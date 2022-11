Biden veut discuter de Taïwan, de la Russie et du commerce avec le chinois Xi

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il prévoyait lors d’une réunion prévue avec le président chinois Xi Jinping de discuter des tensions croissantes entre Washington et Pékin au sujet de l’île autonome de Taiwan, des politiques commerciales et des relations de Pékin avec la Russie.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle travaillait avec des responsables chinois pour organiser une réunion entre Biden et Xi en marge du sommet du Groupe des 20 de la semaine prochaine à Bali, en Indonésie, mais les deux parties n’ont pas confirmé que la réunion aura lieu.

Biden a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche qu’il avait beaucoup à discuter avec Xi alors que les relations américano-chinoises se sont tendues ces derniers mois.

“Ce que je veux faire avec lui lorsque nous parlons, c’est exposer chacune de nos lignes rouges et comprendre ce qu’il pense être dans l’intérêt national critique de la Chine, ce que je sais être l’intérêt critique des États-Unis”, Biden a dit. “Et déterminer s’ils sont ou non en conflit les uns avec les autres.”

Le gouvernement de Xi a critiqué la position de l’administration Biden envers Taiwan – que Pékin cherche à unifier éventuellement avec le continent communiste – comme portant atteinte à l’intégrité territoriale de la Chine. Le président chinois a également suggéré que Washington veut étouffer l’influence croissante de Pékin alors qu’il tente de dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale.

Les tensions à propos de Taïwan ont augmenté depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août.

Biden a déclaré qu’il n’était «pas disposé à faire des concessions fondamentales» sur la doctrine taïwanaise des États-Unis.

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de facto de l’île, vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir. Pelosi est l’élu américain le plus haut gradé à visiter depuis le président Newt Gingrich en 1997.

La réunion prévue Biden-Xi serait la première entre les dirigeants des plus grandes économies du monde depuis que Biden est devenu président en janvier 2021.

Les deux ont voyagé ensemble aux États-Unis et en Chine en 2011 et 2012 lorsqu’ils étaient vice-présidents de leur pays, et ils ont tenu cinq appels téléphoniques ou vidéo depuis que Biden est devenu président.

Mais la relation américano-chinoise est devenue beaucoup plus compliquée depuis ces pourparlers pour apprendre à vous connaître à Washington et sur le plateau tibétain il y a dix ans.

En tant que président, Biden a accusé à plusieurs reprises la Chine de violations des droits de l’homme du peuple ouïghour et d’autres minorités ethniques. Il a reproché à Pékin sa répression des militants pour la démocratie à Hong Kong, ses pratiques commerciales coercitives, ses provocations militaires contre Taïwan et ses divergences sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Quelques semaines avant que Vladimir Poutine ne lance son invasion de l’Ukraine, le président russe a rencontré Xi à Pékin et les deux ont publié un mémorandum exprimant l’espoir d’une relation «sans limites» pour leurs nations.

La Chine s’est largement abstenue de critiquer la guerre de la Russie, mais s’est également abstenue de fournir des armes à Moscou.

“Je ne pense pas que la Chine ait beaucoup de respect pour la Russie ou Poutine”, a déclaré Biden. “Et en fait, ils ont en quelque sorte gardé un peu la distance.”

Sur un autre sujet, les responsables de la Maison Blanche ont exprimé leur frustration que Pékin n’ait pas utilisé son influence pour faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle renonce à effectuer des essais de missiles provocateurs et à abandonner son programme d’armes nucléaires.

Xi est resté près de chez lui tout au long de la pandémie mondiale de COVID-19.

Il a effectué son premier voyage hors de Chine depuis le début de la pandémie en septembre avec une escale au Kazakhstan puis en Ouzbékistan pour participer à l’Organisation de coopération de Shanghai à huit nations avec Poutine et d’autres dirigeants du groupe de sécurité d’Asie centrale.

Le mois dernier, Xi a obtenu un troisième mandat de cinq ans révolutionnaire en tant que chef du Parti communiste chinois lors du congrès national du parti.

Aamer Madhani, Associated Press