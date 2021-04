Une politique fédérale temporaire visant à rendre l’assurance maladie plus abordable pour des dizaines de millions d’Américains pourrait devenir permanente.

Dans le cadre du plan de 1,8 billion de dollars du président Joe Biden pour aider les familles et les enfants, qu’il proposera au Congrès mercredi soir, il prolongerait de manière permanente les subventions aux primes récemment élargies disponibles pour l’assurance maladie privée sur le marché public. Le projet de loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars promulgué en mars a rendu les subventions plus généreuses pendant deux ans et élargi le nombre de personnes pouvant y bénéficier.

L’idée est de s’appuyer sur la loi de 2010 sur les soins abordables, autrement connue sous le nom d’Obamacare, qui autorisait les échanges publics et l’aide financière au paiement des primes.

«Ce serait important car les subventions temporaires sont en partie destinées à apporter un soulagement à Covid, mais également à résoudre certains problèmes fondamentaux liés à la loi sur les soins abordables», a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation et directrice de son programme ACA.

« Que les gens aiment ou détestent l’ACA, ils conviendraient qu’il y avait des problèmes », a déclaré Cox. « Le temporaire [larger] les subventions aident ceux qui ont été exclus et facilitent l’accès à des plans de santé moins déductibles. «

Les autres idées de Biden liées aux soins de santé – telles que l’abaissement de l’âge d’admissibilité à l’assurance-maladie à 60 ans à partir de 65 ans et la création d’une option de santé publique – ne sont pas incluses dans sa nouvelle proposition législative, appelée American Families Plan. La disposition visant à verrouiller les subventions de primes améliorées coûterait environ 200 milliards de dollars.