules électriques et l’énergie propre. Les démocrates ont souligné la nécessité de stimuler l’économie à long terme en permettant aux travailleurs de trouver plus facilement des soins pour les membres de leur famille à charge et en préparant les bâtiments et les infrastructures critiques aux effets du changement climatique.

Les républicains visent à limiter un plan aux investissements dans des domaines tels que les routes, les ponts, les aéroports, les ports, les voies navigables, le haut débit et les systèmes d’approvisionnement en eau.

S’entendre sur la manière de compenser les dépenses pourrait s’avérer aussi épineux que de décider quoi mettre dans le projet de loi. Les républicains ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas une augmentation de l’impôt sur les sociétés. Biden veut augmenter le taux à au moins 25%.

La Maison Blanche s’oppose à une proposition du GOP visant à réaffecter l’argent de secours contre les coronavirus adopté par les démocrates plus tôt cette année.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.