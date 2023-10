Biden veut demander au Congrès le plus grand programme d’aide à l’Ukraine d’une valeur de 100 milliards de dollars

Joe Biden, le président des États-Unis, a l’intention de s’adresser au Congrès pour lui demander d’allouer le plus grand programme d’aide à l’Ukraine, pouvant atteindre 100 milliards de dollars.

Détails: Biden envisage un projet de loi « unique » sur le financement de l’aide à l’Ukraine jusqu’aux prochaines élections présidentielles, essayant de sortir de l’impasse avec les républicains.

Certains responsables estiment que l’adoption d’un paquet unique pouvant atteindre 100 milliards de dollars pourrait donner à l’administration Biden la meilleure chance de faciliter le financement de l’aide à l’Ukraine avant les élections présidentielles qui doivent se tenir aux États-Unis en novembre prochain. Cette mesure permettra au gouvernement d’éviter de nouveaux débats au Congrès concernant les dépenses en faveur de l’Ukraine l’année prochaine.

« L’idée d’un « grand paquet » est fermement soutenue par de nombreux membres de l’administration », a rapporté une source proche du débat.

Le leader républicain Donald Trump et deux autres principaux candidats présidentiels du Parti républicain ont critiqué à plusieurs reprises Biden pour avoir fourni une aide à l’Ukraine, affirmant que l’argent devait être dépensé pour des priorités internes. Ainsi, le soutien des Américains à l’Ukraine diminue également.

Selon deux sources bien informées, le limogeage du président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, pourrait rendre plus difficile pour Biden de demander au Congrès une reconstitution périodique des dépenses pour l’Ukraine, ce qui l’obligerait à changer d’approche.

Le représentant de l’administration américaine a déclaré au Telegraph que la Maison Blanche « n’adoptera aucune décision sur l’opportunité de faire un gros paquet et quel en sera le montant » jusqu’à la fin des élections pour le nouveau président qui remplacera McCarthy, qui débuteront le 11. Octobre. Pourtant, le gros plan de financement de l’aide à l’Ukraine jusqu’en novembre 2024 est « l’une des options » envisagées.

Certains républicains s’opposeront à un projet de loi « commun » sur les dépenses en Ukraine et, peut-être, Biden devra faire des concessions sur le contrôle des frontières et d’autres thèses de droite en échange de la soumission de sa demande de vote au nouveau président, comme l’a déclaré The Telegraph. .

Par ailleurs, il prévoit que si le « paquet commun » d’aide à l’Ukraine est soumis au vote de la Chambre des représentants, il sera très probablement soutenu par presque tous les démocrates et environ la moitié des républicains. Le financement de l’Ukraine bénéficie également du soutien d’une large majorité.

Depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine en février 2022, le Congrès a approuvé quatre programmes d’aide militaire d’un montant total d’environ 113 milliards de dollars. Près de 73 milliards de dollars de cette somme ont été directement remis à Kiev en espèces ou en armements provenant des stocks d’armes américains. Le plus gros plan de 45 milliards de dollars a été adopté en décembre 2022, mais il est en train de s’épuiser.

Selon un représentant de l’administration présidentielle, Bien prévoit un « grand » discours sur l’Ukraine, essayant « d’unir l’Amérique sur la raison pour laquelle il est si important de soutenir l’Ukraine et quels sont les enjeux ».

La date du discours n’a pas encore été fixée mais il aura probablement lieu après que le prochain président de la Chambre des représentants aura été choisi.

