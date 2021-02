Biden veut mettre une femme noire à la Cour suprême. Cela souligne un manque de diversité dans les juridictions inférieures

WASHINGTON – Une vague attendue de juges partant à la retraite donnera au président Joe Biden une chance de remédier à un manque surprenant de diversité au sein de la magistrature fédérale, disent les avocats, un changement qui pourrait éventuellement avoir des implications pour les futurs candidats à la Cour suprême.

Biden a promis à plusieurs reprises au cours de sa campagne présidentielle de nommer une femme noire à la plus haute cour du pays pour la première fois de l’histoire si un siège s’ouvre sous sa montre. Mais cet engagement a attiré l’attention sur le manque de femmes noires dans les cours d’appel des États-Unis – le bassin d’où proviennent généralement les juges de la Cour suprême.

Avec plusieurs juges fédéraux de haut niveau annonçant ces dernières semaines qu’ils se retireront du service actif, Biden devra faire face à d’énormes pressions non seulement pour tenir sa promesse d’une nomination historique à la Cour suprême, mais aussi pour apporter un certain équilibre racial au les tribunaux inférieurs où la grande majorité des affaires fédérales sont tranchées.

Quatre femmes noires sont juges de la cour d’appel sur 179 postes de juge – toutes âgées de plus de 65 ans, selon le Centre judiciaire fédéral, la branche de recherche du système judiciaire fédéral. Selon les données du centre, il y a 35 femmes noires juges des tribunaux de district fédéraux, soit un peu plus de 5% du nombre total de juges.

«Le chemin emprunté par d’autres juges de la Cour suprême a été limité pour les femmes noires», a déclaré Aimee Allison, fondatrice et présidente de She the People, un groupe qui défend les femmes de couleur en politique. « Souvent, le chemin a été bloqué. »

Biden, ancien président du Comité judiciaire du Sénat, sera bientôt en mesure de changer cela, disent les partisans. Le juge David Tatel, nommé à la Cour d’appel des États-Unis pour le DC Circuit en 1994, a annoncé la semaine dernière qu’il prendrait un «statut senior», une forme de semi-retraite. Biden a nommé un autre juge de ce tribunal, l’ancien candidat à la Cour suprême Merrick Garland, en tant que procureur général – ouvrant un autre siège.

Cela a créé de multiples chemins pour Ketanji Brown Jackson, un juge du tribunal de district fédéral de Washington qui devrait généralement se présenter à la cour d’appel et qui est devenu l’un des principaux candidats pour être le premier candidat de Biden à la Cour suprême.

Les observateurs de la Cour désignent la Cour d’appel des États-Unis pour le 2e circuit, basée à New York, où deux juges ont annoncé qu’ils occupaient un statut de cadre supérieur, comme un autre endroit où l’administration Biden pourrait avoir un impact. Un autre est le 7ème circuit basé à Chicago, où les républicains du Sénat ont épuisé le temps sur Myra Selby, nommée par le président Obama en 2016 et la première femme noire à siéger à la Cour suprême de l’Indiana.

Lorsque le président Donald Trump a pris ses fonctions en 2017, la nomination de Selby a été abandonnée. Trump a choisi Amy Coney Barrett pour la 7e place du circuit et, quatre ans plus tard, a de nouveau nommé Barrett – pour la Cour suprême.

« Nous n’étions pas en bonne forme avant, mais nous avons diminué en nombre », a déclaré Fatima Goss Graves, présidente du National Women’s Law Center. « Cela offre en fait une occasion de mettre en lumière la base riche et profonde des avocates noires dans ce pays dont les noms et le travail n’ont peut-être pas été aussi visibles. »

Briser les barrières

Les candidats à la Cour suprême ne doivent pas nécessairement provenir de cours d’appel, mais ils le font généralement. Un seul juge actuel n’a pas entendu les appels – Elena Kagan – et elle était la solliciteure générale des États-Unis. En tant que principal avocat du gouvernement fédéral qui plaide des affaires devant la Haute Cour, la position est si étroitement liée à la Cour suprême qu’elle est parfois appelée la «dixième justice».

« Ce qui est si affligeant, c’est que le pipeline traditionnel vers la Cour suprême est vide » en ce qui concerne les femmes noires, a déclaré Leslie Proll, une avocate chevronnée des droits civils qui conseille la NAACP sur les nominations judiciaires.

Biden a d’abord évoqué la possibilité de nommer une femme noire à la cour lors d’un débat quelques jours avant la primaire présidentielle du 29 février en Caroline du Sud l’année dernière. L’ancien vice-président s’était mal comporté lors des premiers concours de nomination démocrates dans l’Iowa et le New Hampshire. Sa victoire en Caroline du Sud – un État avec une grande part d’électeurs afro-américains – a été la clé de son retour.

«Je suis impatient de m’assurer qu’il y a une femme noire à la Cour suprême, pour m’assurer que nous obtenons effectivement toutes les représentations», a-t-il déclaré sous les applaudissements à l’époque.

Des mois plus tard, Biden a déclaré aux journalistes qu’il « dressait une liste d’un groupe de femmes afro-américaines qui sont qualifiées et ont l’expérience pour être au tribunal ». Aides à la transition de Biden a déclaré au Wall Street Journall’automne dernier, il aurait une courte liste de candidats compilée au moment de son investiture le 20 janvier.

Un porte-parole de la Maison Blanche a refusé de répondre aux questions sur l’état d’avancement de cet effort.

Trump, en revanche, avait publié une liste de candidats potentiels à la Cour suprême lors de sa campagne de 2016 dans le but de courtiser les électeurs évangéliques. La cour a fonctionné, et Trump a puisé dans sa liste et des ajouts ultérieurs pour ses trois candidats à la Cour suprême.

Non seulement la promesse de Biden amènerait la première femme noire à la Cour suprême, mais elle y réunirait également quatre femmes pour la première fois – s’ajoutant à un banc qui comprend Kagan, Barrett et la juge associée Sonia Sotomayor, une personne nommée par Obama qui est la cour. première Latina. Ce serait aussi la première fois que deux Afro-Américains servent simultanément: Clarence Thomas est le seul juge noir.

Catherine Smith, professeure au Collège de droit de l’Université de Denver Sturm, a déclaré qu’il était important de remédier à la pénurie de femmes noires sur le banc d’appel fédéral pour plusieurs raisons: non seulement c’est un pipeline pour les candidats à la Cour suprême, mais c’est aussi là où un un nombre considérable d’affaires fédérales sont finalement tranchées.

«C’est une erreur de se concentrer uniquement sur une ou deux personnes de couleur», a déclaré Smith, qui a écrit un article pour le National Law Journal.en décembre, suggérant plusieurs étudiantes noires pour la cour. «Je pense que cette approche peut en fin de compte conduire à un manque de diversité ou à quelques-uns sur près de 200, comme c’est le cas actuellement.»

Dans la course

La première opportunité pour Biden de tenir sa promesse se présenterait probablement si le juge Stephen Breyer, 82 ans, prend sa retraite avant les élections de mi-mandat de 2022. Breyer a rejoint le tribunal en 1994, un an après la juge Ruth Bader Ginsburg, et a observé comment sa décision de ne pas démissionner avant que les républicains ne prennent le contrôle du Sénat en 2014 et que la Maison Blanche deux ans plus tard ait abouti à la majorité conservatrice 6-3 d’aujourd’hui.

Les groupes de gauche ont intensifié leurs appels à la retraite de Breyer afin que Biden puisse nommer un remplaçant pendant que les démocrates contrôlent le Sénat. Breyer a dit à Slateen décembre, « je prendrai ma retraite » mais ajouta que « il est difficile de savoir exactement quand ».

Pourtant, plusieurs candidats potentiels ont déjà émergé:

• Jackson, le juge du tribunal de district fédéral, figurait sur la liste restreinte d’Obama après la mort du juge adjoint Antonin Scalia en 2016. À 50 ans, elle pouvait siéger pendant des décennies au tribunal. Une personne nommée par Obama qui a fréquemment abattu les poursuites intentées par la Maison Blanche de Trump, Jackson a remporté la confirmation du Sénat par un vote vocal en 2013, indiquant qu’elle n’était pas controversée.

Elle serait le seul juge à avoir été défenseur public, répondant à un appel de certains qui font la promotion de candidats ayant des antécédents juridiques plus diversifiés.

• Leondra Kruger, juge à la Cour suprême de Californie, a travaillé au ministère de la Justice pour les administrations Obama et George W. Bush. Kruger a plaidé une douzaine d’affaires devant la Cour suprême au cours de ces années avant le gouvernement d’alors. Jerry Brown, un démocrate, en a fait l’une des plus jeunes jamais nommées à la haute cour de l’État.

À 44 ans, Kruger pourrait également avoir une longue carrière sur le plus haut banc du pays, et elle est largement considérée comme empruntant une voie plus modérée que certaines des autres personnes nommées démocrates au tribunal de Californie.

• Si Biden a regardé au-delà des juges actuels, le champ s’élargit considérablement. Des groupes progressistes tels que Demand Justice ont offert plus d’une douzaine de noms, dont Sherrilyn Ifill, présidente du NAACP Legal Defence and Educational Fund; Kristen Clarke, récemment nommée à la tête de la division des droits civils du département de la justice, et Melissa Murray, professeure de droit à l’Université de New York.

«La Cour suprême a désespérément besoin d’avocats ayant une expérience de la représentation de personnes réelles et des intérêts de la justice et de la démocratie», a déclaré Tamara Brummer, conseillère principale chez Demand Justice. « Les femmes noires ont été aux premières lignes de la lutte pour protéger et défendre notre démocratie, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait une pléthore de brillantes avocates noires qui apporteraient une expérience indispensable à la Cour. »

Si les républicains avaient conservé la majorité au Sénat cette année, l’approche centriste de Kruger lui aurait peut-être donné un avantage, a prédit Frank Ravitch, professeur de droit à l’Université de l’État du Michigan. Mais après que les démocrates aient remporté deux tours en Géorgie pour reprendre le contrôle de la chambre, a-t-il déclaré, c’est Jackson qui pourrait avoir un avantage.

« Si McConnell n’avait pas bloqué autant de nominations d’Obama, vous auriez déjà Brown Jackson sur une cour d’appel fédérale », a-t-il dit, se référant à la nomination bloquée de Garland à la Cour suprême. «Il doit y avoir plus de diversité au sein de la magistrature fédérale que nous n’en avons et une partie de cela est simplement due à de nombreuses années d’exclusion systémique.

Les collaborateurs de McConnell ont refusé de commenter, mais les conservateurs ont repoussé l’idée que les candidats de Trump n’apportaient pas de diversité à la magistrature fédérale, notant que l’ancien président avait nommé le juge James Ho, un immigrant taïwanais, au 5ème circuit et le juge Amul Thapar, le deuxième Juge de la cour d’appel des Indiens d’Amérique, au 6e circuit, entre autres.

« Les nominés de Trump font en fait preuve d’une grande diversité; il ne s’agissait pas de tenter de remplir certains quotas », a déclaré Carrie Severino du conservateur Judicial Crisis Network. « Mais regardez les personnes qu’il a nommées – elles représentent un large éventail d’expériences américaines. »

Défi vs opportunité

Trump était légèrement plus susceptible que les récents présidents républicains de nommer des femmes, selon les données du Pew Research Center, mais beaucoup moins qu’Obama. Environ un quart des nominations judiciaires de Trump étaient des femmes, contre 42% pour Obama.

Les chiffres sont encore plus frappants pour les minorités raciales et ethniques: environ 16% des candidats à la justice de Trump étaient noirs, hispaniques, asiatiques ou autrement non blancs, selon Pew. Cela se compare à 18% pour le président George W. Bush et à 36% pour Obama. Compte tenu du nombre de juges Trump, ont déclaré les avocats, ces pourcentages ont eu un impact énorme.

«Les décisions sont généralement plus fortes lorsqu’elles découlent d’un ensemble d’expériences diverses», a déclaré Goss Graves. « Cela parle mal de l’état de // la magistrature fédérale qu’elle est devenue moins diversifiée et rapidement. »