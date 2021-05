Biden veut que 70% des Américains soient partiellement vaccinés d’ici le 4 juillet, dit que certaines personnes «  ont besoin de plus de conviction  » – RT USA News

Le président américain Joe Biden a annoncé que son administration vise désormais à ce que 70% de la population soit partiellement vaccinée et 160 millions entièrement protégés d’ici le 4 juillet. Biden a également plaidé auprès des sceptiques pour obtenir le vaccin.

Alors que son administration a atteint son objectif d’administrer 200 millions de doses de vaccins contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours, Biden s’est fixé un nouvel objectif mardi: faire couvrir 70% de la population adulte avec une première dose et 160 millions de personnes entièrement vaccinées par l’indépendance. Jour. Mardi, 105 millions de personnes aux États-Unis étaient entièrement vaccinées contre le coronavirus.

« Se faire vacciner, » Biden a déclaré dans un discours mardi après-midi. «Dans deux mois, célébrons notre indépendance en tant que nation et notre indépendance face à ce virus.»

Notre objectif d’ici le 4 juillet est d’avoir 70% des Américains adultes avec au moins un vaccin – et 160 millions d’Américains complètement vaccinés. C’est un autre objectif énorme, et une étape sérieuse vers un retour à la normale. Faites-vous vacciner, continuez à suivre les conseils du CDC. Nous pouvons le faire. – Président Biden (@POTUS) 4 mai 2021

Alors que les États-Unis ont d’abord eu du mal à obtenir suffisamment de vaccins pour répondre à la demande, la situation s’est maintenant inversée. Le nombre quotidien de coups administrés a fortement baissé depuis la mi-avril, et la Maison Blanche est passée de coups prometteurs à implorer les Américains de les prendre.

« Il y a des millions d’Américains qui ont juste besoin d’un peu d’encouragement pour se faire vacciner », Biden a déclaré, annonçant un nouveau site Web et un service SMS qui aideront le public à localiser le centre de vaccination le plus proche. Il a également déclaré que le gouvernement fédéral encourageait les magasins à offrir des rabais aux clients qui se présentent pour les vaccinations et aux ligues sportives à offrir des récompenses aux fans vaccinés.

Cependant, il y a encore un nombre important d’Américains qui ne seront probablement pas émus par des produits à prix réduit ou des billets gratuits pour les jeux. Alors que le pourcentage de ceux qui disent qu’ils vont « attend et regarde » avant de recevoir un coup est tombé, un sondage récent a révélé que le nombre qui « définitivement pas » se faire vacciner est resté stable à 13% depuis décembre.





« Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance, comme votre médecin ou votre pharmacien, » Biden a conseillé, «Ou des personnes déjà vaccinées. Parlez à vos chefs religieux ou aux membres de votre communauté en qui vous avez confiance… ce n’est pas un problème démocrate ou républicain. »

« Ceci est votre choix, » implora-t-il, disant ensuite à un journaliste que « la plupart des gens seront convaincus par le fait que leur incapacité à se faire vacciner peut amener d’autres personnes à tomber malades et peut-être même à mourir. »

Des célébrités, des médias et des politiciens des deux parties ont conseillé aux sceptiques de se faire vacciner depuis plusieurs mois déjà, et le dernier appel de Biden tombera probablement dans l’oreille d’un sourd. Lorsqu’on lui a demandé après sa déclaration s’il rendrait finalement la vaccination obligatoire de quelque manière que ce soit, Biden n’a pas dit oui ou non. Au lieu de cela, il a dit « Je fais partie de ces gars qui pensent positivement, » et que son administration recruterait «Des porte-parole que… les gens écoutent» dans un effort continu pour gagner les résistants aux vaccins.

Biden: «Nous allons rendre la vaccination plus facile que jamais. Visitez vaccines.cum – dot gov, or text… » pic.twitter.com/rzxVlF5RY0 – Tom Elliott (@tomselliott) 4 mai 2021

À cette fin, la Maison Blanche a également annoncé mardi qu’elle consacrerait 250 millions de dollars à l’embauche. «Agents de sensibilisation communautaire», 130 millions de dollars pour promouvoir «Éducation sur les vaccins», et 250 millions de dollars supplémentaires pour des campagnes publicitaires au niveau des États et des villes faisant la promotion du jab.

Si la Food and Drug Administration autorise les vaccins pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, Biden a déclaré que la Maison Blanche le ferait également «Envoyer des vaccins aux pédiatres» à travers le pays dans le but de vacciner les adolescents.

