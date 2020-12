Les experts en immigration et les décideurs politiques disent que Biden n’aura aucun obstacle juridique pour réinitialiser la limite une fois qu’il prendra ses fonctions. Mais après quatre ans avec historiquement peu de réfugiés entrant, accepter une vague exigerait des ressources, du temps et des compromis politiques importants.

Le pouvoir exécutif a le pouvoir unique de déterminer la limite annuelle pour les réfugiés dans le pays.

L’admission de réfugiés – que Trump avait invoquée sans preuves comme source de terrorisme – était l’un de ses premiers objectifs au pouvoir, et le président a initialement fermé le programme pour les réfugiés en même temps qu’il essayait d’amener tous les citoyens de plusieurs pays à majorité musulmane aux États-Unis. Entrez les états. Cela a également fait l’objet de contestations juridiques et d’interventions judiciaires.

Mais Trump a été en mesure de réduire les arrivées de réfugiés de près de 85000 au cours de l’exercice 2016 à moins de 12000 au cours de l’exercice 2020 en fixant une limite basse et en appliquant l’interdiction de voyager pour bloquer l’entrée de ceux qui sont les pires. fuyant les crises mondiales – telles que les guerres civiles en Syrie et au Yémen – et en élargissant considérablement les exigences d’examen et de paperasse pour créer un vide qui pourrait prendre des mois ou des années.

Trump a également redéfini les catégories prioritaires d’admission des réfugiés en 2019, transformant le système de réinstallation américain d’un système qui accordait la priorité aux nécessiteux – et offrait ainsi le plus de places aux personnes d’Afrique et du Moyen-Orient – en un système. cela a rendu les choses plus faciles. routes pour les chrétiens, dont beaucoup sont blancs et originaires d’Ukraine et d’autres anciennes républiques soviétiques.

«Cela va être difficile», a déclaré Nazanin Ash, vice-président de la politique mondiale et du plaidoyer pour l’International Rescue Committee, l’une des principales organisations de secours et de réinstallation des réfugiés. «La destruction par l’administration Trump a été extrême en ce qui concerne le programme d’admission des réfugiés, et ils ont vraiment examiné tous les moyens possibles de changer massivement la démographie et de réduire la population et le pipeline de personnes venant aux États-Unis. réduire. »

Les experts disent que Biden doit aller bien au-delà de l’élévation de la limite pour ramener le flux d’admission de réfugiés à ce qu’il était autrefois; il devra également supprimer les niveaux de priorité existants, réviser le système de contrôle imposé par Trump et réaffecter les ressources.

«Il existe actuellement ces protocoles d’inspection extrêmes, et il n’y a vraiment aucune supervision. Le résultat final n’est donc que des retards », a déclaré Wa’el Alzayat, directeur général de la Fondation Emgage, une organisation d’engagement civique islamique américaine et conseiller politique au Moyen-Orient dans l’administration Obama.

Alzayat a déclaré qu’il avait fallu une année complète « pour faire tourner les roues » pour augmenter considérablement le nombre de réfugiés syriens réinstallés aux États-Unis de 350 à 10 000 par an d’ici la fin de l’administration Obama, même si il y avait une forte volonté de le faire et il y avait un vaste système de réinstallation. Le défi, a-t-il dit, était la logistique, la coordination interinstitutions et les efforts pour rationaliser le processus d’audit.

Il a déclaré que le gouvernement « aurait besoin d’une vague de personnes » pour traduire les affaires en justice.

Mais le nombre de réfugiés admis au cours des quatre dernières années est si faible que des dizaines de bureaux de réinstallation à travers le pays ont été fermés, et de nombreux responsables américains tenus d’interroger des réfugiés à l’étranger ont été détournés vers d’autres postes.

« Maintenant, ce qui s’est passé, c’est que les chiffres sont devenus si bas que de nombreux agents des réfugiés ont démissionné par dégoût, beaucoup d’entre eux sont allés à l’asile », a déclaré un responsable du Département de la sécurité intérieure qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. . en l’absence d’autorisation de parler en public. « Alors maintenant, vous avez un nombre réduit d’agents de réfugiés qui y travaillent. »