Biden veut que la Caroline du Sud ait la première primaire

Une poussée discrète des démocrates pour retravailler leur calendrier des primaires présidentielles de 2024 a été jetée dans le chaos par le président Joe Biden jeudi, lorsque Biden a proposé un remaniement radical inattendu qu’il est loin d’être clair que le parti sera en mesure d’adopter.

Les démocrates avaient déjà prévu de retirer l’Iowa de leur liste d’États autorisés à organiser des concours précoces. Ensuite, on s’attendait à ce qu’ils décident si le New Hampshire ou le Nevada passeraient en premier, et quel État du Midwest devrait être ajouté pour rejoindre la Caroline du Sud et compléter la liste, le comité des règles et règlements du Comité national démocrate devant faire une recommandation. Cette fin de semaine.

La proposition de Biden jeudi a ensuite « été un choc » pour les principaux démocrates, ont rapporté Michael Scherer et Tyler Pager du Washington Post. L’Iowa serait toujours abandonné. Mais le président veut que la Caroline du Sud passe en premier, suivie du New Hampshire et du Nevada le même jour, puis de la Géorgie, puis du Michigan.

Dans une lettre publiée publiquement au Comité des règles et règlements, Biden n’a pas mentionné cette composition spécifique de l’État, mais a déclaré qu’il était “inacceptable” que les électeurs noirs “aient été repoussés au début du processus primaire”. Faire passer la Caroline du Sud en premier et ajouter à la fois la Géorgie et le Michigan comme premiers États répondrait certainement à cette préoccupation, puisque les électeurs noirs représentent une part importante de l’électorat démocrate dans tous ces États.

Mais un hic – et un gros problème – est que les démocrates n’ont pas réellement le pouvoir de déplacer les dates officielles des primaires de ces États. Les républicains contrôlent les gouvernements des États du New Hampshire, de la Caroline du Sud et de la Géorgie, et un républicain sera également bientôt nommé gouverneur du Nevada. Le Comité national républicain a déjà déclaré qu’il n’apporterait aucun changement au calendrier des nominations républicaines, et les responsables du New Hampshire se sont engagés à veiller à ce qu’aucune primaire ne précède la leur. Et même les responsables démocrates du New Hampshire et Nevada ont déjà critiqué la proposition de Biden.

Théoriquement, les partis démocrates d’État de ces États dirigés par le GOP peuvent se retirer de la primaire gérée par l’État et organiser leurs propres concours de nomination à des dates différentes. Mais cela signifierait se retirer du financement de l’État et de l’administration électorale et laisser le parti organiser lui-même les concours – une perspective coûteuse et difficile sur le plan logistique, d’autant plus que Biden a également déclaré qu’il souhaitait maximiser la participation et abandonner les caucus.

Dans l’ensemble, la proposition de Biden est une refonte incontestablement audacieuse d’une première composition d’États qui n’a pas beaucoup de sens rationnel et qui a été laissée en place en raison de l’inertie et de la peur de susciter la controverse. Mais il apprendra peut-être assez tôt pourquoi les chefs de parti précédents ont hésité à faire bouger le bateau.

Quelle est la trame de fond ici?

Ni le parti démocrate ni le parti républicain ne planifient de manière centralisée un calendrier complet pour la série échelonnée de plusieurs mois de primaires et de caucus qui finissent par déterminer les candidats à la présidence – les gouvernements des États ou les partis choisissent leurs propres dates pour leurs concours particuliers. Mais après que trop d’États aient tenté de se dépasser pour aller plus tôt dans le processus, les deux partis nationaux ont établi des restrictions quant à qui obtient le privilège spécial d’être un « État précoce » – celui qui va avant que les vannes ne soient ouvertes à tout le monde et a le pouvoir d’influencer grandement les perceptions nationales quant aux candidats qui peuvent réellement gagner.

Depuis 2008, les démocrates ont désigné quatre premiers États dans l’ordre suivant : Iowa, New Hampshire, Nevada et Caroline du Sud. Ils ont un mois entier pour eux. Si un autre État tente de sauter la ligne, il sera puni par le parti national, comme la Floride et le Michigan l’ont découvert cette année-là. Mais l’Iowa et le New Hampshire ont conservé ces deux premières places depuis les années 1970, luttant avec ténacité contre quiconque essaie de passer devant eux. Ils ont idéalisé la façon dont leurs petits États laissent les campagnes de vente au détail et les interactions individuelles, et pas seulement les grosses sommes d’argent et les achats publicitaires, importants. Pourtant, les critiques ont fait valoir qu’un parti démocrate racialement diversifié ne devrait pas donner à deux États majoritairement blancs leurs deux places de calendrier les plus privilégiées.

L’inertie a persisté jusqu’à ce que l’Iowa commence vraiment à foirer. Les deux caucus présidentiels démocrates les plus récents étaient controversés et désordonnés. Le problème en 2016 était l’absence de trace écrite sur le décompte réel des votes pour les caucus (qui se produisent principalement par le biais de discussions en personne). Pour cette raison, les réformes pour 2020 visaient à accroître la transparence, mais dans la pratique, elles ont compliqué le processus de notification, ralentissant considérablement les résultats, qui ont finalement pris environ une semaine pour être obtenus. Des difficultés techniques et des erreurs évidentes dans le décompte ont fait ressembler le tout à un spectacle de clown.

Cette fois-ci, beaucoup de membres du parti avaient le sentiment que le temps de l’Iowa était écoulé. Plutôt que de cibler explicitement l’Iowa, le DNC a déclaré qu’il ouvrait toute la liste des premiers États et a invité tout État partie à postuler. En avril, ils ont établi des normes pour leur décision – diversité, compétitivité des élections générales et faisabilité de déplacer et d’organiser un concours.

Plus d’une douzaine d’États parties ont postulé (et les premiers États existants ont présenté une nouvelle demande). Mais jusqu’à jeudi soir, ce qui était attendu était un changement assez simple : Iowa out au début du groupe, et Minnesota ou Michigan vers la fin du groupe (puisque le DNC avait promis qu’au moins un État du Midwest irait plus tôt), le drame étant de savoir si le New Hampshire ou le Nevada obtiendraient le feu vert pour passer en premier.

Les propres opinions de Biden, cependant, étaient un mystère. Il y a quelques jours à peine, un rapport de Politico décrivait « la frustration de certains membres du DNC face au silence de la Maison Blanche », citant un membre du DNC disant qu’il soutiendrait tout ce que Biden voulait, mais que la Maison Blanche « ne nous a rien donné ».

Que signifierait la proposition de Biden ?

Maintenant, Biden a pesé. Et sa proposition de composition des premiers États – Caroline du Sud, puis New Hampshire et Nevada le même jour, puis Géorgie, puis Michigan – est importante pour plusieurs raisons :

Cela émeut d’abord la Caroline du Sud, l’État qui a sauvé ses ambitions présidentielles en 2020.

En plus d’exclure l’Iowa, cela fait également chuter le New Hampshire, attribuant à l’État de Granite le partage de sa première date avec le Nevada.

Il ajoute deux nouveaux premiers États, la Géorgie et le Michigan – qui sont tous deux des États swing présidentiels, sont plus peuplés que les autres premiers États et comptent une grande part d’électeurs noirs dans leurs électorats démocrates.

Biden n’aime pas les caucus de l’Iowa ou les primaires du New Hampshire. Lors de sa course à la présidence en 2008, il a terminé cinquième dans l’Iowa et a ensuite abandonné. En 2020, il a fait presque aussi mal, terminant quatrième dans l’Iowa et cinquième dans le New Hampshire – mais il s’est rétabli pour terminer deuxième au Nevada, a remporté gros en Caroline du Sud, puis a dominé le Super Tuesday. Ces résultats lui donnent un argument décent selon lequel, en plus de lui être personnellement défavorable, l’Iowa et le New Hampshire sont tout simplement en décalage avec le Parti démocrate national.

Plus largement, la composition a des implications pour les deux divisions majeures qui ont émergé lors des récentes nominations démocrates contestées : la race et l’idéologie. Les électeurs noirs (qui ont massivement soutenu Barack Obama contre Hillary Clinton en 2008, Clinton contre Bernie Sanders en 2016 et Biden contre Sanders et d’autres candidats en 2020) auraient une énorme influence sur le calendrier de Biden. Les États majoritairement blancs, ainsi que le Nevada, où les Latinos représentent une grande partie de l’électorat démocrate, verraient leur influence relative diminuer.

En ce qui concerne l’idéologie, Sanders a relativement bien réussi en 2016 et 2020 dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada – déclare que Biden rétrograde – et il a mal fait les deux années en Caroline du Sud et en Géorgie, déclare que Biden fait la promotion. Le Michigan est plus difficile à catégoriser, puisque Sanders y a bouleversé Clinton en 2016 mais y a perdu gros contre Biden en 2020. Mais dans l’ensemble, attribuer deux des cinq premières places d’État aux États du Sud n’aiderait probablement pas les chances des progressistes dans les futures élections présidentielles.

Il n’est même pas clair si les démocrates auront une nomination contestée en 2024 si Biden se présente à nouveau, comme il l’a suggéré. Il n’est donc pas clair si, si ces changements sont adoptés, ils auront beaucoup d’importance à court terme. De plus, la lettre de Biden a souligné qu’il avait l’intention que ces changements ne s’appliquent qu’au cycle 2024 et que le DNC devrait revoir le calendrier tous les quatre ans – mais une fois que vous êtes ajouté en tant que premier état, c’est probablement un gros avantage en votre faveur comme vous cherchez de conserver cette position à l’avenir. Donc, comment cela se déroulera probablement, du moins finalement.

Cela arrivera-t-il même?

Une partie de la raison pour laquelle la proposition de Biden est si surprenante est qu’elle semble ignorer la question pratique assez importante de savoir si les démocrates peuvent même mettre en œuvre ces changements de calendrier.

Pour comprendre pourquoi, gardez à l’esprit que les primaires sont dirigées et administrées par les gouvernements des États, et non par les partis. Il est coûteux d’organiser une primaire à l’échelle de l’État et difficile à administrer, et le gouvernement de l’État est généralement le mieux expérimenté pour le faire. Mais si vous voulez que l’État paie la facture, l’État choisit la date. Les dates primaires sont généralement fixées dans la loi de l’État, et le déplacement de ces dates nécessiterait l’adoption de nouvelles lois.

Ainsi, bien que techniquement chaque parti soit libre d’organiser ses concours de nomination quand il le souhaite, dans la pratique, la plupart laissent le gouvernement de l’État s’en occuper. Et dans trois des premiers États proposés par Biden – la Caroline du Sud, le New Hampshire et la Géorgie – les républicains contrôlent entièrement le gouvernement. Ils ne seront probablement pas désireux de déplacer les dates primaires conformément aux souhaits de Joe Biden. Et le RNC a déjà déclaré qu’il n’apporterait aucun changement à son propre calendrier. (La loi de l’État du New Hampshire exige que l’État organise la première primaire du pays et habilite le secrétaire d’État à déplacer la date pour que cela se produise.)

Le Michigan est l’exception – les démocrates ont pris le contrôle de leur législature et la gouverneure Gretchen Whitmer (D) a été réélue), de sorte que le parti peut déplacer la primaire quand il le souhaite. C’est l’une des raisons pour lesquelles on s’attendait à ce que la proposition éventuelle du DNC ne change pas grand-chose à part l’abandon de l’Iowa et l’ajout du Michigan à la fin de la formation. En effet, le parti a acquiescé à cela en faisant de la «faisabilité» l’un de ses principaux critères pour juger ses propositions de changements de calendrier, mais Biden ne semble pas avoir partagé cet objectif.

Théoriquement, il serait possible pour les partis démocrates des États des États dirigés par le GOP de se retirer des primaires dirigées par le gouvernement et de financer et d’organiser leurs propres concours de nomination. De nombreux partis ont organisé des caucus pour cette raison dans le passé. Mais les caucus exigent une présence en personne à un moment précis, et cela fait baisser la participation, de sorte que les démocrates les ont aigris – en effet, Biden a écrit dans sa lettre du DNC qu’il voulait «débarrasser le processus de nomination» des caucus. Une «primaire gérée par le parti», comme quelques États démocrates l’ont utilisée en 2020, est une autre alternative, mais, encore une fois, il serait coûteux et décourageant de la rendre aussi accessible qu’une primaire gérée par l’État normale.

Tout cela signifie que la proposition de Biden pourrait bien être plus ambitieuse que réaliste. Le Michigan deviendra probablement un État précoce, mais il y a de gros points d’interrogation sur ce qui se passe avec tous les autres États ainsi que sur l’ordre général.

Et même l’idée de Biden, aussi ambitieuse soit-elle, n’a pas résolu certains des plus gros problèmes du système actuel. L’une est une simple injustice : pourquoi les électeurs de certains États devraient-ils bénéficier de privilèges spéciaux pour être traités comme plus importants que d’autres, en raison de leur place sur le calendrier ? L’autre est la volatilité : est-il vraiment logique d’avoir un candidat d’un grand parti si fortement influencé par la séquence exacte de quatre ou cinq États sur 50 qui passent en premier ? L’impact des premiers états peut souvent sembler aléatoire et arbitraire. Sans une refonte plus radicale, cela ne changera pas.