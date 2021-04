Le plan d’infrastructure du président Joe Biden a d’énormes ambitions pour les voitures et les camions électriques. | Paul Warner / Getty Images

Son plan d’infrastructure prévoit plus de chargeurs de VE, des incitations pour les acheteurs et plus de fabrication aux États-Unis.

Environ 2 pour cent des voitures neuves sur les routes américaines fonctionnent actuellement à l’électricité. L’industrie automobile s’attend à ce que d’ici 2030, la moitié des ventes de voitures neuves soient électriques. Et le président Joe Biden appuie sur la pédale d’accélérateur pour que cela se produise.

Parmi les nombreuses dispositions du plan d’infrastructure et d’emploi de 2 billions de dollars de la Maison Blanche publié la semaine dernière, 174 milliards de dollars pour soutenir les véhicules électriques, l’élément le plus important de la section des transports de la proposition.

Cet argent aidera à payer 500 000 chargeurs de véhicules électriques au cours de la prochaine décennie, une idée du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Il couvre également la modification d’usines pour construire des véhicules électriques (VE), des subventions et des incitations fiscales pour encourager les acheteurs, et le renforcement d’une chaîne d’approvisionnement nationale pour fabriquer des voitures et des camions électriques.

L’électrification des transports est un élément majeur de la manière dont l’administration Biden prévoit de lutter contre le changement climatique. Le secteur des transports est la plus importante source de gaz à effet de serre aux États-Unis. Les voitures et les camions légers représentent 60% de ces émissions. Les VE constitueraient donc un pas important vers la réalisation de l’objectif de Biden de décarboner l’économie américaine d’ici 2050, parallèlement à une décarbonisation du secteur de l’électricité.

Ces idées sont un tournant brusque par rapport au prédécesseur de Biden. L’administration Trump a décidé d’affaiblir les règles fédérales d’économie de carburant pour les voitures et les camions légers, allant jusqu’à poursuivre l’État de Californie pour avoir conclu un accord volontaire avec plusieurs constructeurs automobiles pour imposer ses propres normes plus strictes.

Obtenir une part importante des 270 millions de véhicules américains électrifiés d’ici 2030 serait un énorme bond en avant. Et les constructeurs automobiles américains, malgré leur insistance sur un avenir électrique, ont jusqu’à présent fait preuve de manque de rigueur dans leurs offres électriques, tout en continuant à produire des VUS, des multisegments et des camionnettes encore plus gourmands en carburant.

L’effort pour passer aux véhicules électriques est un microcosme de l’effort plus large de lutte contre le changement climatique – tout passage à une économie neutre en carbone exige que tout le monde agisse, mais le gouvernement fédéral n’a qu’un nombre limité de leviers. À moins de mandats directs, le gouvernement devra utiliser un système d’incitation et d’aiguillon pour amener tout le monde, des entreprises aux acheteurs de voitures aux propriétaires, à faire les investissements nécessaires dans l’énergie propre.

Mais si les États-Unis peuvent réaliser l’électrification de leur plus grand contributeur au changement climatique, cela est de bon augure pour la décarbonisation du reste de l’économie.

Le plan de Biden oblige le gouvernement à montrer l’exemple – avec de grandes flottes de véhicules électriques

L’un des grands défis du passage aux VE est que beaucoup de gens doivent choisir de les acheter. Il est difficile de convaincre les consommateurs capricieux d’acheter quelque chose sans mandat, mais Biden a le pouvoir d’achat massif du gouvernement à sa disposition.

Il s’est déjà engagé à remplacer le parc automobile de 650 000 véhicules du gouvernement fédéral par des véhicules électriques. «Le gouvernement fédéral possède également une énorme flotte de véhicules, que nous allons remplacer par des véhicules électriques propres fabriqués ici même en Amérique par des travailleurs américains», a déclaré Biden en janvier. conférence de presse. Actuellement, la flotte du gouvernement américain compte un peu plus de 3 000 véhicules électriques.

Pres. Biden: « Le gouvernement fédéral possède également une énorme flotte de véhicules, que nous allons remplacer par des véhicules électriques propres fabriqués ici même en Amérique, par des travailleurs américains. » Https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw – ABC News en direct (@ABCNewsLive) 25 janvier 2021

La nouvelle proposition d’infrastructure appelle également à l’électrification de 20% des près de 500 000 autobus scolaires américains grâce à un programme de subventions administré par l’Agence de protection de l’environnement.

Certains législateurs démocrates font également pression pour mettre fin à un contrat de 6 milliards de dollars pour la construction de la prochaine génération de véhicules de livraison du service postal américain. Le contrat, attribué en février, prévoit jusqu’à 165 000 véhicules à partir d’un mélange de variantes à essence et électriques. Les démocrates veulent que ces véhicules soient entièrement électriques.

Les flottes de véhicules de livraison sont une cible mûre pour l’électrification parce que les acheteurs comme USPS peuvent profiter de remises de gros. Les camions de courrier retournent également à un emplacement central à la fin de leurs tournées, ce qui signifie que moins d’infrastructures de recharge sont nécessaires.

«Gâcher cette opportunité unique en une génération en dépensant des milliards de dollars en véhicules qui seront construits sur mesure pour l’obsolescence – en fait, à la fin de leur vie opérationnelle, ils seront les derniers véhicules de la flotte à combustion interne sur la route – et défier Le décret du président Biden est tout à fait inacceptable », ont écrit 13 démocrates de la Chambre dans une lettre adressée le mois dernier au conseil des gouverneurs du service postal.

Les flottes de livraison privées investissent déjà dans la livraison électrique, FedEx s’engageant à exploiter une flotte 100% électrique d’ici 2040.

Alors que les gros achats de camions de livraison et d’autobus ne sont pas susceptibles d’influencer les acheteurs de voitures, les conducteurs ordinaires qui envisagent les véhicules électriques pourraient toujours bénéficier de l’augmentation de la chaîne d’approvisionnement pour des composants tels que les batteries et de la mise en place d’une infrastructure de charge.

Un autre avantage des camions électrisants, des bus et des véhicules de livraison est la possibilité de retirer beaucoup d’entre eux du carburant diesel. La pollution diesel est responsable de 180 000 décès dans le monde chaque année. Ainsi, la transition vers des flottes plus propres n’a pas seulement un avantage pour le climat à long terme, mais produit un avantage immédiat pour la santé.

Le gouvernement et l’industrie automobile doivent encore faire plus pour atteindre leurs objectifs électriques

Les achats en gros et une expansion massive de la recharge des véhicules électriques sont des étapes importantes, mais elles ne suffisent pas à elles seules à convaincre les acheteurs de voitures prudents d’abandonner le grondement d’un moteur à essence.

Un sondage YouGov d’octobre 2020 a révélé que la moitié des Américains soutiendraient un mandat visant à mettre fin aux ventes de véhicules à carburant fossile, similaire au plan de la Californie visant à limiter les ventes d’automobiles à des véhicules à émissions nulles d’ici 2035.

Cependant, le principal obstacle à l’achat de véhicules électriques pour la plupart des Américains n’est pas le nombre de bornes de recharge. Selon le sondage, la préoccupation la plus importante était le temps de charge, suivi d’un coût initial plus élevé pour les véhicules électriques, des tracas de la recharge et du coût de la recharge à domicile. Les subventions et les crédits d’impôt peuvent compenser certaines des préoccupations en matière de coûts, mais les autres obstacles peuvent nécessiter des progrès technologiques qui ne sont pas encore là.

Les constructeurs automobiles, pour leur part, ont élaboré des plans pour plus de véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Volkswagen a récemment plaisanté en disant qu’il changeait son nom en Voltswagen. Même Ford travaille sur une version électrique de sa camionnette F-150, l’un des véhicules les plus vendus aux États-Unis.

Mais les constructeurs automobiles devront également mettre plus de puissance marketing derrière leurs véhicules électriques. Les groupes environnementaux ont observé que les constructeurs automobiles dépensent beaucoup moins pour annoncer leurs véhicules plus propres que leurs camions et VUS plus gros et plus chers. Ces véhicules plus gros ont tendance à avoir des marges bénéficiaires plus importantes que les véhicules électriques.

Le passage aux véhicules électriques nécessiterait également une incitation à retirer plus rapidement certaines des voitures les plus anciennes et les plus sales de la route, ce qui n’est pas abordé dans le plan actuel. Pendant la pandémie de Covid-19, les ventes de voitures neuves ont chuté et les ventes de voitures d’occasion ont grimpé en flèche. Schumer a appelé à un programme «cash for clunkers», basé sur une idée similaire de 2009, où les gens pourraient échanger leurs consommateurs d’essence contre des réductions sur les véhicules électriques.

Et bien que faire fonctionner une voiture électrique soit aussi propre que l’électricité qui la recharge, la fabrication de véhicules électriques au départ peut avoir une empreinte carbone plus élevée, donc un meilleur approvisionnement en composants critiques (comme le lithium pour les batteries) et une fabrication plus efficace sont également nécessaires.

Les constructeurs automobiles devront se préparer à des changements encore plus importants à l’horizon: la façon dont les gens conduisent aujourd’hui n’est peut-être pas la façon dont ils conduisent demain. Avec l’avènement des applications de covoiturage, la pression pour une plus grande densité urbaine, plus d’options pour les courts trajets comme les scooters électriques et le potentiel des véhicules autonomes, il est moins nécessaire pour tout le monde d’avoir sa propre voiture. Ainsi, même si les constructeurs automobiles peuvent se plaindre de passer à des voitures plus propres, ils doivent tout de même garder les yeux sur la route à suivre.